Daily Schmankerl : Newcastle United rêve toujours de Niklas Süle du Bayern Munich ; l’Inter Milan pour ramener Ivan Perisic ; Bayern, Liverpool, Manchester United en compétition sur l’attaquant ; Le Real Madrid et le FC Barcelone lorgnent sur la star d’Arsenal ; et plus!

Newcastle United est un peu excité à l’idée de pouvoir acquérir l’arrière central du Bayern Munich Niklas Süle :

L’international allemand a trouvé son temps de jeu pour le moins incohérent à l’Allianz Arena cette saison, mais a été élu dans le meilleur XI de la première moitié de la saison de Bundesliga. Des rapports en Allemagne affirment que le défenseur central « stabilise » la défense du Bayern mais pourrait être sur le point de sortir en janvier. Selon Behrenbeck, Süle ne se sent pas valorisé au Bayern et il sera « difficile voire impossible de le convaincre de prolonger son contrat. Son départ est pour ainsi dire scellé.

Laisser partir Süle serait une erreur, mais mec… ça ne s’annonce pas bien en ce moment même avec certains des reportages les plus optimistes.

L’Inter Milan n’est peut-être pas si rapide à se débarrasser de l’ancien ailier du Bayern Munich Ivan Perisic après tout. En fait, l’Inter penserait à ramener Perisic :

L’ancien joueur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund s’est en fait vu proposer un nouveau contrat de 2 ans, au-delà de l’échéance actuelle de juin 2022, mais avec un salaire moins cher que son salaire annuel actuel de 5 millions d’euros.

De plus en plus une locomotive pour l’Inter Milan, ainsi qu’une « pomme » de l’œil de Simone Inzaghi, l’ailier international croate de 32 ans Ivan Perisic, récemment déployé comme milieu de terrain large pour la plupart, pourrait finir par prolonger pour la Serie A champions en titre.

Sérieusement, c’est fou. Le Bayern Munich a eu une performance offensive incroyable :

Le Bayern Munich a marqué plus de buts en phase de groupes de la Ligue des champions (22 en 6 matchs) que 40 des 97 autres équipes n’en ont réussi dans les 5 meilleures ligues européennes jusqu’à présent cette saison pic.twitter.com/8bqvfS1z9e

L’ancien Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang semble se retirer de l’Arsenal FC après la démission de son poste de capitaine :

Le Real Madrid et le FC Barcelone étaient considérés comme les grands objectifs de rêve de Pierre-Emerick Aubameyang alors qu’il était toujours un sujet constant dans les rumeurs de transfert vers la fin de son mandat au BVB.

Au final, l’attaquant controversé n’est pas passé chez un géant de la Liga, mais à l’Arsenal FC. Il y a maintenant beaucoup de colère contre « Auba » – mais cela pourrait signifier que son rêve d’Espagne se réalise maintenant avec un certain retard.

Car après que l’attaquant a récemment perdu son brassard de capitaine par mesure disciplinaire, les « Gunners » devraient réfléchir à un accord d’échange spectaculaire avec le Barça.

Comme le rapporte Football.London, Arsenal est ouvert à une sortie d’Aubameyang, qui a manifestement mal jugé l’entraîneur Mikel Arteta et n’a pas été utilisé du tout récemment. Un échange avec le Barça pourrait être la meilleure solution pour toutes les parties, d’autant plus que les Catalans pourraient toujours utiliser un attaquant. Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé sont nommés candidats à un déménagement à Londres.