Daily Schmankerl : Timo Werner s’extasie sur Jamal Musiala ; Lionel Messi du PSG de retour au FC Barcelone ?; Amine Adli explique avoir choisi le Bayer Leverkusen plutôt que le Bayern Munich, Wolfsburg ; et plus!

L’attaquant allemand Timo Werner a bien débuté cette trêve internationale avec un but contre le Liechtenstein. Sur ce décompte, Jamal Musiala du Bayern Munich a préparé Werner via une passe décisive et l’ancien homme du RB Leipzig était très reconnaissant.

«Il a explosé au cours des six derniers mois, c’est un grand joueur et a un avenir énorme. Nous sommes heureux d’avoir des joueurs de son âge avec nous. Jamal va juste sur le terrain, joue son jeu et s’amuse. Peut-être que nous, les autres joueurs, devons revenir sur cette voie », a déclaré Werner à propos de Musiala.

Quant à la façon dont les choses se passent sous Hansi Flick, Werner est heureux de travailler avec l’ancien skipper du Bayern Munich. Flick, bien sûr, voulait amener Werner – et Kai Havertz – en Bavière avant que le duo ne signe finalement avec le Chelsea FC en 2020.

« Nous n’avons pas parlé du passé, nous sommes heureux de pouvoir travailler ensemble maintenant. On s’est toujours bien entendu. Dans le premier match, j’ai pu montrer avec mon but que ce n’était pas une très mauvaise idée de me laisser jouer », a déclaré Werner. «Parfois, vous gagnez un match comme celui-là contre le Liechtenstein 8-0 parce que les premières chances se présentent. À d’autres occasions, cependant, vous ne gagnez que 2-0. Le temps viendra à nouveau où nous marquons deux buts sur une demi-chance. »

Amine Adli était lié au Bayern Munich pendant un certain temps cet été, mais nous avons entendu dire que les Bavarois n’étaient pas disposés à payer autant pour le jeune. Adli a finalement signé avec Bayer Leverkusen. Voici son histoire sur la façon dont tout s’est passé:

A 21 ans, Amine Adli quitte Toulouse après de longues semaines de conflit avec son club. Libre de tout contrat en 2022, le meilleur joueur de l’année dernière en Ligue 2 a enfin signé avec le Bayer Leverkusen. Egalement courtisé par le Bayern Munich ou le VfL Wolfsburg, l’ancien joueur toulousain a expliqué à Kicker pourquoi il avait choisi Leverkusen et non le Bayern. « J’ai choisi Leverkusen après avoir parlé à l’entraîneur. Il m’a expliqué les objectifs du club et m’a dit qu’il y avait beaucoup d’attention sur les jeunes joueurs ici. L’équipe est très jeune. Ce sont toutes des choses qui ont fait la différence pour Leverkusen. J’ai pris la décision entre Leverkusen et le Bayern au dernier moment. Je pense que le projet ici chez Bayer est très intéressant. Ensuite, j’ai parlé à ma famille et le choix s’est finalement porté sur Leverkusen. Tout s’est passé très vite”, a-t-il déclaré.

Lionel Messi pourrait-il retourner au FC Barcelone ? Il y a déjà des spéculations que cela pourrait arriver:

Lionel Messi n’a disputé qu’un seul match pour son nouveau club le Paris Saint-Germain, mais un retour au FC Barcelone est déjà en discussion. Au moins une légende argentine suppose que cela se produira. « Je suis sûr que Leo (Messi, ndlr) finira sa carrière à Barcelone. Il remportera la Ligue des champions du PSG, puis il démissionnera avec son peuple à Barcelone », a déclaré Juan Roman Riquelme, qui a joué avec le sextuple footballeur mondial de l’équipe nationale argentine, à ESPN. Messi avait quitté le Barça cet été après de nombreux allers-retours et avait rejoint le meilleur club français. Là, il a signé un contrat de deux ans avec une option pour un autre. “J’espère que Messi se sentira chez lui à Paris”, souhaite Riquelme à son compatriote : “Je ne sais pas si c’est drôle, mais nous avons tous hâte de l’apprécier en jouant avec Mbappé et Neymar.”

À quel point toute cette situation serait-elle grandiose ?

Avec une autre semaine folle dans les livres pour Bayer Munich et l’Allemagne, nous sommes ici pour récapituler toute l’action. Avec la fermeture du mercato estival, le coup d’envoi d’une pause internationale et les efforts soutenus du Bayern Munich le week-end dernier, les fans du Bayern Munich ont de nombreuses nouvelles à discuter :

Voici ce que nous avons en préparation pour l’épisode de cette semaine :

L’effort dominant du Bayern Munich contre le Hertha Berlin. L’excellence continue de Jamal Musiala. La date limite de transfert : qui est entré et qui n’a pas réussi à s’en sortir ? Comment et où Marcel Sabitzer pourrait s’intégrer sous Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Premières impressions de ce à quoi ressemblait l’Allemagne sous Hansi Flick et pourquoi la base de fans pourrait avoir besoin de se détendre un peu.

Robert Lewandowski, Serge Gnabry et Alphonso Davies ont tous trouvé leur place dans l’équipe du mois de Bundesliga qui a marqué :

C’était une petite statistique intéressante de Derek Rae:

Les plus jeunes joueurs à avoir atteint la barre des 50 apparitions en Bundesliga :

1. Giovanni Reyna BVB (18 ans/287 jours)

2. Kai Havertz B04 (18 ans/307 jours)

3. Timo Werner VFB (18 ans/351 jours)

4. Julian Draxler S04 (19 ans/5 jours)

5. Christian Pulisic BVB (19 ans/68 jours) – Derek Rae (@RaeComm) 4 septembre 2021

Avec la victoire de l’Allemagne contre le Liechtenstein, Hansi Flick est bien parti dans son mandat d’entraîneur de l’équipe nationale. Maintenant, les Allemands sont sur le point d’accueillir l’Arménie, qui occupe actuellement la tête du groupe J. Avec le retour du capitaine du Bayern Munich Manuel Neuer pour celui-ci, nous espérons voir Hansi continuer à expérimenter avec sa formation pour trouver la bonne combinaison avant le prochaine coupe du monde.

Voici les points de discussion avant le match :

Comment l’absence de Thomas Muller nuit à l’Allemagne en ce moment. La recherche d’un attaquant et pourquoi le faux système 9 est un pis-aller. Hansi veut prouver que Timo Werner et Kai Havertz auraient dû être signés par le Bayern. Pourquoi Robin Gosens pourrait être remplacé dans la formation. Quelques expériences en perspective.