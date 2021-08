Daily Schmankerl: Nagelsmann du Bayern Munich obtient des pointeurs de Hansi Flick; Le nouveau numéro de maillot étrange de Messi; comment Barcelone perd une fortune ; Le PSG remplace Camavinga ; et plus!

Ce n’est pas vraiment une nouvelle de dernière minute, mais c’est un petit détail sympa à partager avec vous tous. L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est resté en contact avec son prédécesseur et a admis lui avoir donné des conseils sur la façon de gérer l’équipe. Voici la citation, capturée par nos chers amis @iMiaSanMia :

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 9 août 2021

J’espère que Hansi lui a dit la règle la plus importante : « Thomas Muller joue toujours. A part ça, qu’aurait-il pu dire d’autre ? Voici quelques idées :

“Ne subissez pas Kimmich, il vous tuera dans votre sommeil.” « Robert est un code de triche. Ne comptez pas trop sur lui. « Roca ? Jamais entendu parler de lui.

Espérons que quoi que Flick ait dit, Nagelsmann le prendra à cœur. Cela ne peut pas faire de mal de suivre les conseils de votre prédécesseur sextuple gagnant.

Maintenant, celui-ci est vraiment bizarre. Avec Messi a dit d’aller au PSG, il a besoin d’un nouveau numéro de maillot. Pourrait-il vraiment se retrouver avec le nombre 30 ?

La Ligue 1 est ravie d’accueillir une star comme Messi et n’aura aucun problème majeur à ce que cela change pour l’arrivée de l’Argentin.

Messi s’était vu offrir le maillot n°10 par son ami Neymar, mais il a refusé et l’une des alternatives était le n°19, qu’il portait également dans sa jeunesse.

L’une des subtilités qui suit un transfert est qu’un joueur doit choisir un nouveau numéro de maillot, se déplaçant souvent dans un club où son ancien numéro est déjà utilisé, et c’est le cas de Lionel Messi au PSG, le club parisien lui offrant n°30.

Je n’avais jamais entendu parler de ces gars auparavant, mais apparemment, c’est un gros problème. Quoi qu’il en soit, Brand Finance estime que le départ de Leo Messi de Barcelone pourrait coûter au club jusqu’à 137 millions d’euros en valeur de marque. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion ? Bien:

En examinant le rôle de Messi dans la génération de revenus pour le club à travers différents flux, Brand Finance a estimé que son départ pourrait entraîner une baisse de 11% de la valeur de la marque de Barcelone. En termes absolus, le club pourrait voir une baisse de 137 millions d’euros par rapport à sa valorisation de marque 2021 de 1 266 millions d’euros, et perdre toute chance de dépasser le Real Madrid. Avec une valeur de marque inférieure à 1 129 millions d’euros après le départ de Messi, Barcelone pourrait également redescendre à la troisième place du classement Brand Finance Football 50 2021 derrière Manchester United (valeur de marque de 1 130 millions d’euros).

Juste pour le plaisir, j’ai cliqué sur leur classement complet pour voir où ils plaçaient le Bayern Munich, et la réponse a été une agréable surprise :

Le Bayern prend la tête de la force de la marque et de la valeur de l’entreprise

Insensible au fiasco ESL, et évitant ainsi les dégâts désastreux, Bayern Munich a revendiqué le titre de marque de club de football la plus forte au monde cette année, avec un score de force de marque de 91,9 sur 100 et la note élite AAA+ correspondante.

[…]

Le meilleur score de force de la marque du Bayern a contribué à une augmentation de la valeur de la marque à 1 068 millions d’euros et à la 5e position globale du classement. La valeur d’entreprise du club a également grimpé de près de 300 millions d’euros à 3 606 millions d’euros, ce qui lui permet également de remporter la couronne dans ce classement, enregistrant une augmentation de 8% d’une année sur l’autre. Parfois, il est payant d’être le gentil garçon avec le Bayern en tête des chiffres de génération de revenus commerciaux de n’importe quelle équipe de football à 360,5 millions d’euros, un facteur clé contribuant à l’augmentation d’année en année de la valeur de l’entreprise. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et Manchester City se classent parmi les cinq premiers pour la valeur d’entreprise.