Daily Schmankerl : Marcel Sabitzer démis du rôle principal ? ; Le Bayern Munich se retirerait de la course de Karim Adeyemi; Dusan Vlahovic déménagera l’été prochain; Les fans du Hertha Berlin en ont assez vu ; Zinedine Zidane à Manchester United ; et plus!

Le Bayern Munich en a peut-être déjà assez vu dans un Marcel Sabitzer pour savoir qu’il ne correspond pas au club.

Sabitzer est pris dans un jeu de chiffres qui a apparemment été atténué par l’absence récente de Joshua Kimmich. Malgré cela, Coretin Tolisso est déterminé à percer et pourrait s’emparer du poste :

Maintenant, cependant, Sabitzer a eu sa chance et n’a toujours pas réussi.

Si le Bayern Munich ne peut pas lui confier un rôle plus régulier au sein du club, Sabitzer pourrait être enclin à passer rapidement à autre chose.

Il semble que quiconque espère que le Bayern Munich signera Karim Adeyemi finira par être déçu :

Le poker de Karim Adeyemi est dans la phase chaude. Selon toute probabilité, cependant, l’étoile filante n’atterrira pas au FC Bayern. Selon les informations de SPORT1, il se dit au sein du club que le package global est trop cher pour l’équipe nationale du RB Salzbourg. Dans la salle il y a entre 30 et 40 millions d’euros de frais de transfert pour le jeune de 19 ans et au moins cinq millions d’euros de salaire annuel. En outre, l’infraction de Munich n’a pas les exigences de personnel les plus élevées. D’autres postes, comme celui d’arrière droit, sont prioritaires.

Comme SPORT1 le sait, BVB est déjà en pole position avec Adeyemi et veut aller à la limite de la douleur pour le joueur offensif. Dortmund propose au joueur offensif un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de cinq millions d’euros et des frais de transfert de 35 millions d’euros, bonus inclus.