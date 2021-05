Daily Schmankerl : Sergio Busquets du FC Barcelone au…Bayern Munich ?; Pas de poursuite d’Achraf Hakimi ou de Miralem Pjanic pour le Bayern ; Kevin De Bruyne de Man City a subi de vilaines blessures; Joshua Kimmich est très bon; et plus!

Selon le journaliste espagnol Javier Matallanas, la star du FC Barcelone Sergios Busquets pourrait être disponible sur un transfert gratuit et le Bayern Munich pourrait être en lice pour le décrocher. Busquets a un contrat qui court jusqu’en 2023, mais l’organisation instable actuelle du Barça et sa situation financière pourraient le rendre disponible cet été… gratuitement :

Je n’y mettrais pas trop de poids pour le moment car BEAUCOUP de choses devraient s’aligner pour que le milieu de terrain vétéran de 32 ans puisse atterrir en Allemagne.

Découvrez ce laissez-passer de Joshua Kimmich à Matthias Ginter pendant l’entraînement de l’Allemagne :

Sport Bild rapporte que Christian Falk a de nouveau riposté aux informations selon lesquelles le Bayern Munich allait faire un lancer à Achraf Hakimi de l’Inter Milan :

Hakimi a récemment été lié au Paris Saint-Germain car l’Inter Milan est – prétendument – désespéré de générer des revenus.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a récemment été lié à son ancien poste avec Tottenham Hotspur et il voudrait maintenant quitter le PSG :

Malgré les rapports précédents, Falk a également déclaré que le Bayern Munich ne cherchait pas à recruter le milieu de terrain du FC Barcelone Miralem Pjanic :

Denis Zakaria, une cible de transfert du Bayern Munich, a vu une blessure faire dérailler ses plans de transfert. Avec un contrat qui expire en 2022 et des clubs sceptiques quant à son genou hésitant, Zakaria a vu sa valeur sur le marché des transferts s’effondrer :

Denis Zakaria (24 ans) avait déjà reçu d’énormes offres de l’étranger l’année dernière et la Bavière a également été considérée comme une partie intéressée pendant longtemps. Cependant, en raison de lésions cartilagineuses de son genou, le Suisse a dû rester longtemps assis et a perdu forme et dynamisme. En conséquence, la situation du marché n’est plus aussi rose. Son contrat expire en 2022 et jusqu’à présent, il ne l’a pas prolongé. La MÉ devrait être sa grande scène – Zakaria est (presque) définitivement partie!