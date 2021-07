Daily Schmankerl : Pas de demande de 20 millions d’euros pour Leon Goretzka ? ; Manchester City poursuit Federico Chiesa, cible présumée du Bayern Munich; Manchester United pour obtenir Eduardo Camavinga ?; et plus!

Après que Sport Bild a publié ses sombres perspectives sur les négociations contractuelles actuelles du Bayern Munich, chaque publication majeure couvrant le Bayern Munich s’est empressée de diffuser ses propres informations. Les sources d’Abendzeitung affirment que Goretzka n’a jamais officiellement demandé 20 millions d’euros – seulement pour être indemnisé conformément à ses coéquipiers pour un contrat de quatre ou cinq ans :

Mais selon les informations d’AZ, cette somme élevée n’a jamais été sollicitée par Goretzka. Si les Munichois les plus performants souhaiteraient être payés équitablement par rapport à leurs coéquipiers, il s’intéresse également à la durée de son contrat – quatre à cinq ans sont en discussion. La structure de la future équipe devrait également lui tenir à cœur, comme ce fut le cas avec Robert Lewandowski. Parce que similaire au footballeur mondial, les buts de Goretzka sont également les plus élevés.

Comme nous l’avons couvert hier, Sky Sports a également réfuté le rapport Goretzka demandant un salaire de 20 millions d’euros. Fait intéressant, l’orientation stratégique du club pour l’alignement est également un facteur important pour Goretzka. Il semble que de nombreux joueurs à la recherche de nouveaux contrats (Goretzka, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, etc.) craignent au moins que le Bayern Munich ne tire les bonnes ficelles du personnel.

Le Bayern Munich pourrait ne pas être en mesure de mettre en place le genre d’offre financière pour amener la Juventus à réfléchir à la vente de Federico Chiesa, mais Manchester City le pourrait probablement – ​​et maintenant le club de Pep Guardiola s’intéresserait à la star de 23 ans :

Les champions de Premier League Manchester City sont entrés dans la course pour signer l’Italie et l’ailier de la Juventus Federico Chiesa, rapporte Calciomercato. City aurait rejoint les champions d’Europe Chelsea et les champions de Bundesliga Bayern Munich à la poursuite du vainqueur de l’Euro 2020, 23 ans. Chiesa a encore un an sur son contrat actuel à Turin, mais la Juventus n’aurait aucun intérêt à vendre le joueur.

S’il y a bien un joueur qui a profité de l’Euro cet été, c’est Chiesa.

Amine Younes envisage-t-il de quitter l’Eintracht Frankfurt ? Peut-être:

L’Eintracht Francfort perdra-t-il Amin Younes (27) ? L’attaquant est toujours prêté par Naples jusqu’en 2022, et l’Eintracht pourrait déjà retirer l’option d’achat d’environ trois millions d’euros. Mais parce que Younes n’est pas d’accord avec le salaire convenu dans le contrat d’affiliation, un départ anticipé n’est pas à exclure à la place. S’il insistait pour déménager cet été, Francfort prendrait l’option d’achat pour générer des frais de transfert. Sur le plan sportif, le joueur créatif laisserait un grand vide.

Manchester United pourrait être la destination du milieu de terrain du Stade Rennais – et la rumeur du transfert du Bayern Munich cible – Eduardo Camavinga :

Le président rennais Nicolas Holveck a déclaré que le club était “ouvert” à vendre le milieu de terrain lié à Manchester United Eduardo Camavinga cet été. Camavinga est devenu l’un des meilleurs jeunes espoirs du football européen depuis son entrée dans l’équipe senior de Rennes à l’âge de 16 ans en 2019. Un certain nombre de prétendants potentiels de haut niveau sont crédités d’un intérêt pour le Français, dont United, et Hovleck a maintenant répondu aux spéculations concernant son avenir.

Le défenseur de Wolfsburg Maxence Lacroix a été lié à plusieurs clubs, dont le RB Leipzig, mais le talentueux défenseur reste probablement sur place – pour l’instant :

Maxence Lacroix (21 ans, contrat jusqu’en 2024) ne quittera pas le VfL Wolfsburg cet été. “Il reste ici, la question est réglée”, a déclaré mercredi le directeur général du VfL, Jörg Schmadtke. Le défenseur central a été courtisé par plusieurs clubs, dont le concurrent de la ligue RB Leipzig, qu’il aurait lui-même préféré.

Ce portrait de Joshua Kimmich est vendu aux enchères pour une œuvre caritative :

L’Euro 2020 est passé et le football n’est pas rentré chez lui, il est allé à Rome. L’Italie a été couronnée championne après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but à Wembley, clôturant ce qui était un tournoi vraiment remarquable où l’action a crescendo tout aussi bien que l’interprétation de Nessun Dorma par Andrea Bocelli lors de la cérémonie d’ouverture au Stadio Olimpico avant Itlay contre Turquie. le 11 juin. Il y a eu des surprises, des déceptions et tout le reste. Beaucoup de joueurs ont eu des tournois étonnamment fantastiques, et d’autres, pas tellement. En fin de compte, cela a commencé à Rome et a été ramené à Rome avec l’équipe Azzurri de Roberto Mancini, que beaucoup avaient considérée comme les soi-disant «chevaux noirs» de ce tournoi.

Du point de vue de l’Allemagne, la joie d’échapper au groupe F avec la France et le Portugal a été rapidement étouffée lorsque les hommes de Joachim Low ont été éliminés par l’Angleterre lors de la défaite 2-0 en huitièmes de finale à Wembley. Bien que cela ait pu être une déception, l’Allemagne peut désormais s’attendre à une nouvelle ère sous Hansi Flick, où il remportera pour la première fois les qualifications pour la Coupe du monde pour Qatar 2022 en septembre.

Dans cet épisode, Jake et Tom discutent : Récapitulatif de l’Euro 2020 : nous parlons des équipes qui nous ont impressionnés et déçus Nous choisissons nos trois joueurs les plus remarquables du tournoi Il n’est jamais trop tard pour se tourner vers la finale de la Coupe du monde 22 Que faisons-nous attendre de l’Allemagne au tournoi de l’année prochaine ?