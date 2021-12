Daily Schmankerl : Pas d’échange pour le Bayern Munich et la Juventus impliquant Benjamin Pavard et Arthur ; Hansi Flick attendait plus des équipes allemandes en Ligue des champions ; Denis Zakaria et Marcus Thuram ont plein de prétendants ; et PLUS !

Le compte Twitter @iMiaSanMia a capturé Christian Falk de Sport Bild parlant sur « Bayern Insider » d’un éventuel accord d’échange entre le Bayern Munich et la Juventus impliquant Benjamin Pavard et Arthur.

Nous pouvons supposer que ces rumeurs venaient d’Italie, mais Falk n’a pas tardé à les rejeter – et pour une bonne raison :

Les rumeurs d’un éventuel accord d’échange entre le Bayern et la Juventus pour Pavard & Arthur ne sont pas vraies. La position du RB reste un problème pour le Bayern, même si Pavard a bien performé récemment – ce qui pourrait jouer en sa faveur à l’avenir [Bayern Insider, @cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/jxUytZ3mmP – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 10 décembre 2021

Pavard sort d’une solide performance contre le FC Barcelone, mais a un plan à long terme pour jouer le défenseur central. Aura-t-il cette chance au Bayern Munich ?

Alors que le Bayern Munich est probablement à la recherche d’un milieu de terrain central, Arthur pourrait ne pas correspondre exactement à ce dont les Bavarois ont besoin à ce stade (et pourrait également toucher un salaire trop élevé).

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et actuel du FC Augsburg Niklas Dorsch continue de me montrer qu’il aurait peut-être vraiment eu ce qu’il faut pour réussir à l’Allianz Arena :

L’entraîneur de l’équipe nationale allemande Hansi Flick n’était pas ravi que seul le Bayern Munich se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« Le Bayern a fait un excellent travail, non seulement en Bundesliga, mais aussi au niveau international. Ils ont franchi la phase de groupes en toute confiance sans perdre de points. Mais comme en Angleterre, où trois clubs jouent au même niveau, nous n’avons malheureusement pas cela en Bundesliga », a déclaré Flick. « C’est aussi un reflet en Ligue des champions, les Anglais sont tous complètement au tour suivant et pour nous seul le Bayern est là. Ce n’est pas bon pour nous. Il s’agit de nos joueurs qui se mesurent aux meilleurs. Dans l’ensemble, nous ne pouvons pas être satisfaits du fait que seule la Bavière est au prochain tour. «

Le Bayern Munich a connu une autre grosse semaine.

Après une victoire quelque peu controversée sur le Borussia Dortmund à Der Klassiker, les Bavarois ont affronté le FC Barcelone en Ligue des champions – et ont ensuite envoyé les Catalans faire leurs valises en Ligue Europa.

Alors que c’était la grande nouvelle de la semaine, nous en avons encore plus :

Un regard sur les retombées de la grande victoire du Bayern Munich sur le FC Barcelone. Joshua Kimmich est aux prises avec les séquelles de son combat avec COVID-19, alors peut-être que les gens devraient le licencier en le martelant et espérer qu’il se sentira mieux bientôt. Quelques réflexions sur la rumeur de poursuite de Nico Schlotterbeck et ce que cela pourrait signifier pour le noyau actuel de défenseurs du Bayern Munich sur la liste – et en prêt. Un aperçu rapide de la nouvelle saison de It’s Always Sunny In Philadelphia et des autres comédies qui me font toujours rire aux éclats une ou plusieurs fois par épisode.

Niklas Süle est un grand type, mais l’angle sous lequel cette photo a été prise – ainsi que la petite taille de Riqui Puig – en fait une image assez impressionnante :

Denis Zakaria gagne encore plus de prétendants alors que West Ham United rejoint le Borussia Dortmund, Liverpool, le Bayern Munich, le FC Barcelone, la Juventus et d’autres :

Selon un rapport de Calciomercato, West Ham United a manifesté son intérêt pour la signature du pilier du milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria. L’international suisse est en fin de contrat à la fin de la saison et est également recherché par Liverpool et Everton. Zakaria est avec Gladbach depuis 2017, lorsqu’il est arrivé des géants suisses BSC Young Boys et est devenu un membre à part entière de la première équipe. À ce jour, le joueur de 25 ans a joué 141 fois pour l’équipe de Bundesliga, marquant 11 buts et enregistrant huit passes décisives.

Le Bayern Munich joue son troisième match depuis samedi dernier et après deux ÉNORMES victoires, il serait facile de penser que les Bavarois pourraient être prêts pour une déception.

Avec autant de joueurs clés et une énorme discorde contre son joueur vedette via le désordre du Ballon d’Or, les Bavarois pourraient bien jouer avec une puce sur leur épaule collective. Espérons que pour les fans du Bayern Munich, ce soit le cas. Voici ce que nous avons en attente :

Un aperçu de la position de chaque équipe dans le tableau. Une reconnaissance que la star allemande des moins de 21 ans Jonathan Burkardt mérite toute l’attention du Bayern Munch. Une estimation du line-up de Julian Nagelsmann. Un pronostic sur le match.

La star du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, a failli déménager à l’Inter Milan l’été dernier. Je me demande s’il souhaite qu’il fasse le grand saut ?

Voici les détails:

Marcus Thuram était sur le point de quitter le Borussia Mönchengladbach pour l’Inter Milan cet été. Le moment où le transfert était réellement imminent a été révélé par le conseiller de la star de Gladbach, Mino Raiola, dans l’interview de SPORT1. « Il a fait un énorme développement là-bas », a expliqué Raiola: « La voie était libre pour qu’il parte à l’étranger cet été. Normalement, nous l’aurions emmené à l’Inter Milan. Tout était déjà clair jusqu’à ce qu’il se blesse. En raison d’une déchirure du ligament interne du genou, Thuram a été indisponible pendant 59 jours entre août et octobre. Auparavant, d’autres problèmes de genoux l’avaient déjà mis hors de combat. Le Français de 24 ans est désormais « prêt pour tous les grands clubs, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en France. Il peut choisir. Raiola a souligné : « J’aime négocier avec Max Eberl. C’est un excellent manager.