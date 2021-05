Daily Schmankerl: Tottenham Hotspur pour poursuivre Hansi Flick ?; Mino Raiola revient sur les rumeurs d’emmener Erling Haaland au Bayern Munich en 2022; Chelsea et l’Atletico Madrid à la portée de Robin Gosens; et plus!

Sportslense a capturé un rapport du Telegraph, qui indique que Hansi Flick est intéressé par le poste chez Tottenham Hotspur.

LOL – sérieusement? D’accord, essayons-le pour rire:

Les Spurs se sont tournés vers l’Ajax Erik ten Hag, mais les géants de l’Eredivisie ont remis à leur manager un nouveau contrat jusqu’en 2023 aujourd’hui. Le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, est également sur le radar de Levy, mais il en coûtera potentiellement environ 70 millions de livres sterling pour recruter le patron des Foxes, et Tottenham aurait mis fin à son intérêt pour lui. Flick quitte le Bayern à la fin de la campagne et il est largement admis qu’il succède à Joachim Low en équipe nationale allemande.

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, serait intéressé à devenir le prochain patron de Tottenham Hotspur, bien qu’il soit lié au poste de l’équipe nationale allemande, selon The Telegraph. Cependant, les Spurs n’ont pas rendu la pareille malgré leur désir de nommer un remplaçant de premier ordre pour Jose Mourinho.

Ce serait extrêmement choquant – et extrêmement improbable – si Flick se retrouve n’importe où, mais avec l’équipe nationale allemande. Si quoi que ce soit, cela se lit comme une tentative désespérée de faire en sorte qu’une personne d’une importance relative semble intéressée par le concert des Spurs.

Quoi qu’il en soit, Florian Plettenberg de Sport1 a claqué la porte sur toute rumeur Flick-to-Tottenham avec ce tweet:

L’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, a démenti les rumeurs selon lesquelles il mettait la pression sur le Borussia Dortmund en menaçant d’emmener son client au Bayern Munich la saison prochaine. Raiola a insisté sur le fait que le rapport était une «fake news» et qu’il n’avait aucune idée d’où il venait:

Mino Raiola a nié la nouvelle qu’il menaçait le Borussia Dortmund de déplacer Erling Håland au Bayern l’année prochaine si BVB refusait de le vendre cette année. Raiola a dit que c’était de fausses nouvelles et ne savait pas d’où ça venait [ Meine Bayern-Woche, @berger_pj, @Plettigoal]

Douglas Costa retournera à la Juventus dans quelques semaines, mais il ne sera probablement pas là pour longtemps. On dit que Leeds United est très haut sur l’ailier, mais au moins un autre prétendant – Gremio – se retire de la course:

Gremio a abandonné sa poursuite de la signature de Douglas Costa, ce qui est un coup dur pour les projets d’été de la Juventus. Le Brésilien a été prêté au Bayern Munich lors de cette campagne, mais les Allemands n’ont pas la possibilité de le rendre permanent et ils n’ont pas non plus l’appétit pour le faire.

Cependant, selon Globo Esporte via Calciomercato, l’économie impliquée dans la signature d’un joueur de premier plan comme lui en Europe s’est avérée trop lourde pour eux. Costa était lié à des loups comme les Wolves cet été, mais il voulait toujours jouer pour un club de haut niveau et a choisi le Bayern.