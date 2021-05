Daily Schmankerl: Timo Werner et Christian Pulisic dirigent Chelsea, tandis que Fiete Arp du Bayern Munich marque un point en 3. Liga; Niklas Süle a des trucs; Le meilleur TikTok du football suit; L’AS Roma veut Marcel Sabitzer; et plus!

Regardez, si vous traînez assez longtemps autour de Bavarian Football Works, vous rencontrerez quelques choses: une couverture de premier ordre du Bayern Munich, de mauvaises raisons pour lesquelles Joachim Löw (* toux * Marcus * toux) est toujours bon, des manifestes exquis sur l’herbe, et peut-être même une propagande sur les raisons pour lesquelles Fiete Arp du Bayern Munich et Timo Werner de Chelsea sont de bons joueurs.

D’accord, d’accord … calme-toi! Je ne tolérerai pas votre rire … pas maintenant … pas après ce qui s’est passé mercredi!

Aujourd’hui n’est pas le jour pour ricaner du tout de mes #TimoTime et #ArpTrain … aujourd’hui est un jour pour m’asseoir et me laisser savourer l’instant (juste cette fois!).

Fiete Arp a converti cette pénalité pour aider le Bayern Munich II à remporter un match nul.Photo de Mario Hommes / DeFodi Images via .

Werner était une poignée absolue pour le Real Madrid et a fait équipe avec Mason Mount et Kai Havertz pour mettre les Blancos sur leurs talons de manière cohérente. Werner, bien sûr, avait le premier but de Chelsea, mais Mount et Havertz auraient facilement pu convertir les chances et faire gagner Chelsea au moins 3-0.

C’était pour le moins un effort très impressionnant.

De plus, lorsque la fierté de Pennsylvanie, Christian Pulisic est venu pour Werner, le natif de Hershey, PA (The Sweetest Place on Earth) a trouvé Mount avec une passe parfaite, que le jeune anglais a converti pour une avance de 2-0 qui a décroché une place dans le Finale de la Ligue des champions.

Quant à Arp, l’attaquant malchanceux est finalement revenu sur la feuille de match lorsqu’il a converti un penalty pour faire match nul au Bayern Munich II même avec MSV Duisburg à 2-2. Le but d’Arp a aidé l’équipe à obtenir un point très important en essayant d’éviter la relégation de la 3. Liga.

Je n’ai pas beaucoup de jours pour célébrer mes «mouvements», alors donnez-moi au moins ce soir / aujourd’hui.

(Il jette Bob Seger sur … attrape de la bière … hoche la tête de satisfaction)

Nous avons ce soir, qui a besoin de demain?

Werner? Arp? Pulisic?

(Tous les joueurs que j’ai encouragés à venir au Bayern Munich à un moment ou à un autre d’ailleurs!)

Ce n’était pas mercredi … c’était ME-DAY!

(Je vais bientôt revenir à me vautrer dans la haine de soi assez tôt … merci d’avoir lu!)

Niklas Süle est devenu délicat sur le terrain d’entraînement:

Je ne suis pas un TikTokker (TikTocker? TikTok-er? Eh, peu importe), mais si vous l’êtes, ce sont les comptes de football que vous devez suivre par Balls.ie (sérieusement):

Robert Lewandowski (@ _rl9) Ronaldinho (@ronaldinho) Alphonso Davies (@alphonsodavies) Mipo Odubeko (@mipoodubeko) Sergio Ramos (@sergioramos) Roberto Carlos (@ oficialrc3) Toni Kroos (@ toni.kr8s) Ian Wright (Leicester) City FC (@lcfc) Brentford FC (@brentfordfc) Watford FC (@watfordfcofficial) Spartak Moscou (@fcsm) Bundesliga (@bundesliga) Airtricity League (@leagueofirelandofficial) Maillots de foot classiques (@classicfootballshirts_)

L’AS Roma chercherait à faire venir le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer:

Déjà suivi par Liverpool, Manchester United et Tottenham, le milieu offensif international autrichien et capitaine du RB Leipzig Marcel Sabitzer (27 ans), selon les dernières nouvelles italiennes, est désormais pris pour cible par l’AS Roma, depuis que José Mourinho a exigé Giallorossi sa signature. Actuellement en accord avec les géants allemands jusqu’en juin 2022, Sabitzer vaut environ 28 millions d’euros.

Manchester United envisage-t-il de faire un pas sur l’as de Tottenham Hotspur Harry Kane?