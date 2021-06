Daily Schmankerl : Timo Werner de Chelsea pense qu’il est Henry Hill pendant le programme de protection des témoins ; Mises à jour sur Callum Hudson-Odoi au Bayern Munich, Kingsley Coman à Liverpool et Jadon Sancho à Manchester United; et PLUS !

Hier, nous avons vu la nouvelle (perturbante) selon laquelle l’ancien objectif de transfert du Bayern Munich et actuel attaquant du Chelsea FC Timo Werner s’est retrouvé dans une énigme pendant la pandémie – il ne peut pas cuisiner.

Alors, qu’est-ce que #TimoTime a mangé quand c’était #DinnerTime ? Euh, des pâtes au ketchup.

D’abord – BLAH !

Deuxièmement, il vaudrait mieux que ce soit au moins du ketchup Heinz. Hunt est une poubelle.

Troisièmement — Son idée du petit-déjeuner est un morceau de pain… et/ou de fromage !? Que quelqu’un offre à cet homme un nutritionniste et un chef personnel. Le régime de Werner est une épave et d’une manière ou d’une autre, il est toujours un blazer sur le terrain. Imaginez s’il avait réellement un chef personnel qui pourrait le nourrir correctement !

De plus, le regard sur le visage de Timo lorsque l’intervieweur (Kara Head, qui était vraiment drôle d’ailleurs) se moque des pâtes au ketchup est hilarant.

Timo Werner est incrédule que quiconque pense que les pâtes au ketchup soient dégoûtantes.

Quoi qu’il en soit, moi aussi, j’ai l’impression que les œufs avec du ketchup sont un combo dégoûtant. Mon vieux avait l’habitude de faire ça et je pense que ça m’a détourné des œufs pendant quelques années. Je pourrais absolument jeter de la sauce piquante sur les œufs, cependant. Mais du ketchup ? Non merci.

Enfin, quand j’entends quelqu’un parler de ketchup et de nouilles, je pense immédiatement à Ray Liotta donnant le monologue de fin dans Goodfellas (l’un des meilleurs morceaux de cinéma jamais réalisés):

Une baby-sitter vous manque ? Ça arrive. Faire une mauvaise passe ? Secouez-le et réessayez. Manger des pâtes au ketchup ? Motifs limites d’excommunication de BFW.

Heureusement, Timo a des amis haut placés ici.

Au siège de #TimoTime, nous évaluons le contrôle approprié des dommages de la situation. Veuillez nous garder dans vos pensées et vos prières alors que nous traversons cette période difficile. Aussi – veuillez lire le Daily Schmankerl sur @BavarianFBWorks demain pour une évaluation complète de cette situation en cours pic.twitter.com/y5ui4YgLD3

L’Allemagne et l’Angleterre sont prêtes à s’affronter en huitièmes de finale des Championnats d’Europe au stade de Wembley et l’atmosphère devrait être tout simplement rauque.

Die Mannschaft fait face à des blessures et des maladies, tandis que l’Angleterre joue avec un peu de changement de formation. Voici un résumé de ce que nous couvrons dans cet épisode :

Les blessures et les maladies de l’Allemagne. L’inclusion probable de Leon Goretzka dans la formation et pourquoi il a autant d’impact en tant que joueur. La chance que Joachim Löw puisse passer à quatre si Robin Gosens ne peut pas jouer. Un pronostic sur le match.

Il semble que l’étrange engouement du directeur sportif du Bayern Munich Hasan “Brazzo” Salihamidzic pour Callum Hudson-Odoi de Chelsea ait été de nouveau présenté :

Nous avons vu les rapports liant le Kingsley Coman du Bayern Munich au Liverpool FC, mais les exigences salariales du Français pourraient être un obstacle à la conclusion d’un accord :

De plus, Coman, qui n’a pas toujours été considéré comme un starter des champions allemands éternels, voudrait probablement avoir l’assurance qu’il se verrait confier un rôle principal sous Klopp.

Maintenant, perturber le statu quo a du sens si le joueur que vous signez se verra garantir une position de départ chaque semaine, mais avec Firmino, Mane et Salah probablement devant Coman dans l’ordre hiérarchique, il y a peu de logique à cela.

Le salaire actuel de Coman au Bayern le placerait dans les échelons supérieurs de la structure salariale de Liverpool, mais un déménagement en Angleterre pourrait le voir remplacer Thiago et Salah en tant que meilleur revenu du club.

Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino sont incontestablement le trio de départ de Jurgen Klopp en attaque. Si le club amenait Coman à Anfield, avec la combinaison des dépenses de transfert d’origine et du salaire nécessaire pour attirer le joueur, le Parisien s’attendrait naturellement à commencer chaque semaine. Cela pourrait bouleverser les trois premiers établis de longue date.

Liverpool, quant à lui, serait également intéressé par Christoph Baumgartner de Hoffenheim :

Liverpool et Man Utd sont intéressés par Christoph Baumgartner de Hoffenheim, selon le botteur. #LFC #MUFC #TSG

Après avoir résilié son contrat avec Schalke 04, Sebastian Rudy a obtenu un nouveau contrat avec Hoffenheim pour prolonger son séjour au club où il a passé les deux dernières saisons en prêt :

Cela est allé vite. Il y a seulement douze jours, le botteur a rapporté en exclusivité que Sebastian Rudy avait clôturé le chapitre sur Schalke et y avait mis fin à son contrat, qui était daté de 2022. Depuis lors, l’ex-joueur national a sondé la situation du marché, donc la décision concernant l’avenir semblait être retardé. Maintenant, c’est arrivé rapidement. Après que TSG lui ait soumis une nouvelle offre de contrat, Hoffenheim et son tourne-disque sont rapidement parvenus à un accord. Rudy a signé un nouveau contrat de deux ans jusqu’en 2023 et a ainsi scellé son quatrième engagement dans le Kraichgau.