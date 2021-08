Daily Schmankerl: Un autre appel à Manchester City pour obtenir Robert Lewandowski du Bayern Munich; Eduardo Camavinga au Real Madrid ; Renato Sanches à…Wolverhampton (!?); Sunderland lorgne Leon Dajaku et Ron-Thorben Hoffmann ; et plus!

Quand les gens apprendront-ils que le Bayern Munich ne vendra pas Robert Lewandowski cette saison :

La fenêtre de transfert devant se fermer mardi soir, il semble de plus en plus probable que Manchester City ne signera pas d’attaquant, mais Joleon Lescott les a invités à signer l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.

L’équipe de Pep Guardiola a déjà raté son objectif principal de remplacer Sergio Aguero après que Harry Kane a confirmé qu’il resterait à Tottenham Hotspur, alors qu’ils ont également été sélectionnés pour la signature de Cristiano Ronaldo par Manchester United la semaine dernière.

“En termes de City, ils ont une équipe plus forte que l’année dernière. Ils ont acquis Jack Grealish, qui, pour moi, a fait ses preuves à ce niveau et est un talent passionnant. Quand ils ont perdu contre Kane et Ronaldo, Pep a déclaré qu’il y avait trois joueurs qui pouvaient choisir où ils voulaient jouer. L’un d’eux était Messi et l’autre était Ronaldo et il y en avait un autre. Pour moi, cela ne peut être que Lewandowski. Il a parlé de vouloir partir et d’avoir un autre défi, donc ça ne me surprendrait pas s’il franchissait la porte.