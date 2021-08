Daily Schmankerl : Robert Lewandowski du Bayern Munich parle du décès de Gerd Müller ; Bayer Leverkusen lorgne Julian Draxler du PSG; RB Leipzig pourchassant Renato Sanches ?; Philippe Coutinho offert aux clubs de Serie A ; Le Bayern lorgne sur l’arrière gauche; et plus!

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a battu le record de buts en une seule saison de Gerd Müller la saison dernière et a souvent parlé de la grandeur de Der Bomber. En apprenant le décès de Müller dimanche, Lewandowski a prononcé quelques mots soulignant à quel point Der Bomber a toujours été un modèle pour le tueur à gages polonais :

Robert Lewandowski zu @BILD_Sport über Gerd Müller : « Meister, Du wirst für mich immer eine außergewöhnliche Inspiration sein. » – Tobi Altschäffl (@altobell13) 15 août 2021

Robert Lewandowski aussi @BILD_Sport à propos de Gerd Müller : « Maître, vous serez toujours une inspiration extraordinaire pour moi.

Le Bayern Munich a réalisé une vidéo sur « la cinquième étoile » qui en vaut la peine :

Le FC Barcelone essaie de transférer Philippe Coutinho à n’importe quel club avec un pouls, alors naturellement, ils envoient simplement des courriers comme s’ils proposaient une offre saisonnière sur Windows :

Le paria de Barcelone, Philippe Coutinho, a été proposé à l’AC Milan, à la Roma et à la Lazio après un mauvais séjour de trois ans au Camp Nou, rapporte The Sun on Sunday. Mais le Mail on Sunday dit que Barcelone a mis les clubs de Premier League en alerte au sujet d’un éventuel accord de prêt pour Coutinho qui les verrait payer la moitié de son énorme salaire.

Le FC Barcelone, le Liverpool FC et le RB Leipzig (!?) auraient tous regardé Renato Sanches, mais l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich s’est déchiré le ménisque et tout le monde recule :

Renato Sanches a subi une blessure au ménisque. Il subira des examens lundi pour une éventuelle intervention chirurgicale – le transfert de Renato est maintenant devenu silencieux. #transferts Le Barça et le RB Leipzig étaient intéressés – Liverpool apprécie Renato depuis janvier mais n’a jamais fait d’offre, ni ouvert de pourparlers. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 août 2021

Ce qui rend cela intéressant, c’est que – mettez votre chapeau en papier d’aluminium – Leipzig aurait peut-être considéré Sanches comme un plan d’urgence pour Marcel Sabitzer (s’il déménage au Bayern Munich).

Une blessure au ménisque et une éventuelle intervention chirurgicale, cependant, auraient pu ruiner tout cela.

Une autre semaine est dans les livres pour le Bayern Munich et quelle semaine ce fut.

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’équipe ne prolonge officiellement le contrat de Joshua Kimmich, mais la rumeur selon laquelle le club poursuit Marcel Sabitzer aurait pu se heurter à un barrage routier.

Quoi qu’il en soit, voici les sujets que nous avons sur le robinet:

Le chaos au milieu de terrain avec des prolongations de contrat potentielles pour Kimmich et Leon Goretzka, la poursuite de Sabitzer et la vente possible de Corentin Tolisso. Le cas curieux de Leroy Sane et pourquoi cette année est si importante pour Sane et Hasan « Brazzo » Salihamidzic – malgré le fait que l’ancien homme de Manchester City ne veuille pas être jugé sur ses buts ou ses passes décisives. La saison incertaine devant Julian Nagelsmann – surtout après avoir déclaré que son alignement était un peu mince.

Ah… l’une des figures les plus polarisantes du Schmankerl est de retour, bébé !

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Julian Draxler est – prétendument – ​​à nouveau en vente. Étant donné que le PSG vient de signer Lionel Messi, il était prudent de supposer que quelque chose allait devoir céder.

La bonne chose pour Draxler est que Bayer Leverkusen s’intéresse à lui :

Kicker rapportant Julian Draxler est à nouveau un sujet de discussion à Leverkusen. A obtenir du PSG – où il ne jouera probablement pas beaucoup – pour bien moins de 20 millions d’euros. Bon ajustement avec un nouvel accent sur les demi-espaces sous Gerry Seoane, plutôt que sur les larges attaquants sous Bosz. – Derek Rae (@RaeComm) 15 août 2021

Mon “Probably Bad Take” de l’hiver dernier est toujours en jeu, je suppose. Vous pourriez faire pire pour un joueur qui peut remplir les 7, 8, 10 et 11.

Pourtant, je sais ce que la plupart d’entre vous ressentent pour lui et il semble que le Bayern Munich soit concentré sur Sabitzer à ce stade. Si Brazzo appuyait sur la gâchette d’un accord avec Draxler… l’effondrement des médias sociaux serait plutôt glorieux.

Pour l’instant, cependant, c’est juste Bayer Leverkusen qui montre de l’intérêt

Pour l’amour du bon vieux temps, cependant, enflammez Draxler dans les commentaires!

Selon un rapport des Pays-Bas, le Bayern Munich s’intéresse à l’arrière gauche de Feyenoord Tyrell Malacia :

FC Bayern München est hevig geïnteresseerd à Tyrell Malacia. De Duitse topclub zat gisteren bij #FEYluz dan ook op de tribune voor de talentvolle linksback. ‍♂️ – Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) 13 août 2021