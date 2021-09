Daily Schmankerl : Naples, l’Inter Milan, l’AC Milan lorgnent Corentin Tolisso du Bayern Munich ; Chelsea visant à surenchérir sur le Bayern, Liverpool pour Federico Chiesa ; Manchester City remplacera Kylian Mbappe du PSG; et plus!

in

La probabilité que Corentin Tolisso quitte le Bayern Munich pendant le mercato d’hiver augmente. Naples, l’Inter Milan et l’AC Milan seraient intéressés par le milieu de terrain français souvent blessé :

Le temps de Correntin Tolisso au Bayern Munich prendra fin en janvier. Le contrat du Français expire à la fin de la saison et TZ rapporte qu’il ne veut pas signer de prolongation et que le Bayern n’en propose pas. Le club essaiera de le décharger lors de la prochaine fenêtre de transfert pour s’assurer qu’ils obtiennent de l’argent pour lui, Napoli, l’Inter et l’AC Milan s’intéressant à lui. Les Nerazzurri veulent signer le joueur de 27 ans sur un transfert gratuit lorsque son contrat actuel à l’Allianz Arena expirera l’été prochain. Tolisso sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec l’Inter lors de l’ouverture du marché des transferts d’hiver en janvier. Le Français a disputé 58 matches avec le Bayern Munich, marquant neuf buts et fournissant six passes décisives.

Selon les rumeurs, la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe se dirigerait vers le Real Madrid depuis un certain temps, mais maintenant, on dit que Pep Guardiola et Manchester City se faufilent dans le mélange :

Jusqu’à présent, le Real Madrid a été le favori. Los Blancos sont déterminés à faire de Mbappé la nouvelle figure de proue du club, mais ont échoué avec deux offres avant la fermeture du mercato estival le 31 août. Désormais, Manchester City pourrait toujours dépendre du Real et signer l’attaquant Blitz avant l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Dimension prix : Le Real avait proposé 180 millions d’euros cet été. Le PSG, qui risque de perdre sa méga-star avec un contrat expirant l’été prochain, a refusé. L’entraîneur de la ville Pep Guardiola (50 ans) devrait désormais, selon Mail, espérer pouvoir signer Mbappe lors du prochain mercato, qui court jusqu’en janvier, à petit prix. Tendance : Jusqu’à présent, le Real devrait être le premier choix de Mbappé. City est probablement l’un des rares clubs au monde qui pourrait lui offrir des incitations financières plus élevées que Los Blancos…

La machine du Bayern Munich roule et traverse toute équipe qui se met en travers de son chemin. La semaine dernière, c’était le VfL Bochum et vendredi les Bavarois ont battu le SpVgg Greuther Fürth. Le FC Dynamo Kyiv sera en place mardi prochain.

Quoi qu’il en soit, il y avait encore beaucoup de choses à dire en dehors du terrain cette semaine avec le Bayern Munich. Jetons un coup d’œil à quelques-unes des grandes histoires de cette semaine, notamment :

La profondeur incroyable de l’équipe. Le désir de Benjamin Pavard de devenir défenseur central et ce que cela signifie pour la future planification de l’effectif de l’équipe. Les récentes rumeurs entourant Antonio Rüdiger. L’engagement de Robert Lewandowski au Bayern Munich.

Alors que les choses ne fonctionnent pas (encore) pour Federico Chiesa à la Juventus, les vautours tournent en rond et recherchent une bonne affaire. Chelsea cherche à surenchérir sur le Bayern Munich et Liverpool pour Chiesa :

La Juventus a rejeté l’offre de 100 millions de livres sterling des Blues cet été. Chelsea n’abandonne pas la signature de Federico Chiesa de la Juventus. Calciomercato rapporte que l’équipe de Premier League prépare une nouvelle offre pour la star italienne après avoir été refusée par la Juventus dans la fenêtre d’été, malgré sa volonté de payer 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling / 117 millions de dollars) pour lui. Liverpool et le Bayern Munich pourraient tenter de défier les Blues, mais la détermination de la Juve à garder Chiesa est le plus grand obstacle à surmonter.

De plus en plus de personnes se prononcent contre le projet de la FIFA de disputer la Coupe du Monde tous les deux ans :

La Commission européenne a déclaré jeudi qu’elle était préoccupée par le projet de la FIFA de faire de la Coupe du monde de football un événement biennal. “Je partage pleinement les doutes des fédérations nationales européennes de football sur la possibilité d’une Coupe du monde de football biennale”, a déclaré Margaritis Schinas, vice-présidente de la Commission européenne pour la promotion de notre mode de vie européen. “L’Europe est l’épicentre mondial du football, et nous avons le devoir de préserver un modèle qui respecte l’intérêt des supporters, le bien-être des joueurs et la logique globale du calendrier sportif mondial, pas seulement les intérêts commerciaux.” L’intervention de la Commission intervient alors que la FIFA – l’instance dirigeante du football mondial – subit une étude de faisabilité pour évaluer l’impact du passage de la Coupe du monde à un calendrier de deux ans, au lieu d’avoir lieu tous les quatre ans.

Le Bayern Munich s’est débarrassé de la folle nouvelle qui a éclaté plus tôt dans la journée et a encore battu un autre adversaire de la Bundesliga. Cette fois, c’était SpVgg Greuther Fürth.

Les Bavarois ont fait un gros effort offensif et n’ont jamais été sérieusement défiés défensivement. Au cours d’une saison pleine d’efforts dominants, les garçons de Julian Nagelsmann ont une fois de plus pris soin des affaires. Voici un bref résumé de ce que nous couvrons sur le podcast :

Un look un peu différent pour la formation de départ car la formation affichée ne ressemblait certainement pas à ce que nous avons vu sur le terrain. Ce malheureux carton rouge pour Benjamin Pavard. Le courage de SpVgg Greuther Fürth L’excellence continue de Thomas Müller et Joshua Kimmich (même s’il a besoin de repos).