Daily Schmankerl : Marc Roca va quitter le Bayern Munich en janvier ? Didi Hamann ne voit pas Antonio Rüdiger quitter Chelsea ; la liste de souhaits d’Antonio Conte pour Tottenham Hotspur; Liverpool, Manchester City lié à Toni Kroos et PLUS !

Marc Roca serait mécontent du Bayern Munich – ce qui ne devrait vraiment pas être si surprenant. Roca est passé d’un joueur clé pour l’Espanyol à ne jamais quitter le banc pour les Bavarois.

Maintenant, il semble que Roca cherche à accélérer son plan de sortie et essaiera de partir en janvier :

Marc Roca est très susceptible de quitter le FC Bayern, peut-être en janvier. Certaines équipes de Bundesliga se sont enquises de l'Espagnol. Le Bayern veut environ 5 millions d'euros. Roca est bien intégré dans l'équipe, mais sa qualité n'était tout simplement pas assez bonne pour FCB

Je n’aimais pas Roca quand Espnayol voulait 40 millions pour lui. J’étais d’accord avec le mouvement lorsque le Bayern Munich l’a eu pour des centimes par dollar – mais je me suis toujours demandé pourquoi un jeune enfant, qui doit être sur le terrain, envisagerait de s’engager dans une position sans issue où il n’allait jamais être plus élevé que la quatrième option pour deux places.

Cela semblait… idiot.

Quoi qu’il en soit, les chances de Roca pour le temps de jeu ne vont pas augmenter, donc s’il peut trouver un bon endroit pour atterrir, j’espère qu’il fera le mouvement pour son propre bien.

Les discussions sur le contrat d’Antonio Rüdiger avec le Chelsea FC semblent aller et venir selon le jour. Un expert qui ne peut pas voir l’international allemand quitter Londres est Didi Hamann.

«Je ne vois aucune raison pour laquelle il devrait quitter Chelsea; il s’est bien débrouillé en Allemagne au début de sa carrière, mais il est devenu un bien meilleur joueur depuis qu’il a déménagé à l’étranger », a déclaré Hamann à Metro.co.uk via FreeSuperTips. « Je pense qu’il s’améliore beaucoup avec son jeu, mais je ne pense pas qu’il sera une option pour le Bayern Munich. Je ne vois pas Rüdiger au Bayern Munich, je dois dire, mais s’il est disponible gratuitement, beaucoup de clubs seront intéressés. Il correspond à la façon dont Chelsea joue et je pense qu’il restera au club.

Rüdiger serait sur le radar du Bayern Munich et du Real Madrid, entre autres, mais on dirait qu’il est destiné à prolonger son contrat et à rester à Chelsea.

Nous y sommes… voici le bip que nous sommes ! C’est le podcast d’échauffement du week-end qui vient de sortir d’une grosse semaine pour le Bayern Munich. Après quelques grosses victoires et juste avant une nouvelle pause internationale, les Bavarois semblent revenir à la normale. Voici ce que nous avons en attente :

Un rapide coup d’œil sur les succès remportés la semaine dernière dans l’élimination de l’Union Berlin et de Benfica. Un peu de frustration sur le manque de rotation dans certains spots clés de Julian Nagelsmann. Pourquoi Marcel Sabitzer devrait jouer plus, même s’il n’a pas été génial. Idem pour Jamal Musiala, qui devrait également avoir plus de temps de jeu. Les dernières nouvelles sur la situation du contrat de Niklas Süle et les rumeurs d’intérêt de Newcastle United.

Florian Plettenberg de Sport1 avait l’agent de Toni Kroos Volker Struth sur son podcast et le sujet de l’intérêt de Liverpool et de Manchester City pour Kroos a été abordé. Son agent semblait bien gérer le sujet :

News @ToniKroos : Il est lié à #LFC & #ManCity mais son agent V. Struth précise dans mon podcast : « Je pense que Toni mettra fin à sa carrière @realmadrid. Il ne m'a dit dans aucun appel téléphonique qu'il aimerait partir. Lui et sa famille sont très heureux à Madrid."

Le frère de Jude Bellingham, Jobe, semble se rapprocher du Borussia Dortmund :

Dortmund travaille sur un transfert de @BellinghamJude frère Jobe. Ils le considèrent comme un talent avec du potentiel. Bel effet secondaire : si la famille Bellingham était réunie au même endroit, cela donnerait à Jude plus de maison et augmenterait ses chances de rester pour @BVB

Le retour de Xavi au FC Barcelone est terminé :

Antonio Conte veut viser les étoiles à Tottenham Hotspur… ou au moins quelques étoiles. Jetez un œil à certains des noms de sa liste de souhaits ci-dessous:

Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Tottenham Hotspurs. Selon l’English Times, l’Italien aurait déjà préparé une liste de souhaits de transfert. Entre autres, le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié de l’AC Milan et l’attaquant Dusan Vlahović de l’AC Florence en font partie. Par ailleurs, Nicolò Barella et le jeune Alessandro Bastoni, de l’ex-club Contes Inter Milan, suivront également l’appel de Conte en Angleterre. Kessié pourrait même venir à Londres prochainement gratuitement. Le milieu de terrain musclé n’a de contrat que jusqu’à l’été 2022 et serait donc disponible pour un transfert gratuit. Dusan Vlahović, 23 ans, est l’une des étoiles filantes de cette saison de Serie A. Huit buts et une passe décisive après onze matchs parlent d’eux-mêmes. Mais le Serbe n’est pas seulement populaire auprès d’Antonio Conte. La Juventus, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et Manchester City, entre autres, devraient également s’intéresser à l’attaquant. Dans le système 3-5-2 préféré de Conte. Si Vlahović pouvait former un bon duo aux côtés de l’attaquant anglais Harry Kane, ou le remplacer si nécessaire, il devrait tenter à nouveau de quitter le club.

Maintenant… Les demandes de Conte ne sont pas aussi chères que la liste des rumeurs de Xavi, mais ce n’est pas non plus à dédaigner.

