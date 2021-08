Daily Schmankerl: Thilo Kehrer du PSG ne va pas au Bayern Munich; Les négociations de Léon Goretzka reprennent !; Manchester City se rapproche de Jack Grealish; Doute interne au Bayern Munich ?; et plus!

Pour ceux d’entre vous qui suent les informations selon lesquelles le défenseur du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer était une cible de transfert du Bayern Munich, nous avons de bonnes nouvelles avec l’aimable autorisation du journaliste de Sport1 Florian Plettenberg.

Au lieu d’un éventuel déménagement, Kehrer veut rester à Paris et faire ses preuves :

Sport Bild a déclenché un raz-de-marée de nouvelles au cours des 36 dernières heures et non des moindres, il existe au moins un doute interne au sein du front office du Bayern Munich sur la profondeur de l’équipe :

Les doutes sur l’équipe actuelle grandissent à la fois parmi les fans mais aussi en interne. Le club est de plus en plus conscient que l’équipe a besoin d’au moins un milieu de terrain de plus de qualité [@SPORTBILD]

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 3 août 2021