Daily Schmankerl : Philippe Coutinho du FC Barcelone est au rabais ; Le Bayern Munich intéressé par Renato Tapia (!?); Joshua Zirkzee prend le temps de trouver le prochain club ; Liverpool prévoit Kylian Mbappe du PSG ?; et plus!

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et actuel paria du FC Barcelone, Philippe Coutinho, pourrait être disponible pour un accord à prix réduit :

Selon le Daily Mail, Barcelone est prêt à accepter une offre de 21 millions de livres sterling pour Philippe Coutinho. Le milieu de terrain offensif brésilien de trois ans et demi a été payé il y a trois ans et demi par Liverpool.

À ce prix, Coutinho pourrait être un joueur attrayant pour quelques équipes. Certes, il y aura des clubs de Premier League intéressés par le Brésilien.

Liverpool pourrait se préparer à courir contre – prétendument – ​​la star mécontente du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe :

Liverpool sera en tête de file pour Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain alors que les spéculations se poursuivent sur l’avenir du joueur de 22 ans, qui n’a plus qu’un an pour son contrat au Parc des Princes.

Le Daily Mirror écrit que l’équipe de Jurgen Klopp est prête à agir si la situation contractuelle de l’international français n’est toujours pas résolue. Le PSG a toujours soutenu qu’il n’y avait aucune chance que Mbappe quitte le club, même sur un transfert gratuit, mais son avenir sera hors de leurs mains l’été prochain – à moins qu’il ne soit persuadé de signer une prolongation.

Une impressionnante campagne 2020-21 a vu l’attaquant marquer 42 buts et fournir 10 passes décisives dans toutes les compétitions. La concurrence pour Mbappe sera intense et devrait quitter le PSG en tant qu’agent libre, et le Real Madrid n’a pas tenté de cacher son admiration.

Le meilleur espoir de Liverpool pourrait être d’essayer de signer Mbappe cet été, quand ils pourraient offrir au PSG la possibilité de récupérer une partie des 180 millions d’euros payés à l’AS Monaco en 2017.