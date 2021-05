Daily Schmankerl: Rummenigge et Flick émerveillés par Robert Lewandowski; Jose Mourinho lorgne Renato Sanches pour l’AS Roma; Le PSG rejoint le Bayern Munich et le Real Madrid dans la poursuite d’Eduardo Camavinga; Le prix demandé par Eden Hazard; et plus!

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a été stupéfait par le tour du chapeau de Robert Lewandowski contre le Borussia Mönchengladbach et encore plus en aw par ce qu’il a fait cette saison.

«Je dois dire franchement et honnêtement, je suis étonné. Lorsque Gerd Müller a établi le record à l’époque, je n’étais même pas au FC Bayern. Je pensais que le record ne serait jamais battu. Robert Lewandowski est l’un des plus grands attaquants de l’histoire du club », a déclaré Rummenigge.

Le manager du Bayern mUnich, Hansi Flick, a été tout aussi impressionné.

«Les succès étaient sensationnels. Thomas (Müller) et Robert font un excellent travail. Bien sûr, il a quatre cartons jaunes, il doit donc être prudent. Gerd Müller était une idole. Lewandowski est aujourd’hui ce que (Gerd Müller) était à mon époque », a déclaré Flick.

Jose Mourinho est à la recherche de joueurs pour façonner sa vision de ce que peut être l’AS Roma et, apparemment, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et actuel de Lille Renato Sanches fait partie des candidats:

Jose Mourinho prendra en charge la Roma cet été et souhaite amener l’ancien Golden Boy de la FIFA Renato Sanches à l’Estadio Olimpico, rapporte le Corriere dello Sport.

Sanches, 23 ans, a été un pilier du défi du titre de Ligue 1 française à Lille après des passages infructueux avec le Bayern Munich et Swansea City. Les Dogues ne sont plus qu’à deux matchs de leur premier championnat depuis 2010, mais le succès pourrait avoir un prix – avec un certain nombre d’acteurs clés de Lille suscitant l’intérêt de toute l’Europe.

Le Corriere dello Sport affirme qu’un accord pour le milieu de terrain dépendra de la volonté de la Roma de faire d’autres actions en premier, le club italien devant financer des mouvements potentiels en cas de départ de joueurs.