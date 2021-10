Daily Schmankerl : Robert Lewandowski parle du patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann ; Manuel Neuer est le CHÈVRE; Le FC Barcelone veut vraiment Dani Olmo ; Ousmane Dembele à Newcastle United ?; et plus!

L’attaquant vedette du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a admiré la façon dont Julian Nagelsmann s’est comporté lorsqu’il a rejoint le club pour la première fois – et a été étonné de voir à quel point le nouvel entraîneur comprenait son alignement.

« Peu de choses ont changé pour moi en tant qu’attaquant. Bien sûr, on ne peut pas faire grand chose de nouveau en termes de tactique dans le football moderne, mais un nouveau coach, Julian, avec ses idées et son parcours, on a vite compris ce qu’il voulait. Lorsque vous jouez au plus haut niveau, vous savez ce que cela signifie de jouer avec un nouveau line-up ou un nouveau système. Ce n’est pas nouveau », a déclaré Lewandowski. « Bien sûr, il est important que l’entraîneur dise exactement ce qu’il veut de nous ou ce qu’il attend – et c’est exactement ce qui s’est passé. Il a dit tout de suite ce à quoi il s’attendait, dans quelle direction nous voulions aller. Nous avons tous compris cela rapidement, nous voulions aller avec et faire notre truc.

Bien que Nagelsmann soit peut-être absent pour le moment avec COVID-19, sa présence a toujours été ressentie car il a été en communication constante avec les joueurs et le personnel.

David De Gea devrait accepter qu’il n’atteigne jamais le niveau de Manuel Neuer. Pour rappel, il devrait vérifier ceci :

Une autre semaine est dans les livres et le Bayern Munich l’a rendu excitant comme toujours.

Les Bavarois ont écrasé à la fois le Bayer Leverkusen (Bundesliga) et Benfica (Ligue des champions), ont perdu Alphonso Davies sur une blessure mineure, ont vu Leon Goretzka tomber malade et ont découvert que Julian Nagelsmann avait été testé positif pour COVID-19. Alors, oui, certaines choses ont définitivement baissé.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif rapide des matchs de Leverkusen et Benfica – et ce que tout cela signifie. Les rumeurs de transfert liant Antonio Rüdiger du Chelsea FC et Dusan Vlahovic de la Fiorentina au Bayern Munich. Un regard sur l’avenir de Robert Lewandowski. Un aperçu rapide de la liste des matchs à venir auxquels le Bayern Munich sera confronté – potentiellement sans Julian Nagelsmann.

Le FC Barcelone aurait voulu que l’attaquant du RB Leipzig, Dani Olmo, n’ait pas les moyens de conclure un accord :

Le monde du football a déjà fait écho que Dani Olmo, le milieu offensif de Leipzig, est l’un des grands objectifs du FC Barcelone, qui veut l’emmener sur le marché d’hiver. Cependant, l’arrivée de l’Espagnol pourrait être compliquée face au marché hivernal, puisque Leipzig le considère comme un acteur incontournable et aimerait l’avoir jusqu’à la fin de la saison. Joan Laporta veut à tout prix s’emparer de lui, comme il l’a montré cet été avec des offres qui ont atteint 75 millions d’euros entre fixe et variable. Malgré cela, n’oublions pas que la situation actuelle du club du Barça reste précaire et cela le laisse dans une position compliquée. Apparemment, le RB Leipzig serait prêt à envisager des offres à 60 millions d’euros lors du marché d’hiver et le FC Barcelone n’est pas le seul à avoir Dani Olmo en ligne de mire, car il y a plusieurs équipes derrière lui.

Pour ce que ça vaut, il serait absurde qu’Olmo et le haras du Borussia Dortmund Erling Haaland « vendent » tous les deux (Haaland a une clause libératoire) pour le même prix l’été prochain.

Schalke 04 se sent bien dans ses chances de garder Simon Terodde la saison prochaine :

Simon Terodde restera très probablement avec les Royal Blues la saison prochaine. Rouven Schröder est optimiste quant à sa capacité à conserver le record de buteur de la 2e Bundesliga à Gelsenkirchen l’année prochaine. « Nous avons pris des dispositions pour que Simon reste avec nous. Ça a l’air bien », a déclaré le directeur sportif de S04 sur l’avenir du joueur de 33 ans. Simon Terodde est depuis longtemps devenu culte, notamment auprès des fans de la 2e Bundesliga. Dans la deuxième division allemande, l’attaquant a marqué 153 buts en 263 matchs pour un total de sept clubs, dont l’Union Berlin, le VfB Stuttgart et le Hamburger SV.

Une autre semaine s’est écoulée et il y a encore plus de nouvelles du Bayern Munich à raconter. Bien sûr, le plus important est la façon dont Joshua Kimmich s’est révélé non vacciné, créant une fracture massive dans la base de fans du Bayern. Nous ne pouvons pas consacrer un podcast entier à cela, mais nous en avons discuté ainsi que de nombreux autres sujets pertinents pour le club et le football allemand en général.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Pourquoi El Clasico a perdu de son éclat, et vous devriez plutôt regarder la Bundesliga. Pourquoi les fans allemands ne semblent pas se détester comme le font les fans du Real Madrid et de Barcelone. Comment la Bundesliga est commercialisée en Inde maintenant, avec ACTUAL PUNDITRY ! De la place pour améliorer le marketing, surtout par rapport à la Premier League. Samrin intimide INNN pour qu’il se souvienne de trois joueurs de Bielefeld/Mainz. La catastrophe de la Ligue des champions de l’Allemagne en Europe. Un débat Haaland vs Lewandowski ! Comment Thomas Muller va au Bayern comme un gant. La décision vaccinale de Joshua Kimmich (dernier tiers du podcast).

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Axel Witsel, susciterait l’intérêt de la Juventus et du Real Betis :

Son contrat avec le Borussia Dortmund expirant à la fin de la saison, Axel Witsel, milieu de terrain né en 1989 de l’équipe nationale belge, ne serait pas une idée exclusive de la Juventus pour renforcer son département milieu de terrain à petit prix. Selon des rumeurs venues d’Espagne, et rapportées par Fichajes.net, le Real Betis serait également tombé sur le joueur, qui souhaiterait signer Witsel sur un transfert gratuit en vue de la saison prochaine.

Ousmane Dembele serait-il prêt à faire le saut en Angleterre ? Si c’est le cas, Newcastle United pourrait être prêt à lui remettre des piles :

Cela pourrait être un grand transfert : comme l’ont rapporté plusieurs médias anglais, Newcastle United s’occupe de la signature de la star barcelonaise Ousmane Dembélé. Selon les informations de Spox et Goal, l’attaquant pourrait ne pas être opposé à un changement. Le contrat du joueur de 24 ans expire l’été prochain et les discussions sur une prolongation sont au point mort, notamment en raison de la situation financière désastreuse du FC Barcelone. Si le champion du monde et son club ne parviennent pas à s’entendre, le joueur offensif pourra négocier librement avec les autres clubs à partir de janvier. Une situation dont les Magpies veulent profiter, car Dembele pourrait y gagner beaucoup d’argent : environ 15 millions d’euros de salaire annuel sont dans la salle, soit environ cinq millions de plus qu’au FC Barcelone. Même s’il devrait également y avoir une prime d’inauguration de 15 millions d’euros dans la salle, compte tenu du transfert gratuit, cela ne devrait pas poser de problème grave pour le deuxième-dernier de la Premier League. Pour le FC Barcelone, en revanche, la personnalité de Dembélé pourrait finalement s’avérer être une tombe à un million de dollars : les Catalans ont investi un fier 135 millions d’euros dans l’aile runabout à l’été 2017. Mais dans quatre ans, le Mondial 2018 le champion n’a marqué que 30 buts en 118 matchs toutes compétitions confondues et a raté 96 matchs en raison d’une blessure.

Le Bayern Munich a dansé son chemin devant Hoffenheim dans une performance fantastique; le match était terminé à la fin de la première mi-temps puisque Serge Gnabry et Robert Lewandowski avaient marqué à ce moment-là pour donner au Bayern une avance de 2-0. Gnabry a connu une saison très productive à ce jour, marquant à un rythme élevé. Lewandowski était un crieur qui est venu avec la permission de Thomas Müller qui a surpassé Chris Richards du ballon et a préparé l’attaquant polonais.

En seconde période, les buts des remplaçants Eric Maxim Choupo-Moting et Kingsley Coman ont conclu la performance. Choupo-Moting est un finisseur habile et a tendance à toujours marquer ces jours-ci lorsqu’il vient sur un sous-marin. Le but de Coman a été magnifiquement mis en place par Dayot Upamecano avec une passe à longue distance de l’arrière.