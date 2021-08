Daily Schmankerl : Manuel Neuer n’est pas près d’être fait par un seul expert ; Le Bayern Munich est à nouveau lié à Erling Haaland; Le Borussia Dortmund à la poursuite de Weston McKennie ? ; Dominik Szoboszlai brille pour le RB Leipzig; et plus!

Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, est en grande forme, mais quand le joueur de 35 ans commencera-t-il à ralentir ? Est-ce que ça doit arriver un jour… n’est-ce pas ?

Eh bien, pas de si tôt selon l’ancien gardien de l’Allemagne et du FC Köln Toni Schumacher.

« Si Manuel est en forme, il peut jouer jusqu’à un âge avancé. Je lui fais confiance qu’il sera toujours sur le terrain à 38 ou 39 ans », a déclaré Schumacher au podcast Meine Bayern-Woche de Florian Plettenberg (tel que capturé par Abendzeitung). “Une carrière se terminant à plus de 40 ans est également possible, comme Dino Zoff l’a montré”, a déclaré Schumacher. “Tant qu’il est d’humeur, il devrait jouer. D’après ma propre expérience, je peux dire qu’il est encore bon à 42 ans.

Les rumeurs liant le Bayern Munich à la poursuite du phénomène du Borussia Dortmund, Erling Haaland, ont commencé à se réchauffer cette semaine et j’imagine qu’il pourrait y avoir un régime régulier de ceux-ci en cours de route :

Ailleurs dans l’élite européenne, le Bayern Munich n’est pas disposé à vendre Robert Lewandowski cet été, mais a un œil sur la clause contractuelle d’Erling Haaland, qui devrait être d’environ 76 millions de livres sterling l’été prochain. Bien sûr qu’ils le font. Ils nous ont encore tous pris pour des imbéciles !

Tout le triangle amoureux Bayern-Haaland-Robert Lewandowski est un peu fou. Quoi qu’il en soit, Haaland dirigera le BVB contre le SC Freiburg samedi et il cherchera probablement un gros match après avoir été étouffé par les Bavarois en DFL-Supercup mardi.

Le Borussia Dortmund prépare-t-il un mouvement pour le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie?

Weston McKennie et la Juventus sont un mariage de plus en plus grinçant. De plus, (McKennie) est apprécié par plusieurs équipes et l’une d’entre elles semble être particulièrement intéressée par le Borussia Dortmund. Les Gialloneri, de leur côté, auraient déjà un plan offensif en tête. Il semble qu’ils envisagent d’inclure la carte de (Axel) Witsel dans l’affaire, évaluée à un maximum de 15 millions. Dortmund ajouterait alors une part substantielle en espèces pour finaliser la transaction. La Juventus n’aimerait cependant pas l’échange en question, le profil du Belge ne lui convenant pas. Allegri, en fait, préférerait (Miralem) Pjanic. Ils verront si le retour du Bosniaque de Barcelone se concrétisera, mais ils essaieront d’abord de placer McKennie.

Si vous aimez le bon contenu Frauen, c’est parti :

Avec une autre semaine folle dans les livres, le podcast Weekend Warm-up est là pour découvrir toutes les dernières nouvelles du Bayern Munich – et cela ne manque pas.

Voici les sujets que nous avons sur le robinet:

Comment les choses se passent après les matchs contre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. La nouvelle que Robert Lewandowski veut expliquer pourquoi cela signifie que le Bayern Munich doit se préparer à soumissionner sur Erling Haaland. Pourquoi personne n’enchérit sur Corentin Tolisso ? Le Bayern Munich prend-il un gros risque en jouant cette saison avec Tolisso et Niklas Süle sur des offres de canard boiteux ? La saison incertaine devant Julian Nagelsmann – surtout après avoir déclaré que son alignement était un peu mince.

Dominik Szoboszlai du RB Leipzig est enfin en bonne santé et a allumé le VfB Stuttgart pour un doublé lors de la victoire 4-0 de son équipe :

Bien qu’il y ait eu une tempête sur les réseaux sociaux après sa performance, nous, à BFW, n’avons pas du tout été choqués. Nous savons que ce gamin était une star pendant des ANNÉES grâce à notre gars Brian Kellogg.

Aaron Ramsdale pourra-t-il renverser Bernd Leno en tant que gardien de but titulaire d’Arsenal? Si tel est le cas, cela pourrait nuire à d’autres sélections en équipe nationale pour l’Allemand :

Après la signature du gardien Aaron Ramsdale, les dépenses estivales d’Arsenal ne montrent aucun signe d’arrêt. Le gardien de but rejoint l’équipe de Mikel Arteta en tant que cinquième acquisition importante du club de la fenêtre d’été. Un coût de 24 millions de livres sterling a été convenu pour le joueur de 23 ans, qui pourrait atteindre 30 millions de livres sterling avec des ajouts, alors à quel point est-il bon? A quel poste joue Aaron Ramsdale ? Aaron Ramsdale était gardien de but pour Sheffield United et jouera probablement le même rôle pour Arsenal. Quel âge a Aaron Ramsdale ? Aaron Ramsdale est né le 14 mai 1998, ce qui lui donne 23 ans. Quelle est la taille d’Aaron Ramsdale ? Ramsdale mesure six pieds deux pouces. Quelle est la qualité d’Aaron Ramsdale ? Ramsdale a été signé par Chris Wilder en remplacement de Dean Henderson, qui était revenu à Manchester United après un prêt d’une saison, avant la saison 2020-21. Henderson avait été un joueur remarquable du côté de Wilder, car ils ont choqué le pays en terminant neuvième lors du retour des Blades en Premier League. Ramsdale, en revanche, n’a pas pu empêcher son équipe de terminer 20e lors de sa première saison à Bramall Lane.

Mon gars Schnitzel a fait ses débuts en podcast dans l’émission d’avant-première, alors écoutez-le.

Le Bayern Munich sera de retour en Bundesliga ce dimanche, et contre Cologne, il cherchera à poursuivre sur la lancée de sa passionnante victoire 3-1 contre Dortmund qui lui a valu la DFL Supercup.

Cologne a commencé la saison avec une victoire dominante 3-1 contre le Hertha Berlin et ne sera donc pas un adversaire facile. Les défenseurs du Bayern auront les mains pleines avec l’attaque rapide de Cologne, mais les Bavarois ne sont pas en reste non plus et viseraient à troubler l’opposition avec un pressing intense et une attaque implacable. Lewandowski en particulier s’élèvera pour porter sa forme de buteur d’élite dans ce match.

Oui, Nagelsmann nous a montré une partie de ce qu’il pourrait réserver aux fans cette saison lors de la victoire contre Dortmund, mais il n’en reste pas moins qu’il n’a pas encore remporté de match de Bundesliga avec le Bayern (je sais, l’équipe n’en a joué qu’un jeu, mais quand même), et ce sera maintenant le meilleur moment pour gagner.

Voici ce que nous vous réservons :

Une introduction rapide (c’est mon premier pod, après tout !) Quelques points à retenir du match du Bayern contre Dortmund La forme des deux équipes entrant dans le match Les joueurs clés et les alignements prévus Une prédiction du score final