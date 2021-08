Daily Schmankerl: Réflexions sur l’intérêt présumé du Bayern Munich pour la star du RB Leipzig Marcel Sabitzer; Gladbach va perdre le trio vedette ?; Le Borussia Dortmund a frappé avec des cas de COVID-19; Toni Kroos du Real Madrid est absent; et plus!

Comme tout le monde, quand j’ai appris que le Bayern Munich pourrait – prétendument – ​​poursuivre le milieu de terrain du RB Leipzig… et ne payer que 18 millions d’euros pour lui, j’étais à bord.

Sabitzer est un joueur de classe mondiale dans la fleur de l’âge et pourrait certainement améliorer n’importe quelle équipe dans laquelle il ira. Pourquoi, cependant, un joueur de son talent et à ce stade de sa carrière voudrait-il déménager au Bayern Munich ? Certaines réponses sont évidentes :

Une chance légitime de remporter la Ligue des champions. Une chance légitime de remporter la Bundesliga. Une chance légitime de remporter le DFB-Pokal. Des retrouvailles avec Julian Nagelsmann.

Des trophées, des trophées et encore des trophées – tout en étant grassement payés sans aucun doute.

Cela semble assez attrayant.

Il y a cependant au moins quelques raisons de douter de la viabilité d’un déménagement en Bavière pour Sabitzer :

A 27 ans, Sabitzer est un titulaire infaillible, mais ne trouverait pas forcément un rôle de titulaire au Bayern Munich la saison prochaine compte tenu de la présence de Thomas Müller, Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Sabitzer peut également jouer à droite, mais il est sûr de dire que toute équipe qui l’acquiert le considère comme un milieu de terrain central. Il est difficile d’imaginer un joueur du calibre de Sabitzer entrer dans une situation à son apogée où il pourrait être remplaçant. Sabitzer aura certainement des prétendants qui peuvent le payer plus que le Bayern Munich. Arrivant à des frais très – et nous entendons très – bon marché, il est prudent de supposer que le joueur s’attendra à voir des pots-de-vin sur le manque de fonds qui seront dépensés pour l’acquérir.

Serait-ce sympa ? Absolument.

Cela a-t-il du sens pour le Bayern Munich ? Sans aucun doute, c’est un vol d’un prix – si c’est vrai.

Cela arrivera-t-il ? Ça… je n’en ai aucune idée.

Les stars du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria, Matthias Ginter et Alassane Plea pourraient toutes partir dès cet été :

Quand on parle de départs possibles de Gladbach, c’est plutôt Alassane Plea, l’avant-centre, ou Matthias Ginter, l’arrière central. Et il y a aussi Denis Zakaria, un autre milieu de terrain central, bien qu’il n’y ait pas un club en particulier qui s’intéresse vraiment à lui – un an ou deux Manchester United et Man City, mais pas maintenant.

Perdre les trois joueurs serait un coup dur pour l’équipe de Gladbach pour cette saison.

Les joueurs du Borussia Dortmund Julian Brandt et Thomas Muenier ont été testés positifs pour COVID-19 et sont en quarantaine :

Suite au test COVID-19 positif de Thomas Meunier, il y a malheureusement eu un autre cas positif de test suite au jour de congé du joueur. Julian Brandt a été testé positif pour COVID-19 et nous lui souhaitons un rétablissement rapide et sans symptômes pic.twitter.com/cpEUibfsIR – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 3 août 2021

Manuel Locatelli aurait le choix entre Arsenal FC, Liverpool FC et Juventus :

L’avenir de Manuel Locatelli se décidera dans les prochains jours. Dans une interview avec Sky Italia, le directeur général de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a annoncé une prochaine rencontre avec la Juventus Turin. « Vendredi, nous parlerons à la Juve. Il n’est pas certain que nous parvenions à un accord, mais nous le ferons dans les prochains jours. Le temps presse. » La vieille dame est en avance pour courtiser le milieu de terrain de 23 ans. Mais Carnevali confirme que “des pourparlers avec Arsenal et un autre club anglais” sont toujours en cours. Plus récemment, il a été dit que le Liverpool FC était également au tour de Manuel Locatelli. Selon certaines informations, l’Italien lui-même est favorable à un transfert à la Juve.

Si Locatelli ne choisit pas de jouer à Turin, la Juventus pourrait se tourner vers le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso.

L’une des mises en garde de l’accord Sabitzer mentionné ci-dessus est que le Bayern Munich aurait vendu à la fois Tolisso et Michaël Cuisance.

La star du Real Madrid Toni Kroos, qui a récemment pris sa retraite du jeu international avec l’Allemagne, va s’asseoir un peu avec une blessure:

Après plusieurs mois de problèmes sur mon pubis, je pense qu’il est temps de le reposer et de travailler dessus pour être bien préparé pour une longue saison. De retour au plus vite comme toujours. pic.twitter.com/NP6oBcRNcj – Toni Kroos (@ToniKroos) 3 août 2021

L’AC Milan se penche sur le joueur du Real Madrid Isco et Alvaro Odriozola. Odriozola, bien sûr, a remporté un triplé avec le Bayern Munich… est-ce que quelqu’un s’en souvient ?