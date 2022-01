Daily Schmankerl: Nico Schlotterbeck, cible présumée du Bayern Munich, rejette Newcastle United; le FC Barcelone pourchassant Bruno Fernandes de Manchester United ; Robert Lewandowski honoré ; et plus!

Selon le journaliste de Sky Florian Plettenberg, la rumeur selon laquelle la cible du Bayern Munich, Nico Schlotterbeck, a suscité l’intérêt de Newcastle United, mais l’international allemand semble hésiter.

Selon Plettenberg, le prix de Schlotterbeck augmente car tout club approchant le SC Freiburg devra payer 20 à 30 millions d’euros pour le défenseur central le mieux noté d’Europe :

Mise à jour #Schlotterbeck : Il est vrai que #NUFC a demandé un déménagement en hiver mais le joueur souhaite rester à Fribourg. Il quittera probablement le SCF en été. Tarif : 20-30 M€ ! Pas de discussions spécifiques avec le #FCBayern pour le moment. Plans de FCB selon Süle. @SkySportNews – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 10 janvier 2022

Comme l’a noté Plettenberg, l’intérêt du Bayern Munich pourrait augmenter ou disparaître complètement en fonction de ce qui se passera avec Niklas Süle.

Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting faisaient tous deux partie des équipes gagnantes de la CAN :

Après une longue (et involontaire) pause, BPW est enfin de retour avec un nouvel épisode ! Pendant notre absence, le Bayern Munich a conclu la trêve hivernale et est revenu sur une situation catastrophique de Covid-19 au club. Jusqu’à DIX joueurs ont été testés positifs avant le match contre le Borussia Mönchengladbach, que l’équipe a fini par perdre 2-1 pour commencer la nouvelle année. Pas génial, tout bien considéré, mais cela nous a donné beaucoup de choses à dire.

Dans cet épisode, Ineednoname et Schnitzel discutent :

La situation folle avec Covid-19 au club, et comment Julian Nagelsmann a fait face. Les joueurs testés positifs (des gars comme Lucas Hernandez, Manuel Neuer, etc.) ont-ils été irresponsables en partant à l’étranger pendant les vacances ? Pourquoi le Bayern a-t-il été si durement touché par Covid ? Une autre tangente sur l’état de la Bundesliga, résultant de la frustration face au jeu de Gladbach. Passons à notre sujet principal : Marcel Sabitzer a-t-il fait un flop au Bayern Munich ? Schnitzel donne une défense passionnée de l’Autrichien. INNN est impassible. Le(s) problème(s) avec Sabitzer jusqu’à présent. Le premier argument de l’année de Schnitzel et INNN. Réflexions finales sur la question Sabitzer – que doit-il faire pour être accepté ? Un dernier aperçu des nominés pour le prix FIFA The Best : Robert Lewandowski peut-il le gagner ?

Tout au long de la saga de transfert (potentiellement) abrégée de Kingsley Coman, j’ai toujours eu l’impression qu’il n’avait jamais vraiment voulu quitter le Bayern Munich et que son entourage le poussait à accepter le plus gros contrat disponible.

Telle est la vie lorsque vous êtes un footballeur vedette avec une famille et des amis qui veulent une part du gâteau.

C’est une situation impossible pour les joueurs (peu importe le sport) d’essayer d’équilibrer ce qu’ils valent, ce qu’ils veulent personnellement, et aussi d’essayer d’apaiser toutes ces personnes qui les ont aidés dans leur voyage.

Au final, certains le gèrent correctement… et d’autres ruinent leur carrière. Pour Coman, il semble qu’il ait fait tous les bons gestes.

Il n’y a peut-être pas de quoi être heureux après le match de Gladbach, mais Robert Lewandowski était bon – et a ensuite été reconnu par WhoScored.com :

Selon les rumeurs, le FC Barcelone s’intéresserait à la star de Manchester United, Bruno Fernandes, mais

Bruno Fernandes est-il sur le point de quitter Manchester ? Comme El Nacional veut le savoir, le FC Barcelone aimerait faire signer le Portugais si le transfert d’Erling Haaland ne fonctionne pas. Maintenant, Fernandes lui-même a commenté les rumeurs sur Instagram – et clairement ! « Je pensais il y a quelques jours que ce n’était que la fin de l’année – ou est-ce déjà le 1er avril ? C’est peut-être encore du mauvais journalisme », a déclaré le Portugais. « Au cours des derniers jours, j’ai lu plusieurs fausses nouvelles sur mon nom et d’autres athlètes du MUFC », a-t-il écrit vendredi après-midi, faisant également référence aux rumeurs selon lesquelles cela n’allait pas entre l’équipe et l’entraîneur Ralf Rangnick. « Je n’ai pas l’habitude de répondre publiquement à des questions controversées, mais cette fois, je dois le faire. » Fernandes a été clair : « Je veux juste dire que je suis très heureux ici et que je n’ai jamais exprimé d’insatisfaction. »

À ce stade, on a l’impression que le Bayern Munich combat la peste noire, Godzilla et Thanos à la fois, mais tel est 2022.

Même avec tout cela, les Bavarois ont un match passionnant contre Gladbach et bien d’autres choses à dire. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un rapide coup d’œil sur pourquoi Bayern Munich contre Gladbach est excitant (Spoiler : ça ne l’était pas !) Pourquoi Julian Nagelsmann devrait entrer dans les vestiaires avant le match, retourner une table et dire à son équipe : « Nous le ferons en direct ! » (Spoilers : quoi qu’il ait fait… ça n’a pas marché !) Les dernières nouvelles sur la saga des transferts de Kingsley Coman et pourquoi il pourrait prendre le contrôle de la situation. Pourquoi le Bayern (espérons-le) ne fera pas une course à Ousmane Dembele ou Raphinha cet été.

Découvrez les candidats au but du mois du Bayern Munich de décembre :

On a marqué tellement de buts en décembre ! Lequel mérite de remporter le but du mois ? – FC Bayern US (@FCBayernUS) 8 janvier 2022