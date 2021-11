Daily Schmankerl : Newcastle United perd du terrain sur Niklas Süle et Corentin Tolisso, mais pas sur Zinchenko de Manchester City ; Le Bayern Munich lorgne Jeremy Doku ; Si seulement nous pouvions parier sur Michael Cuisance ; Une prédiction de la Ligue des champions ; et plus!

Corentin Tolisso semble susceptible de faire le départ pour le Bayern Munich contre le Dynamo Kiev aujourd’hui et d’autres clubs à la recherche d’une bonne affaire cet été regarderont sûrement – ​​y compris Newcastle United – même si Tottenham Hotspur est le leader du club-house :

Newcastle United a rejoint la course pour signer le vainqueur de la Bundesliga du Bayern Munich, Corentin Tolisso, selon Jeunes Footeaux, mais le Français semble prêt à rejoindre son rival de Premier League, Tottenham Hotspur.

Newcastle United a également les yeux rivés sur Niklas Süle et pourrait être découragé par les récentes nouvelles selon lesquelles le Bayern Munich envisage sérieusement de ramener l’international allemand :

Newcastle United a apparemment subi un coup dur dans la course à la signature de Niklas Süle, le Bayern Munich s’apprêtant à attribuer à l’international allemand un nouveau contrat avec un salaire accru. En effet, un nouvel accord déjouerait tous les plans de Newcastle de signer Sule. Le défenseur central étant sans doute la position numéro un que Toon doit occuper en janvier et en 2022 dans la fenêtre de transfert d’été.

Selon Transfer Market Web, Newcastle pourrait se tourner vers Oleksandr Zinchenko de Manchester City au lieu des garçons du Bayern Munich :

L’international ukrainien n’a pas été un habitué du côté de Pep Guardiola récemment, mais il a été un membre précieux de l’équipe de City dans le passé. Selon le Northern Echo, Newcastle envisage Zinchenko comme un moyen d’offrir au nouveau manager Eddie Howe une grosse somme d’argent avec laquelle effectuer des changements d’équipe en janvier. Newcastle prendrait un risque en signant Zinchenko, car convaincre le joueur de 24 ans de quitter l’un des principaux prétendants au championnat de Premier League pour une équipe susceptible de lutter contre la relégation serait difficile. Un talent polyvalent comme Zinchenko, qui peut jouer à l’arrière gauche, à l’arrière ou même au milieu de terrain, serait un excellent ajout pour les Magpies.

Comme j’ai oublié de mettre ça dans l’échauffement du week-end, voilà :

Le Bayern Munich marchera blessé, malade ou simplement mis en quarantaine et il ne serait pas choquant que le Dynamo Kiev retire trois points dans un match étant donné à quel point les Bavarois semblent être en désordre en ce moment.

Cependant, il s’agit toujours du Bayern Munich et même une équipe motivée du Dynamo contre une formation aléatoire aura une tonne de problèmes. Si Nagelsmann perdait – ou si l’équipe avait de nouveau de mauvais résultats – les vautours commenceraient à tourner en rond. Ce n’est pas le bon moment pour commencer à montrer de la faiblesse.

Prédiction: Dynamo Kiev 0-3 Bayern Munich

Le Bayern Munich comptera-t-il Jeremy Doku parmi ses options de transfert ? Ça y ressemble. Le FC Barcelone et Liverpool seraient également dans le mix :

Selon un rapport de Fichajes, Barcelone et Liverpool devraient affronter la concurrence des champions allemands du Bayern Munich dans la course pour recruter l’attaquant belge Jeremy Doku du Stade Rennais. Doku est passé par les rangs des jeunes au RSC Anderlecht et a disputé 37 apparitions chez les seniors, au cours desquelles il a produit un retour de six buts et sept passes décisives. Le joueur de 19 ans a signé pour Rennes lors du mercato estival l’année dernière pour un montant de 26 millions d’euros. Sa première saison n’avait pas grand-chose à dire puisqu’il n’a réussi à marquer que deux buts et à récolter quatre passes décisives en 37 matchs. Malgré son faible rendement, Doku a réussi à attirer une multitude de prétendants en raison de son rythme effréné, de sa capacité à courir et à battre les défenseurs avec facilité et son vaste potentiel. Sélectionné à dix reprises par l’équipe nationale belge, l’adolescent est apparu sur les radars de Liverpool tandis que Barcelone a également récemment manifesté son intérêt pour le jeune, le Bayern Munich entrant désormais dans la course.

Le Bayern Munich a survécu à une autre semaine de football et les choses sont très sombres en ce moment. Le débat sur les vaccins a commencé à devenir incontrôlable, tandis que la défaite surprise contre Augsbourg vendredi a laissé un goût amer dans la bouche des fans. Bien sûr, cela nous donne juste beaucoup de choses à discuter sur cette édition de Bavarian Podcast Works.

Voici nos points de discussion pour cet épisode :

Le Bayern Munich a décidé de suspendre le salaire des joueurs non vaccinés pendant leur quarantaine. Est-ce la bonne décision et quelles pourraient en être les retombées ? La controverse entourant l’association du Bayern avec le Qatar et le report de la motion du membre avant la prochaine AGA. Parrainages maudits du Bayern. Un aperçu pour Bayern Munich vs Dynamo Kyiv (pas d’avant-première cette semaine). Le problème avec Marcel Sabitzer. Une prédiction pour le jeu (qui n’était pas par INNN).

En regardant cela d’un point de vue purement pari (indépendamment de ce que les gens pensent de prendre le jab ou non)… si j’avais pu parier sur quel joueur du Bayern Munich n’était pas vaxxé, j’aurais attaqué Cuisance durement. C’était de l’argent facile.

Omar Richards a été un porte-bonheur pour le Bayern Munich lors de la défaite du FC Augsburg :

L’incroyable début de victoire d’Omar Richards dans sa carrière au Bayern Munich est terminé. L’ancien arrière gauche de Reading, qui a rejoint les géants allemands au cours de l’été, avait joué six fois pour le Bayern avant la rencontre de vendredi soir avec Augsbourg. Pendant ce temps, l’équipe avait remporté les six matches, marquant 37 buts étonnants dans le processus.