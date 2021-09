Daily Schmankerl: Marco Reus non mis en phase par Brazzo diss; Le Bayern Munich lorgne Gabriel Jesus de Manchester City ?; Chelsea va doubler le salaire d’Antonio Rüdiger ? rempotage de Liverpool pour Erling Haaland; Leroy Sane ne veut pas que Chelsea bouge ; et plus!

Lorsque le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, a critiqué Maro Reus du Borussia Dortmund le week-end dernier pour avoir quitté l’équipe nationale allemande tôt avec une blessure, cela a déclenché une tempête d’activité dans les médias.

Michael Zorc du Borussia Dortmund a riposté à Salimihdzic pour défendre son joueur et maintenant Reus a reconnu avoir entendu le bruit – mais ne l’a pas laissé l’affecter :

« Bien sûr que j’ai remarqué. Mais cela ne m’a pas affecté dans l’ensemble. Il n’y a plus rien à dire à ce sujet », a déclaré Reus.

Si Robert Lewandowski décidait de partir, le Bayern Munich pourrait envisager de courir contre la star de Manchester City, Gabriel Jesus :

Le Bayern Munich envisage de prendre pour cible l’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus au cas où Robert Lewandowski quitterait l’Allianz Arena, selon Calciomercato. Lewandowski a passé les sept dernières années en Bavière après avoir changé d’allégeance avec ses rivaux du Borussia Dortmund lors d’un transfert gratuit. L’international polonais a quitté le BVB à la fin de son contrat et est devenu depuis l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Der FCB surveille la situation de Jésus au stade Etihad après que Pep Guardiola a refusé de le laisser partir cet été. Par Globo, le Paris Saint-Germain a fait une offre tardive pour l’attaquant, que la Juventus avait mentionné lors des discussions sur le transfert potentiel de Cristiano Ronaldo.

Bavarian Podcast Works: Preview Show – Bayern Munich vs VFL Bochum – Hinrunde (Bavarian Football Works)

La machine du Bayern Munich est sur une lancée, et après leur démolition de Barcelone, l’équipe de Nagelsmann cherchera à séparer une équipe de VFL Bochum inférieure à la normale pendant le week-end. Bochum vient de remporter un de ses 4 matches de Bundesliga, tandis que le Bayern Munich se lance dans le match après sa 6e victoire consécutive toutes compétitions confondues, cherchant à s’emparer de la première place du classement de Bundesliga, à condition que Wolfsburg perde des points.

Dans ce podcast, nous présenterons un aperçu du match du Bayern contre Bochum. Voici les principaux points de discussion :

Le “nouveau look” de Nagelsmann Bayern La solidité défensive du Bayern La forme de Bochum avant le match Les joueurs clés de Bochum La composition attendue pour le Bayern et une prédiction du score

L’international allemand Antonio Rüdiger a été lié au Bayern Munich, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, entre autres, mais le Chelsea FC offre le double de son salaire :

VRAI ✅ Si vous avez des problèmes, faites-le doubler : Si @ChelseaFC veut que @ToniRuediger signe un nouveau contrat, le club doit proposer le double salery (actuellement 5,5 millions d’euros bruts). Contexte : Jules Koundé a reçu une offre de Chelsea pour un salaire de 4,5 millions d’euros – mais NET pic.twitter.com/OmLlhRoW5z – Christian Falk (@cfbayern) 15 septembre 2021

Le Liverpool FC prépare un coup pour la star du Borussia Dortmund Erling Haaland :

Selon les dernières nouvelles au Royaume-Uni, la direction de Liverpool est catégorique sur le fait d’aller chercher l’attaquant international norvégien de 21 ans Erling Haaland. Capable de se démarquer comme l’un des meilleurs tueurs à gages au monde, au cours de son séjour de vingt mois au Borussia Dortmund à ce jour, le joueur vedette né à Leeds, atteint le taux impressionnant de 65 buts en 65 matchs officiels joués pour les géants allemands. Alors que la plupart des A-listers rêvent toujours d’embrasser ses services, Haaland, après le départ de Jadon Sancho dans les rangs de Manchester United, est probablement le prochain éminent à quitter les tableaux de Dortmund. L’ancien grand prodige de Salzbourg est actuellement en accord avec les titans de la Bundesliga jusqu’en juin 2024; d’une valeur de 130 millions d’euros selon Transfermarkt.de, il a jusqu’à présent marqué 12 buts pour ses équipes nationales seniors, sur 15 matchs auxquels il a participé.

Cela fait toujours partie des rumeurs les plus bizarres – mais persistantes – que nous ayons vues :

La Ligue des champions est en cours et le Bayern Munich a commencé sa campagne avec une grande victoire. Barcelone n’est peut-être plus ce qu’elle était, mais ce 3-0 était plus confortable que prévu, étant donné que le match s’est joué au Camp Nou et que le Bayern avait un calendrier épuisant pour celui-ci. Pourtant, les garçons de Nagelsmann ont envoyé leurs homologues catalans avec une relative facilité, enregistrant une précieuse feuille blanche dans le processus.

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Dayot Upamecano et comment Nagelsmann a rendu la défense imprenable. Comment Nagelsmann a fait des ajustements pour contrer le 3-5-2 de Koeman. Analyser comment le Bayern a maintenu l’intensité tout en jouant malgré la fatigue. Pourquoi Jamal Musiala a eu une période extrêmement difficile contre les Catalans. Comment Robert Lewandowski et Thomas Muller semblent jusqu’à présent sous-utilisés par Nagelsmann. Les milieux de terrain du Bayern ont passé un mauvais moment contre le 3-5-2 du Barca, et c’est pourquoi Nagelsmann partage la responsabilité. Les fans de Barcelone sont plus que justifiés dans leur aversion pour Ronald Koeman – ses tactiques étaient bien trop négatives et il ne semble pas avoir de vision pour l’équipe.

Bernd Leno devrait faire son retour dans la formation de l’Arsenal FC contre Tottenham Hotspur après avoir été interrompu pour deux matchs par Mikel Arteta :

