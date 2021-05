Daily Schmankerl: Thomas Müller offre des coups de pied à David Alaba lors de leur prochaine rencontre; Achraf Hakimi de l’Inter Milan n’ira pas au Bayern Munich ou à Arsenal; Jadon Sancho du Borussia Dortmund «adorerait» jouer pour Manchester United; et plus!

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, manquera David Alaba la saison prochaine.

On s’attend à ce qu’Alaba soit prêt pour le Real Madrid dans un proche avenir, mais cela n’empêchera pas Müller de plaisanter avec son ami et ancien coéquipier:

“Je ne sais pas à 100% de quel club il s’agira – ce n’est pas vraiment important, vous le regretterez!” a-t-il plaisanté, avant de poursuivre avec plus de plaisanteries: «Si nous nous trouvons sur des côtés opposés, je vous botterai les fesses.

L’arrière droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi, était devenu une figure assez populaire sur le marché des transferts, mais selon Fabrizio Romano, le joueur de 22 ans n’ira nulle part malgré ses liens avec le Bayern Munich et Arsenal.

La vitesse et l’aptitude offensive de Hakimi ont fait de lui une cible favorite pour de nombreuses équipes, mais il semble qu’il soit déterminé à rester avec l’Inter:

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a reçu des fleurs du club pour son exploit record samedi, mais le Hitman polonais les a rapidement redistribuées à une personne très importante du club: la manager de l’équipe Kathleen Krüger.

La star du Bayern a célébré avec une femme spéciale: la manager de l’équipe Kathleen Krüger (36 ans). Elle est le cœur de l’équipe et est actuellement en congé de maternité (elle attend son premier enfant). Néanmoins, elle n’a pas manqué la finale de la saison et a reçu un cadeau du footballeur mondial.

L’expert italien des transferts Fabrizio Romano a déclaré que la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho «adorerait» jouer pour Manchester United lors d’une apparition dans l’émission You Tube, «The United Stand»:

Romano a déclaré à The United Stand: «C’est une course ouverte. Ce qu’on me dit, c’est que c’est une course ouverte. L’été dernier, Manchester United était seul dans la course, ils ont eu l’opportunité de signer Sancho.

«Ils étaient très proches et ils ne l’ont pas signé. Maintenant que United est dans la course, le joueur adore l’opportunité de rejoindre Manchester United donc sa position ne change pas.

«Il adorerait rejoindre Manchester United. Mais Liverpool regarde également le joueur s’il vend des joueurs à des positions offensives.

«Voyons ce qui se passe avec Chelsea. Pour le moment, on me dit que Chelsea n’a rien eu d’officiel avec ses agents ou avec le Borussia Dortmund.