Daily Schmankerl: Robert Lewandowski du Bayern Munich est dominant; Ce que fait Javi Martinez dans les coulisses; Manchester United lorgne toujours Harry Kane; Borna Sosa essayant de faire amende honorable avec la Croatie; et plus!

L’as du Bayern Munich, Robert Lewandowski, connaît une saison fantastique. Beaucoup se demandent à quel point son score total – et le total des trophées de son club – pourrait être fou s’il avait pu éviter cette malheureuse blessure qu’il a subie en jouant pour la Pologne lors de la dernière trêve internationale.

Mais exactement à quel point Lewandowski a-t-il été bon? Jetez un œil à cette statistique de Who Scored:

Javi Martinez mettra fin à sa longue carrière au Bayern Munich après cette saison et bien qu’il ne remplisse peut-être pas un rôle absolument significatif sur le terrain ces jours-ci, l’Espagnol joue un grand rôle dans les coulisses.

Lorsqu’on lui a demandé qui prendra en charge l’intégration des joueurs hispanophones dans l’équipe après son départ, Martinez a donné une réponse intéressante.

“Lucas fera ça”, a déclaré Martinez. «Il parle déjà bien l’allemand, Marc Roca peut également aider à l’intégration. Nous avons beaucoup de joueurs qui pourraient vous aider. Joshua (Kimmich) parle également bien l’espagnol.

S’il vous plaît ne laissez pas Don Balon voir cette dernière phrase ou nous aurons une rumeur «Kimmich au Barca» dans les heures.

Quoi qu’il en soit, nous avons vu que Kimmich est un grand fan de jouer au «padel» il y a quelques semaines, mais il s’avère que le «padel» est un peu un phénomène pour de nombreux joueurs du Bayern Munich – y compris Martinez.

Martinez a déclaré que son meilleur ami de l’équipe était Hernandez, mais qu’il frapperait les courts de padel avec à peu près tous ceux qui sont à la hauteur du défi.

«Si je devais en choisir un, ce serait Lucas Hernandez. Il est comme un frère pour moi. Nous avons passé un bon moment, sommes partis en vacances ensemble », a déclaré Martinez. «Mais j’aime aussi jouer au padel avec Joshua Kimmich et Manuel Neuer, par exemple. Nous ne sommes pas seulement des collègues, mais des amis. Cela vaut plus pour moi que de gagner la Ligue des champions.

Il y a à peine une semaine, Borna Sosa du VfB Stuttgart semblait se diriger vers une carrière internationale avec l’Allemagne, mais une règle relativement nouvelle de la FIFA a rendu cela impossible. Maintenant, Sosa doit revenir sur cet intérêt pour l’Allemagne et retrouver les bonnes grâces de la Croatie.

«Je n’hésiterai pas à assumer la responsabilité de la situation dans laquelle je me trouvais, même si au moment où j’ai pris la décision, je croyais que je faisais la bonne chose. J’ai pris la mauvaise décision et j’étais naïf », a déclaré Sosa (capturé par @iMiaSanMia). «La décision que j’ai prise était erronée et je dois en assumer la responsabilité. Si la Fédération croate de football et l’entraîneur croient que je peux encore contribuer au succès de nos équipes nationales, je répondrai à leur invitation et serai disponible.

Des rumeurs circulent depuis des mois sur la question de savoir si Harry Kane de Tottenham Hotspur veut ou non passer à autre chose. Un club qui surveille de près Kane est Manchester United:

Bien qu’il vienne de signer l’attaquant star uruguayen de 34 ans Edinson Cavani pour un autre contrat d’un an, la direction de Manchester United, selon les dernières nouvelles du Royaume-Uni, n’a pas fini de suivre l’international anglais et le tueur à gages majeur de Tottenham Harry Kane (27 ans). En fait, les Red Devils prévoient toujours de faire équipe avec Marcus Rashford et Bruno Fernandes, un buteur de rang divin, constituant ainsi un trio d’attaque de premier plan au monde. Actuellement en accord avec les géants du nord de Londres jusqu’en juin 2024, Kane est censé partir uniquement avec des frais de transfert à 3 chiffres. Tottenham opterait pour un montant d’au moins 140 millions d’euros, tandis que les Red Devils prévoient de le maintenir près du bas de gamme. En outre, tout au long des dernières saisons, Kane a été poursuivi par la plupart des A-listers, y compris Manchester City (complotant pour aller le chercher immédiatement), le PSG, le Real Madrid et la Juventus.

Il y a quelques jours, nous avons couvert Arjen Robben à vélo après son match et maintenant il a reçu le traitement 8 bits:

Alberto Campos a envoyé ceci pour le Schmankerl: Dans le match entre Junior de Barranquilla et River Plate en Colombie et vous pouvez entendre des bombes fumigènes et autres pendant les manifestations dans les environs:

El distractor los dejo en evidencia. Hoy todos en Colombie vimos en vivo cómo con manipulación mediática, en Barranquilla prétendant encender “la fiesta del fútbol” mientras afuera sonaban los bombazos de la Fuerza Pública atacando manifestantes. Vergüenza internacional pic.twitter.com/MLLShpBpY5 – Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) 13 mai 2021

Les fans de Manchester United ont encore une fois fait entendre leur voix – bien que pour une série de saisons complètement différente – hier aussi:

En 2020 et 2021, le sport, la politique et l’activisme social se croisent constamment … parfois intentionnels et parfois non.