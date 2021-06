Daily Schmankerl : Thomas Müller et Manuel Neuer accueillent à nouveau Sven Ulreich au départ d’Alexander Nübel ; Le Real Madrid craignait que le Bayern Munich ne vole Erling Haaland du Borussia Dortmund; Manchester United pour chasser Eduardo Camavinga ; et plus!

Thomas Müller et Manuel Neuer du Bayern Munich ont contacté Sven Ulreich via FaceTime pour le féliciter pour son nouveau contrat avec le club. Ulreich prendra bien sûr la place d’Alexander Nübel, qui part en prêt avec l’AS Monaco. Ulreich remplira à nouveau le rôle de doublure de Neuer après une brève interruption du club :

Manuel Neuer et Thomas Müller ont appelé Sven Ulreich sur FaceTime après qu’il a été confirmé qu’il revenait au Bayern. Neuer : “Nous l’avons félicité pour le nouveau contrat. Sven est un type bien” [Kicker] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 27 juin 2021

Le club a officialisé les deux mouvements hier :

Selon au moins un rapport, le Real Madrid craint que le Bayern Munich ne se précipite et vole Erling Haaland du Borussia Dortmund dans ses griffes l’été prochain :

Les intentions de Madrid sont claires, à la fois pour cet été et pour le prochain : l’idée est d’aborder la signature de Mbappé sur le marché actuel, à condition que le PSG s’ouvre à la négociation après que l’attaquant ait demandé son envie de partir (selon RMC, ladite demande a déjà existé), et quitter Haaland pour 2022, date à laquelle son prix sera nettement inférieur (cette année, comme publié par AS, Dortmund l’a évalué à un prix dissuasif de 200 millions d’euros, inaccessible dans ce contexte économique en temps de coronavirus). Madrid fait confiance à la volonté de Haaland de jouer en blanc, à celle de Raiola d’entretenir de bonnes relations avec Madrid et à la communication fluide qui existe entre Florentino Pérez et le président du Borussia, Hans-Joaquim Watzke, qui sont liés par une amitié qui dure depuis plusieurs années. Le Bayern, oui, dépend du départ de Lewandowski à l’été 2022 pour laisser la place à Haaland, tant dans l’effectif que dans l’échelle salariale. Justement, le Polonais a toujours manifesté son intérêt à arriver à Madrid, tentant plusieurs fois sans succès (il a fait signer comme agent l’Israélien Pini Zahavi pour y parvenir, mais le Bayern a refusé) ; Si Haaland est impossible en 2022 pour choisir d’aller au Bayern, Madrid sait déjà que le Polonais sera une option, même s’il ne serait pas du tout une future recrue : Lewandowski aura 33 ans en août, donc en 2022 il en touchera 34. Ses chiffres continuent de le justifier en tant qu’attaquant de premier plan (48 buts en 40 matchs cette saison avec le Bayern), mais les années passent et Madrid se concentre davantage sur la construction de l’équipe qui portera ses fruits tout au long de la décennie.

Manchester United pourrait faire pression sur la cible présumée du Bayern Munich et le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga :

Manchester United veut faire de l’international français Eduardo Camavinga une arrivée estivale à Old Trafford, rapporte le Daily Mail. Le milieu de terrain rennais Camavinga, 18 ans, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs d’Europe.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Comment l’Allemagne a réussi à dépasser la Hongrie et à se qualifier pour les huitièmes de finale. Quels changements de composition – et de formation – pourraient se produire pour Joachim Löw. Si Löw mettra l’un de ses “Made Men” sur le banc. Un aperçu du désir de Julian Nagelsmann de faire venir un arrière droit, qui sont les candidats et quels joueurs pourraient avoir du mal à s’intégrer dans un 3-4-3 potentiel en Bavière.

L’ancienne star belge Emile Mpenza pense que le Bayern Munich devrait s’en prendre à Romelu Lukaku de l’Inter Milan :

Lukaku a été fortement lié à un transfert potentiel de 90 millions de livres sterling à Chelsea par le Sun ces derniers temps, et aurait du sens pour les Blues en tant que mise à niveau des attaquants en difficulté Timo Werner, Tammy Abraham et Olivier Giroud. Il reste à voir si le joueur de 28 ans quittera l’Inter, mais Mpenza a présenté son compatriote comme une belle signature potentielle pour le Bayern cet été. L’avenir de Robert Lewandowski à l’Allianz Arena pourrait être incertain après que Sky Germany l’a récemment lié à un déménagement, Chelsea étant à nouveau considéré comme l’un des clubs en course pour sa signature. « La force de Romelu en duel et sa vitesse sont exceptionnelles. Cela rend la tâche si difficile pour les défenseurs contre lui », a déclaré Mpenza à Sport Bild. «Je pense qu’il pourrait être candidat pour le Bayern. J’ai beaucoup réfléchi à l’endroit où il irait. Vous devez accepter son jeu, il ne serait donc pas entre de bonnes mains avec toutes les meilleures équipes. Au Barça, par exemple, il passerait à un système de jeu existant qui ne lui serait pas adapté. Cela fonctionnerait pour le Bayern car ils joueraient pour lui. Tout comme maintenant pour Lewandowski. J’aimerais voir Lukaku en Bundesliga.

Schalke a peut-être été relégué, mais c’est un fort succès sur les réseaux sociaux :