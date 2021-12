Daily Schmankerl : Michael Cuisance du Bayern Munich à Venise ? ; L’avenir d’Erling Haaland décidé en février ?; Matthias Ginter à l’Inter Milan ? ; Corentin Tolisso à Tottenham Hotspur ? ; Newcastle United envisage un accord monstre pour Ousmane Dembele; et plus!

Le milieu de terrain du Bayern Munich Michael Cuisance pourrait être sur le point de conclure un accord avec Venezia pour la prochaine étape de sa carrière. Nous avions entendu dire que Venezia et le CSKA Moscou étaient intéressés par Cuisance, mais les dernières nouvelles indiquent qu’il pourrait se rendre en Italie :

Quasi jamais aligné par Julian Nagelsmann, le milieu de terrain central français de 22 ans Michaël Cuisance pourrait bientôt sortir, à nouveau, des rangs du Bayern Munich. À cette fin, l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille et du Borussia Mönchengladbach se rapprocherait de plus en plus des outsiders de la Serie A, Venezia. Toujours en contrat avec les champions en titre de Bundesliga jusqu’en juin 2024, Cuisance est également suivi par le CSKA Moscou, l’ESTAC Troyes et Metz.

Il semble qu’Erling Haaland informera le Borussia Dortmund de ses plans d’ici la fin février – d’une manière ou d’une autre selon Christian Falk de Sport Bild.

Haaland, bien sûr, est le meilleur jeune attaquant du monde et serait un joueur fondamental pour n’importe quel club. Pour le Borussia Dortmund, encore un an ou deux avec Haaland serait fantastique, mais avec une clause libératoire abordable et une multitude de prétendants, le Norvégien pourrait quitter la ville cet été :

Le défenseur sortant de Gladbach Matthias Ginter va faire plaisir à certaines équipes en tant que transfert gratuit… mais qui ? Le Bayern Munich est une option, mais Falk dit que l’Inter Milan pourrait être l’option la plus probable :

Nous avons déjà entendu celui-ci, mais les rumeurs reprennent au sujet d’un accord d’échange entre le Bayern Munich et Tottenham Hotspur impliquant Corentin Tolisso et Tanguy Ndombele :

Tottenham Hotspur et le Bayern Munich seraient en discussion sur un éventuel accord d’échange impliquant Tanguy Ndombele et Corentin Tolisso. Selon le média espagnol Fichajes, Tottenham Hotspur et le Bayern Munich sont en pourparlers sur un éventuel accord d’échange impliquant le duo de milieu de terrain français Tanguy Ndombele et Corentin Tolisso dans la fenêtre de transfert de janvier. Ndombele a rejoint Tottenham à l’été 2019 dans le cadre d’un contrat de record de club. Mais il a eu du mal à aller en Angleterre, luttant pour se tailler une place dans le onze de départ sous tous les managers qu’il a joués, que ce soit Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Ryan Mason, Nuno Espirito Santo ou maintenant Antonio Conte.

Le Bayern Munich était peut-être en pause, mais il y avait beaucoup de choses à dire alors que l’équipe a clôturé un Hinrunde extrêmement fort.

Pendant la pré-saison, certains sceptiques ne savaient pas si Julian Nagelsmann était la bonne personne pour le poste en Bavière, mais que vous l’aimiez ou non, vous ne pouvez pas contester les résultats nets.

Le Bayern Munich est un mastodonte.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un bref merci à la communauté BFW pour tout le soutien continu. Déplorant de ne pas avoir pu rejoindre Tom Adams pour un show à deux. Un moment étonnant en reconnaissant que j’étais en fait seul et que j’avais une maison vide (j’ai donc bu des bières et fait un podcast). Un regard sur l’entraînement, la défense, le milieu de terrain et l’attaque pendant le Hinrunde. Mises à jour sur Sergino Dest, Niklas Süle, Marc Roca et Corentin Tolisso.

Le FC Barcelone et l’ailier Ousmane Dembele auraient eu une rencontre qui a permis au Français de se rendre compte qu’il n’obtiendrait pas le salaire qu’il souhaite en Catalogne. Fabrizio Romano a résumé l’histoire sur Instagram :

Rudy Galetti a suivi ce rapport avec l’un d’eux indiquant que Newcastle United prépare une « offre monstre » pour Dembele :