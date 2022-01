Daily Schmankerl : Newcastle United contre le Bayern Munich, le Real Madrid contre Nico Schlotterbeck ; Erling Haaland au FC Barcelone ? ; Arsenal, Séville à la poursuite de Dejan Kulusevski ; le sosie de Robert Lewandowski ; et plus!

Le défenseur du SC Fribourg et international allemand Nico Schlotterbeck est sacrément bon. Tellement bien que le Bayern Munich aurait un intérêt pour le joueur de 22 ans.

Maintenant, cependant, la star de Schlotterbeck commence à briller un peu plus alors que d’autres clubs s’impliquent avec le défenseur le mieux noté d’Europe. Newcastle United fait partie de ces clubs :

Newcastle United pourrait se tourner vers le défenseur de Fribourg Nico Schlotterbeck s’il ne parvient pas à conclure un accord pour Sven Botman de Lille. S’exprimant sur Sky Sports News dans leur Transfer Show, le journaliste Dharmesh Sheth a détaillé la poursuite de Botman par Newcastle. Sheth a suggéré que Lille veut environ 60 millions de livres sterling pour Botman, ce qui rend la poursuite de Newcastle très difficile. Cela signifie que Newcastle doit se tourner vers d’autres options, Sheth affirmant que Schlotterbeck est sur le radar. Il semble assez clair que Howe veuille signer un défenseur central du pied gauche ce mois-ci, Botman étant la cible principale. Schlotterbeck est lui-même un défenseur très apprécié. Le joueur de 22 ans a rejoint les rangs de Fribourg depuis Karlsruhe et n’a pas regardé en arrière depuis. Le Bayern Munich est intéressé par la signature de Schlotterbeck, soulignant à quel point ce serait un coup d’État pour Newcastle. Alors que Botman sera l’objectif principal, Schlotterbeck est désormais un nom à surveiller pour les fans de Newcastle.

Outre le Bayern Munich et Newcastle United, le Real Madrid serait également intéressé par Schlotterbeck, qui a laissé entendre qu’il aimerait jouer dans un grand club de Bundesliga plutôt que de déménager à l’étranger.

Il semble que le FC Barcelone ait fait d’Erling Haaland du Borussia Dortmund sa priorité pour le mercato estival :

L’objectif principal de Barcelone est la signature d’Erling Haaland l’été prochain. Joan Laporta entretient d’excellentes relations avec son représentant Mino Raiola, et il aurait déjà posé les bases de l’opération. D’après ce que Deportes Cuatro a pu savoir, le président de Barcelone aurait la parole de l’agent pour que le Norvégien puisse voir le Barça s’il rassemble l’argent nécessaire.

Il y a aussi un mot qui circule selon lequel Haaland aimerait éviter de jouer avec Kylian Mbappe au Real Madrid (vous savez, si la star du Paris Saint-Germain déménageait en Espagne), le FC Barcelone serait donc le prochain choix logique pour le Norvégien.

Quoi qu’il en soit, si Haaland a vraiment décidé de déménager en Espagne, sa présence pourrait immédiatement s’améliorer avec ces deux équipes de la Liga.

Antonio Rüdiger accélère en agence libre, mais Thomas Tuchel aimerait le garder :

Hugh Jackman avec la coupe de cheveux de Robert Lewandowski donne absolument une forte ressemblance aux deux hommes :

À un moment donné, Krzysztof Piatek se faisait un tel nom en Serie A qu’il était lié au Bayern Munich.

Dernièrement, cependant, les choses n’ont pas été dans le sens de Piatek.

Lorsque Piatek a été transféré de Gênes au Hertha Berlin, les choses n’ont jamais cliqué. À un moment donné, Piatek a semblé malheureux et peu confiant. Maintenant, il est embourbé sur le banc et pourrait retourner à Gênes :

Gênes est à la recherche d’un attaquant pour donner à Shevchenko pour grimper au classement et n’attend pas seulement l’accord de l’Atalanta pour Miranchuk et Piccoli, mais travaille également sur le retour de Piatek. Les Rossoblù ont trouvé un accord pour la restitution du Pôle avec Herta Berlin, sur la base d’un prêt onéreux avec droit de remboursement d’un montant total de 17 millions d’euros. Le dernier mot revient au joueur, qui envisage de revenir au Rossoblù après trois ans.

Voici un peu plus sur la situation:

La chute de Roman Bürki au Borussia Dortmund a été difficile à comprendre, mais il semble qu’il puisse enfin trouver un nouveau foyer :

Le chapitre du Borussia Dortmund sera-t-il bientôt terminé pour Roman Bürki ? Selon les informations de Sky, le gardien de 31 ans est courtisé par le club français de première division AS Saint-Etienne. Selon cela, le club français espère un prêt, tandis que le BVB vise une vente. En tant que troisième gardien derrière Gregor Kobel et Marwin Hitz, Bürki ne joue plus aucun rôle et n’a pas joué de match de compétition cette saison. Déjà l’été dernier, BVB a tenté de supprimer le vétéran de la liste de paie, mais aucun transfert n’a eu lieu. A Saint-Etienne, Bürki pourrait désormais remplacer le gardien blessé Etienne Green.

Alors que le Bayern Munich était en quelque sorte lié à l’ailier de la Juventus Dejan Kulusevski, il semble que le bruit se soit calmé. Arsenal et Séville, cependant, seraient dans le mélange pour l’homme de la Juventus:

Déjà pisté par Arsenal, l’ailier international suédois de 21 ans Dejan Kulusevski, selon Sport, a également été visé par le Sevilla FC. Défendeur de la Juventus depuis 2020/21, l’ancien joueur de l’Atalanta et de Parme s’est vu imposer des frais de transfert de 35 millions d’euros, une somme que Rojiblancos ne peut pas du tout se permettre de payer. Toujours en contrat avec Bianconeri jusqu’en juin 2025, le né en 2000, recherché par le club espagnol pour un prêt, pourrait cependant finir par rester sur place, puis correctement mis en vente avant l’été prochain.

Le Bayern Munich n’est pas sur le terrain, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas grand-chose à dire.

La grande nouvelle a surtout tourné autour du marché des transferts, mais aussi avec un ancien manager. Voici ce que nous avons sur le robinet pour l’épisode:

Chuck et Tom réunis… et c’était si bon ! Un aperçu de certains des plus grands noms liés au Bayern Munich, notamment Raphinha, Donny van de Beek, Denis Zakaria, Matthias Ginter, etc. Retour sur la situation malheureuse de Niko Kovac avec l’AS Monaco. Une appréciation d’une autre saison fantastique de Curb Your Enthusiasm. Sérieusement, c’était génial du début à la fin.

Malgré toutes les absurdités et controverses que Romelu Lukaku a créées avec ses récentes déclarations, le Chelsea FC ne peut vraiment rien y faire. Lukaku a du talent, mais pourrait-il être un imbécile ? Le Belge a le temps de résoudre ce problème en se produisant sur le terrain, mais il n’a pas répondu aux attentes élevées que beaucoup de gens avaient pour lui :

Selon les informations de SPORT1, il n’y a rien dans cette spéculation, Lukaku ne quittera certainement pas Chelsea en hiver. L’attaquant a eu une conversation avec Tuchel lundi qui s’est bien passée. Pour le moment, il semble que Lukaku reviendra dans l’équipe de Chelsea lors du prochain match. Les Londoniens affronteront Tottenham mercredi en demi-finale de la Coupe de la Ligue.

Pour penser, il y avait des experts qui disaient que Lukaku était au niveau de Robert Lewandowski.

