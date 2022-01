Daily Schmankerl: Sergino Dest du FC Barcelone ne fait pas bouger le Bayern Munich; Le Real Madrid, l’Atletico Madrid toujours intéressé par Benjamin Pavard ; Wout Weghorst envisage la Premier League ?; Le Real Madrid affronte Antonio Rüdiger de Chelsea ; et plus!

L’arrière droit du FC Barcelone Sergino Dest pourrait éventuellement penser à un transfert au Bayern Munich, mais ce ne sera pas de sitôt :

Plus récemment, Sergino Dest était à nouveau associé au FC Bayern, et maintenant l’international américain au service du FC Barcelone a probablement rejeté l’équipe de Munich pour la deuxième fois après 2020. Comme le rapporte le quotidien sportif espagnol « Sport », l’arrière latéral ne veut pas quitter les Catalans en hiver et se concentrera entièrement sur la seconde moitié de la saison sous la direction de l’entraîneur et légende du club Xavi. Auparavant, des rapports avaient fait le tour du fait que Dest figurait sur la liste des cross-off à Barcelone, car le club très endetté était absolument dépendant de ses revenus. Selon « Sport », le Bayern n’était pas le seul grand club européen à avoir le joueur de 21 ans sur sa liste. Par exemple, Chelsea et l’Atlético Madrid seraient intéressés, mais auraient également reçu un refus.

Le Real Madrid et l’Atletico Madrid cherchent tous deux à renforcer leurs arrières et les deux clubs ont un œil sur Benjamin Pavard :

Le défenseur du Bayern Benjamin Pavard a apparemment suscité l’intérêt pour l’Espagne. Le journaliste de Sky, Torben Hoffmann, estime la probabilité d’un changement en hiver. Benjamin Pavard n’est pas satisfait de son rôle d’arrière latéral au Bayern et joue donc avec un adieu à Munich. Selon les médias espagnols, il devrait y avoir des appels d’Espagne pour le défenseur français. Ainsi, avec l’Atletico et le Real, deux joueurs de haut niveau sont intéressés. Le journaliste de Sky, Torben Hoffmann, ne peut pas imaginer un changement des Français en hiver. Surtout en raison de l’avenir incertain de Niklas Süle et du manque de personnel du côté droit de la défense, Pavard ne sera pas autorisé à y aller. Le joueur de 25 ans a également un contrat jusqu’en 2024.

L’attaquant de Wolfsburg Wout Weghorst a une grande présence physique, mais il cherche peut-être à quitter la Bundesliga :

Wout Weghorst est l’un des meilleurs joueurs du VfL depuis son arrivée à Wolfsburg en 2018. L’attaquant a déjà marqué 55 buts pour les Wolves en 115 matchs de Bundesliga. Cependant, l’avenir du Néerlandais est incertain. Son contrat avec la Basse-Saxe court jusqu’à l’été 2023. Le joueur de 29 ans a confié au botteur que la décision d’une future collaboration ne dépendait pas de lui seul : « De mon point de vue, le feeling est toujours très bon. Je me sens toujours très à l’aise avec le club. Jusqu’à présent, je n’ai pas entendu du club qu’ils voulaient l’étendre et continuer à travailler avec moi. Cela ne dépend pas que de moi. Dans le même temps, Weghorst fait référence à son rêve de jouer un jour en Angleterre : « Au final, je veux juste dire que j’ai tiré le meilleur parti de ma carrière. J’aimerais gagner un prix un jour. Je n’ai pas fait ça de toute ma carrière. Mon rêve, c’est la Premier League. Pour en faire une réalité, l’attaquant a récemment signé avec une nouvelle agence de conseil. Avec les Wolves, Weghorst aimerait d’abord écrire l’histoire. Il manque encore huit buts au Néerlandais pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du VfL Wolfsburg en Bundesliga. Weghorst veut absolument décrocher ce record qu’Edin Dzeko détient actuellement avec 66 buts : « C’est l’objectif. C’est un rêve d’être le meilleur buteur de tous les temps ici.

Chuck et Tom réunis… et c’était si bon ! Un aperçu de certains des plus grands noms liés au Bayern Munich, notamment Raphinha, Donny van de Beek, Denis Zakaria, Matthias Ginter, etc. Retour sur la situation malheureuse de Niko Kovac avec l’AS Monaco. Une appréciation d’une autre saison fantastique de Curb Your Enthusiasm. Sérieusement, c’était génial du début à la fin.

Hier, c’était le 70e anniversaire de la légende du club du Bayern Munich, Uli Hoeneß. Pour fêter ça, l’équipe a concocté cette vidéo célébrant la carrière de Hoeneß :

Il semble que le Real Madrid ne soit pas sérieux au sujet d’une décision d’Antonio Rüdiger de Chelsea :

Le Real Madrid s’intéresse à Antonio Rüdiger depuis des semaines – mais il s’est apparemment refroidi entre-temps. Comme le rapportent Marca et El Chiringuito, Los Blancos se sont désormais distanciés d’une éventuelle obligation pour le joueur national allemand. Rüdiger n’est sous contrat avec Chelsea que jusqu’à la fin de la saison. Les Bleus souhaiteraient garder le défenseur, mais un accord n’a pas encore été trouvé. Selon divers rapports, on n’est pas encore sur un dénominateur commun, surtout quand il s’agit de la question du salaire. Et pour la même raison, le Real aurait dû s’abstenir de dire que les exigences sont trop élevées, dit-on de l’Espagne. C’est le résultat des premières discussions. De plus, le Real compte actuellement deux solides défenseurs centraux, Eder Militao et David Alaba.