Daily Schmankerl: Tottenham Hotspur rejoint la poursuite de Corentin Tolisso du Bayern Munich; Les choses se taisent sur Marcel Sabitzer… ou le sont-elles ?; Le Bayern Munich devrait-il poursuivre Filip Kostic ?; Jurgen Klopp ne s’inquiète pas des transferts de Liverpool; et plus!

Tottenham Hotspur rejoint Manchester United, l’Arsenal FC, West Ham United et la Juventus pour jeter un œil au milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso.

Depuis qu’il a été rapporté que Tolisso a été informé qu’il n’était pas dans les plans pour aller de l’avant, l’activité a semblé augmenter autour de Tolisso, mais rien de concret n’a émergé. Tottenham pourrait-il devenir suffisamment sérieux pour faire une offre?

À un prix réduit de 10 millions d’euros (le prix demandé selon la rumeur du Bayern Munich), les choses pourraient devenir très chargées :

Tottenham essaie de signer un milieu de terrain avec l’avenir de Tanguy Ndombele dans le doute. Ndombele envisage ses options après avoir été exclu en pré-saison par le nouveau patron Nuno Espirito Santo. Et, avec l’avenir du Français incertain, les Spurs ont dressé une liste restreinte de cibles pour renforcer un domaine clé de l’équipe. Ils comprennent le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach et Joao Palhinha du Sporting Lisbonne. Ils ont également posé des questions sur l’international français de 27 ans Tolisso, qui pourrait être disponible pour moins de 10 millions de livres sterling car son contrat expire l’été prochain. Et la star suisse Zakaria, 24 ans, évaluée à environ 17 millions de livres sterling, est également apparue comme une option.

Dans ce qui pourrait être considéré comme une bonne nouvelle pour les fans du Bayern Munich, Tottenham et Arsenal – ainsi qu’Everton – seraient tous intéressés par Zakaria (selon Christian Falk de Sport Bild) :

Cela devrait permettre à l’un de ces clubs de penser sérieusement à faire une offre pour le Tolisso extrêmement abordable.

Plus tôt, nous avons vu un rapport déclarer que les choses étaient «avancées» entre le Bayern Munich et le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer.

Un autre point de vente, cependant, ne pense pas que les choses soient si «chaudes». Florian Plettenberg de Sport1 rapporte que la chose ne va, eh bien, nulle part – pour le moment – ​​entre le Bayern Munich et le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer :

Que croyons-nous? Qui sait.

Ma prediction: Marcel Sabitzer reçoit les conseils de golf de Thomas Müller dans les vestiaires du Bayern Munich d’ici la fin du mercato :

L’attaquant du RB Leipzig Alexander Sorloth pourrait quitter l’Allemagne :

RB Leipzig a mis en vente Alexander Sorloth et lui a demandé un montant de 15 millions d’euros. Erkem Konur rapporte que Norway Int, 25 ans, a déjà été approché par d’autres clubs en Allemagne et en Angleterre. Selon lui, le club turc Fenerbache a également contacté le club de Bundesliga, mais le club basé à Istanbul demande à RBL de réduire ce prix demandé pour l’attaquant. Fenerbache s’intéresse beaucoup à lui puisqu’il a passé une saison en championnat turc avec Trabzonspor avec qui il a remporté la Coupe nationale et meilleur buteur de la ligue. Il a été signé par RBL l’été dernier pour 20 millions d’euros plus 2 millions d’euros avec des add-ons partagés par le club turc & Palace. Après l’arrivée d’André Silva, il est excédentaire par rapport aux besoins et ne sera déchargé de manière permanente que car ils ont rejeté les offres de prêt jusqu’à présent. Selon diverses sources, il était également lié à Southampton, mais ils ont annoncé aujourd’hui Adam Armstrong de Blackburn comme remplaçant d’Ings.

Sorloth n’a pas eu le type de saison que beaucoup attendaient de lui la saison dernière. Il est un peu surprenant que le RB Leipzig le renfloue si tôt, mais obtenir Andre Silva y est probablement pour quelque chose.

L’attaquant de l’Eintracht Frankfurt Amine Younes a connu une bonne saison en Bundesliga, mais il pourrait être à nouveau en mouvement :

Al Shabab est en pourparlers depuis des jours pour signer Amin Younes. La première offre a été refusée – l’Eintracht souhaite qu’Al Shabab augmente son offre pour conclure l’accord. Situation ouverte. #transferts – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 août 2021

Mettons cela de côté… après Erling Haaland et Sabitzer du Borussia Dortmund, Filip Kostic de l’Eintracht Frankfurt pourrait être le prochain en lice pour le titre de “Meilleur joueur de Bundesliga ne figurant pas sur la liste du Bayern Munch”. Malgré les rumeurs le liant à la Lazio, Kostic ne semble aller nulle part :

Filip Kostic est l’un des noms les plus fortement associés à la Lazio de Maurizio Sarri pendant la campagne estivale. Le directeur sportif de l’Eintracht Frankfurt, Markus Krosche, l’équipe dans laquelle évolue le Croate, a parlé de lui aujourd’hui lors d’une conférence de presse, n’admettant toutefois aucune offre reçue pour le garçon. « Nous n’avons aucune offre pour le garçon. Les médias italiens sont souvent très résolus sur certains sujets et je pense que c’est aussi le cas.

Nous savons que le Bayern Munich n’est pas vraiment ravi de la production de Leroy Sane, Serge Gnabry et Kingsley Coman… si Julian Nagelsmann s’en tient vraiment à un 4-2-3-1 ou à un 4-3-3 hybride, si le club botter les pneus en mouvement pour Kostic?

Je dirais… 100 % ils devraient.

Nous avons une pré-saison complète à discuter dans ce premier épisode phare de la nouvelle saison. Il y avait des gagnants, il y avait des perdants et il y avait des joueurs qui étaient juste comme ça. Il y a également eu quelques rumeurs de transfert juteuses qui ont flotté quelques semaines seulement avant la fermeture officielle de la fenêtre, nous avons donc dû en parler. Il y avait beaucoup à démêler dans ce décollage phare de la saison 4 !

Encore une fois, nous vous offrons le meilleur contenu audio en vous donnant un résumé et un récapitulatif de ce match le plus récent. Dans cet épisode, nous discutons :

Pré-saison du Bayern Gagnants et perdants de la pré-saison du Bayern. Impressions à ce jour de Julian Nagelsmann L’avenir du combat Joshua Zirkzee et Michael Cuisance La rumeur de transfert de Marcel Sabitzer. Et bien sûr, nous nous sommes faufilés dans des plaisanteries de qualité!

