Daily Schmankerl: Robert Lewandowski du Bayern Munich complimente Harry Kane – et pourquoi le Real Madrid veut toujours Lewy; Liverpool lorgne Jude Bellingham et Karim Adeyemi ; et plus!

Robert Lewandowski du Bayern Munich a affronté l’Angleterre avec ses coéquipiers polonais et a pris un certain temps après le match pour complimenter la star des Three Lions et de Tottenham Hotspur, Harry Kane :

Lorsqu’on lui a demandé son évaluation de Kane après l’affrontement, Lewandowski a répondu: “Oui, bien sûr [I have respect for Kane]. J’ai du respect pour chaque joueur. Je sais à quel point ils sont bons et aussi Harry Kane combien de buts il marque. Les deux attaquants étaient fortement liés pour quitter leurs clubs respectifs lors du transfert estival. Kane, cependant, est revenu sur son désir de quitter Tottenham – bien qu’il devrait chercher une autre sortie en 2022. Lewandowski, quant à lui, était lié à un déménagement à Chelsea avant de ramener Romelu Lukaku. Le joueur de 33 ans a déclaré au Bayern qu’il voulait partir mais a été informé que ce n’était pas possible avant l’été prochain.

Cela n’a surpris personne que le Real Madrid allait faire une autre course à Lewandowski. Le site Web 90min.com a expliqué pourquoi Los Blancos pourraient vraiment amener Lewy en Espagne cette fois:

Le Real Madrid pourrait se tourner vers l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski sur le marché des transferts l’été prochain s’il rate l’objectif principal “numéro neuf” Erling Haaland. Le Real devrait également s’en prendre au milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba et à l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, qui pourraient tous deux être disponibles sous forme de transferts gratuits. AS note que Los Blancos veulent idéalement que ce soit Haaland, qui a poursuivi sa forme de buteur sensationnelle pour le Borussia Dortmund au début de cette saison. Il vient d’avoir 21 ans et offre un énorme potentiel à long terme, en plus d’être un joueur de classe mondiale ready-made. Mais la concurrence pour la signature du Norvégien s’annonce féroce. Il dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros qui devient active à la fin de la saison, plafonnant ses frais de transfert bien en dessous de sa valeur marchande réelle, Manchester City, Manchester United, Bayern et PSG étant tous liés. Pour Real, une option à plus court terme serait donc Lewandowski. D’ici l’été prochain, le vétéran Polonais aura près des 34 ans mais n’aura plus qu’un an de contrat au Bayern. On prétend qu’il demandera officiellement à quitter les champions de Bundesliga à ce stade. Les suggestions selon lesquelles Lewandowski est prêt à relever un nouveau défi ne sont pas nouvelles. Il a été rapporté le mois dernier qu’il envisageait son avenir au Bayern et était frustré par le refus du club de le vendre cette année à un prix réaliste, l’ayant évalué à plus de 100 millions d’euros.

Quelle semaine ce fut pour les joueurs du Bayern Munich en pause internationale.

Il y a eu beaucoup de victoires et de buts et peut-être une blessure ou deux, mais nous avons tous encore atteint le week-end. Préparez-vous pour les prochains jours avec Chuck… et JAKE ! Après des semaines à promettre de faire venir un invité, Jake a sauté dessus pour donner son point de vue sur plusieurs sujets pertinents. Voici ce que nous avons en attente :

Un bref aperçu de l’équipe allemande redynamisée et de ce que cela signifie sous Hansi Flick pour aller de l’avant. Une discussion sur les rumeurs liant le Bayern Munich à Konrad Laimer du RB Leipzig et à Timo Werner du Chelsea FC. Évaluer comment le Bayern Munich – avec ses jambes fatiguées – correspond au RB Leipzig et au FC Barcelone.

Le Liverpool FC pourrait avoir les yeux rivés sur l’attaquant du RB Salzburg Karim Adeyemi – et pourrait faire une sérieuse course à l’international allemand :

L’attaquant du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi a “un énorme potentiel” et peut suivre les traces de Serge Gnabry au milieu des affirmations selon lesquelles un transfert vers les géants de la Premier League Liverpool pourrait être envisagé, a déclaré la légende autrichienne Toni Polster à OE24. “Vous n’avez qu’à féliciter Salzbourg”, a déclaré Polster, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale autrichienne. Karim Adeyemi était un grand coup. Tu as mis plus de trois millions d’euros sur la table pour un jeune de 16 ans, et tu as pris un gros risque. Ce risque a déjà plus que payé. Adeyemi vaut maintenant 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling). Le service scout a fait un très bon travail là-bas. Ce n’est qu’une question de temps avant que le jeune taureau ne se retrouve dans un club de haut niveau. Le Bayern, Barcelone et Liverpool ont déjà manifesté leur intérêt. Mais la prochaine étape doit être mûrement réfléchie.

L’offre de Liverpool pour Adeyemi pourrait arriver dès janvier par Transfermarkt (tel que capturé par @iMiaSanMia). Le FC Barcelone est également dans le mix, tandis que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund semblent être dans le groupe des clubs intéressés :

Liverpool et Barcelone envisagent des offres de janvier pour Karim Adeyemi. Le RB Salzbourg veut environ 30 millions d’euros pour l’international allemand. Le Bayern et le Borussia Dortmund suivent également de près le développement d’Adeyemi [@Transfermarkt] pic.twitter.com/m6MxEij92u – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 9 septembre 2021

Liverpool vise peut-être Adeyemi, mais il poursuit également Jude Bellingham du Borussia Dortmund :

Le FC Liverpool poursuit Jude Bellingham. Les rapports du Royaume-Uni sont corrects, car Klopp surveille le milieu de terrain pour un transfert potentiel l’été prochain. Mais la position du #BVB est assez claire : l’équipe de Bundesliga ne veut pas vendre Jude. Contrat jusqu’en 2025 – pas de clause libératoire. ⚫️ @SPORT1 – Patrick Berger (@berger_pj) 8 septembre 2021

L’heure de la crise est arrivée ! Le Bayern Munich affrontera deux équipes solides en seulement quatre jours : un match du week-end à Leipzig, suivi d’un match de Ligue des champions en milieu de semaine contre Barcelone. Le RB Leipzig sera certainement un test difficile pour Nagelsmann au début de la saison, avec un casting de stars composé de vétérans chevronnés et de quelques jeunes talents qui peuvent affronter n’importe quelle équipe à leur journée.

Dans ce podcast, nous présenterons un aperçu du match du Bayern contre Leipzig et aborderons d’autres sujets, comme l’impact de Flick sur le NT allemand.

Voici les principaux points de discussion :

Une équipe revigorée du NT allemand RB Leipzig (transferts entrants / sortants et impact desdits transferts) La forme de Leipzig avant le match La crise des blessures du Bayern Composition et prévisions du score final

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic n’a pas laissé entendre s’il essayait vraiment de décharger Corentin Tolisso, Michael Cuisance et Bouna Sarr… mais je pense que les fans connaissent la réponse de toute façon :

Salihamidžić sur Sarr, Cuisance et Tolisso qui sont restés au Bayern alors qu’ils auraient été à vendre : “Ces gars font tout autant partie de l’équipe que tout le monde. Je ne savais pas qu’ils étaient censés être vendus” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 9 septembre 2021

Lors de la victoire 3-0 du Bayern Munich sur le SC Sand le week-end dernier, Lina Magull a laissé une passe parfaite sur la ligne de fond de Sand que Klara Bühl a été la première à atteindre. Elle a touché le ballon juste hors de portée du gardien de sable dans le chemin de Linda Dallmann qui avait un filet ouvert dans lequel passer pour le but facile du Bayern. La passe de Magull a été reconnue cette semaine par Magenta Sport comme l’un des meilleurs jeux du week-end en Frauen Bundesliga.

Le co-entraîneur du Bayern U17, Halil Altintop, est en passe de devenir un entraîneur-chef entièrement licencié au plus haut niveau. À la fin du mois d’août, Altintop a commencé le cours de licence professionnelle de l’UEFA avec la Fédération turque de football. Il devrait terminer le tribunal l’année prochaine.

Altintop possède déjà la licence junior élite et la licence UEFA A en Allemagne. La saison dernière, Danny Galm et Danny Schwarz ont tous deux terminé la version allemande du cours Pro License ; cependant, la DFB ne le proposera pas avant la saison prochaine, d’où Altintop se rendant en Turquie pour terminer le cours de formation. Il consistera en plusieurs visites en Turquie au cours de l’année prochaine ainsi qu’en un travail en ligne et un groupe de la fédération turque se rendant à Munich pour observer Altintop à l’entraînement.