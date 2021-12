Daily Schmankerl : Real Madrid, Chelsea s’apprête à se battre pour Niklas Süle du Bayern Munich ; Manchester United parle déjà à Erling Haaland ?; Manchester City et le Bayern se battent pour Sergino Dest du FC Barcelone ? ; Hakim Ziyech au Borussia Dortmund ? ; et plus!

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle pourrait être la cible du Chelsea FC et du Real Madrid :

Selon un rapport de Fichajes, le Real Madrid et Chelsea pourraient être sur le point d’entrer dans une guerre de transfert pour la signature de Niklas Süle, dont le contrat avec le Bayern Munich devrait expirer à la fin de la saison.

L’avenir de Süle est dans les limbes à ce stade et les vautours vont continuer à tourner. Un si bon joueur disponible sur un transfert gratuit va faire sensation pour de nombreux clubs.

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, aurait déjà pris contact avec Alf-Inge Haaland au sujet du fils du Norvégien, Erling, un footballeur assez décent.

D’accord, on rigole… Erling Haaland est un joueur fantastique et il semble que Manchester United suivra la machine à marquer à l’avenir :

Ralf Rangnick fait pression pour que Manchester United signe Erling Haaland malgré une concurrence intense pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Rangnick a récemment parlé au père de Haaland, Alf-Inge, de la possibilité que son fils signe pour United l’année prochaine. Rangnick entretient une relation cordiale avec Alf-Inge Haaland depuis qu’il était directeur sportif de Red Bull et a supervisé le transfert de Haaland à Red Bull Salzburg depuis Molde en 2018.

United ne pense pas que le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, qui dirigeait Haaland à Molde, nuirait à ses chances de signer Haaland. Des sources affirment que les relations de Solskjaer avec Haaland n’étaient pas aussi chaleureuses après l’effondrement de son éventuel transfert à United en décembre 2019.

United a désigné Haaland comme priorité d’attaquant la saison dernière et est déterminé à recruter un attaquant avant la saison prochaine, avec Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard et Paul Pogba tous hors contrat en juin. Anthony Martial veut aussi partir.

« Erling Haaland est un attaquant fantastique », a déclaré Rangnick lors de sa conférence de presse d’introduction il y a trois semaines. «Je me connais mieux moi-même, car j’étais avec les gens de Salzbourg avec mon ami Kristoff et les gens là-bas ont été un peu impliqués dans le déménagement de Molde à Salzbourg, et donc je sais quel genre de joueur il est.