Daily Schmankerl: Pas de pourparlers de prolongation de contrat avec Robert Lewandowski pour le Bayern Munich pour le moment; La clause de libération de Matthijs de Ligt révélée; Mises à jour sur Max Arnold, Florian Thauvin et Sergio Aguero; plus PLUS!

Le Bayern Munich apprécie tout ce que Robert Lewandowski apporte à la table, mais les géants allemands n’ont pas encore pensé à une prolongation de contrat pour le Hitman polonais:

Robert Lewandowski a un contrat avec le FC Bayern Munich jusqu’en 2023, à l’expiration du contrat, le Polonais aurait presque 35 ans. Lors de talkSPORT, le commentateur de la télévision anglaise et expert de Bundesliga Kevin Hatchard a révélé qu’il y avait eu des discussions entre le Bayern et la Pologne sur une éventuelle extension. Le conseiller de Lewandowski, Pini Zahavi, a nié cela à Goal et à SPOX et a qualifié ces déclarations de «fausses».