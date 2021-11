Daily Schmankerl : Pep Guardiola rend visite à Robert Lewandowski ; Dominik Szoboszlai disponible pour le Bayern Munich ?; Antonio Conte de Tottenham Hotspur appelle les joueurs gros; Le PSG pourrait avoir une situation Tonya Harding-Nancy Kerrigan; et plus!

L’attaquant vedette du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a reçu un visiteur spécial au camp d’entraînement polonais… son ancien patron, Pep Guardiola.

La visite, cependant, n’est pas aussi menaçante pour les fans du Bayern Munich que cela puisse paraître de l’extérieur. Le patron de Manchester City venait de passer pour vérifier certains joueurs que City avait prêtés à Gérone.

Gérone, bien sûr, fait partie du City Football Group :

Football Espana a capturé les détails les plus fins :

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a visité le terrain d’entraînement de Gérone cet après-midi, selon un rapport publié dans Cope. L’ancien entraîneur de Barcelone, de retour en terrain connu pendant la trêve internationale, s’est entretenu avec l’entraîneur de Gérone Michel Sanchez et son équipe. Gérone a trois joueurs prêtés par City; Pablo Moreno, Nahuel Bustos et Dario Sarmiento. Il a également rencontré Robert Lewandowski lors de ses voyages, l’avant-centre du Bayern Munich que Pep a entraîné pendant son séjour en Bavière. Son équipe de Pologne s’entraîne à La Vinya en vue de sa qualification pour la Coupe du monde avec Andorre, toute proche, vendredi.

Une étrange surabondance de clauses de sortie pourrait causer encore plus de ravages à la liste du RB Leipzig:

L’été dernier, le RB Leipzig a perdu trois piliers importants : l’entraîneur Julian Nagelsmann, le défenseur Dayot Upamecano et le capitaine Marcel Sabitzer (tous au profit du FC Bayern). Et déjà il y a une menace de nouveaux départs. Selon Sport Bild, plusieurs joueurs de RB ont une clause de sortie inscrite dans leurs contrats. Cela pourrait être spectaculaire dans le cas de Dominik Szoboszlai. Le Hongrois de 21 ans n’a été signé qu’en janvier 2021 pour 22 millions d’euros depuis Salzbourg. Sa clause de sortie serait comprise entre 60 et 70 millions d’euros. Outre Szoboszlai, d’autres acteurs connus pourraient quitter les Saxons avec une telle clause : dans le cas de Lukas Klostermann, Konrad Laimer, Amadou Haidara, Tyler Adams et Brian Brobbey, le montant serait d’environ 40 millions d’euros chacun. . Pour environ 50 millions d’euros, Angelino peut sortir de son contrat. Cela rend possibles des scénarios qui pourraient bien devenir inconfortables pour le RB Leipzig.

Alors que le Bayern Munich a raté Dominik Szoboszlai la première fois, il serait curieux de voir si cet ancien intérêt reviendra pour les Bavarois étant donné ce qui est une clause de libération relativement raisonnable pour un joueur aussi jeune et talentueux.

Je suppose que le Bayern Munich lancerait un appel à Leipzig, mais chercherait peut-être à dépenser son argent sur d’autres postes (à moins que quelque chose de fou ne se produise avec la liste).

Antonio Conte cherche à marquer les esprits à Tottenham Hotspur et il commence d’une manière étrange : qualifiant ses joueurs d’« obèses » et interdisant les condiments :

Antonio Conte a interdit aux joueurs de Tottenham Hotspur de manger du ketchup et de la mayonnaise, selon . (h/t Daily Mail). Il a également informé certains de ses athlètes qu’ils étaient obèses. La semaine dernière, l’Italien a succédé à Nuno Esprito Santo. Depuis qu’il est devenu entraîneur-chef du club du nord de Londres, il a imposé des règles strictes à ses joueurs pour tenter de les modeler à son image. Le manager italien a mis en place un certain nombre d’initiatives pour faire de Tottenham un prétendant au titre. Lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine, il a exposé sa stratégie, soulignant la nécessité de « changer beaucoup de choses » afin d’atteindre les résultats qu’il recherche. Il semblait avoir déjà commencé sa tâche. Les joueurs des Spurs ont effectué une séance d’entraînement difficile le lendemain matin après avoir battu Vitesse en Europa Conference League jeudi. Après la séance, ils semblaient être « morts ».

Si vous n’avez pas compris l’histoire insensée d’Aminata Diallo du Paris Saint-Germain qui serait impliquée dans un stratagème visant à embaucher des personnes pour attaquer sa coéquipière Kheira Hamraoui. Cela a de fortes vibrations Tonya Harding-Nancy Kerrigan:

La milieu de terrain féminine du Paris Saint-Germain Aminata Diallo a été arrêtée après avoir prétendument engagé deux hommes pour attaquer et blesser sa coéquipière Kheira Hamraoui. Diallo et Hamraoui, également coéquipiers internationaux de la France, évoluent tous les deux au milieu de terrain et sont en concurrence directe. On pense que Diallo a organisé l’attaque pour mettre son coéquipier hors de combat. L’attaque s’est produite le 4 novembre lorsque Diallo, 26 ans, reconduisait Hamraoui, 31 ans, chez lui après un repas d’équipe organisé pour les joueurs dans un restaurant. Selon L’Equipe, deux hommes masqués et armés de barres de fer ont sorti Hamraoui de la voiture et l’ont agressée. L’un des hommes aurait frappé Hamraoui aux jambes à plusieurs reprises. L’attaque a duré quelques minutes avant que les deux hommes ne prennent la fuite. Hamraoui a ensuite été transportée à l’hôpital où elle a subi des points de suture aux jambes et aux mains. Elle n’a pas pu participer au match de Ligue des champions du PSG avec le Real Madrid mardi. Diallo a commencé le match.

Il existe plusieurs sujets liés au Bayern Munich qui méritent une discussion, et Tom et Schnitzel vous ont couvert. Voici les principaux points de discussion :

Manque de rotation des effectifs… un thème récurrent chez les entraîneurs du Bayern ? Pourquoi Sabitzer et Musiala ne voient-ils pas le jour ? Pourquoi Süle est actuellement meilleur que Pavard, et pourquoi il pourrait être notre solution permanente pour le spot RB. Lewandowski en tant que premier candidat au Ballon D’Or. Quelques plaisanteries de Ligue 1; séparer d’autres revendications. Discuter des clubs qui peuvent donner au Bayern un bon combat en Europe. … et bien sûr, quelques discussions de Liverpool tout au long de l’épisode (la faute à Tom).

La Juventus va – prétendument – ​​courir contre le milieu de terrain de Gladbach Deni Zakaria:

Comme l’a rapporté le média italien Tuttosport, la Juventus de Turin s’est lancée dans l’offre pour reprendre les services de Denis Zakaria lors du prochain marché des transferts d’été, où ils rivaliseront avec la Roma de José Mourinho pour son incorporation. La Vecchia Signora, qui traverse une période difficile au niveau sportif en Serie A, cherche des renforts qui peuvent offrir plus de variantes à Massimiliano Allegri dans la lutte pour se qualifier pour l’UEFA Champions League, qui semble être l’objectif juste du club maintenant. En plus d’un avant-centre, où le nom de Dusan Vlahovic est celui qui sonne le plus fort, le club recherche un milieu de terrain positionnel pour accompagner Manuel Locatelli dans la zone des volants. Les rumeurs placent la Juventus Turin suivant de près Tchouaméni (AS Monaco) et Axel Witsel (Borussia Dortmund), qui seraient les deux options les plus viables pour le moment, mais les informations de Tuttosport indiquent que Denis Zakaria gagne des nombres entiers pour devenir dans l’un des clubs du club. grosses signatures sur le prochain marché des transferts d’été.