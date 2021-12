Daily Schmankerl: un journaliste anglais dit que Robert Lewandowski quittera le Bayern Munich, Timo Werner pourrait être transféré; Newcastle United lorgne Renato Sanches; Alphonso Davies reconnu pour son jeu stellaire ; Le meilleur de Manuel Neuer ; et plus!

Selon le journaliste anglais Matt Law, Robert Lewandowski pourrait envisager une sortie du Bayern Munich et Timo Werner pourrait tenter de combler le vide en Bavière :

Matt Law a fourni des informations intéressantes concernant Robert Lewandowski qui pourraient concerner l’attaquant de Chelsea Timo Werner. S’exprimant sur le podcast London is Blue, Law a révélé qu’il avait eu un aperçu de l’avenir de l’attaquant vedette du Bayern Munich. Lewandowski a encore deux ans de contrat, mais l’incertitude demeure dans le camp bavarois quant à la prolongation de son contrat. « Je n’arrête pas de me faire dire par de bons contacts qu’il est probable que Lewandowski cherchera quelque chose de nouveau cet été », a déclaré Law.

Le message indiquait que Manchester City, Manchester United et Liverpool pourraient être intéressés par Lewandowski.

Pendant ce temps, Law a également rapporté les rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund pourraient s’intéresser à Werner :

Il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur le statut de Timo Werner au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Barcelone serait intrigué par l’international allemand, qui continue de brosser un tableau plutôt pas joli en bleu de Chelsea. Le Borussia Dortmund voudrait également signer le marchand de vitesse de 25 ans. Sur les deux options, la dernière serait sûrement la plus attrayante. Un retour en Bundesliga, la division dans laquelle il est devenu un nom familier et donc la raison pour laquelle Chelsea l’a racheté du RB Leipzig; qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Sinon Dortmund, peut-être le Bayern ? Si Lewandoski quitte l’Allianz à la fin de la saison, les champions allemands auront besoin de quelqu’un d’autre pour mener leur attaque. Werner serait une option sympathique, d’autant plus qu’il a joué sous Julian Nagelsmann à Leipzig. « Nagelsmann connaît très bien Timo Werner, aime Timo Werner », a poursuivi Law.

Étant donné que le Bayern Munich joue essentiellement un 3-4-2-1, ce ne serait pas un choc de voir Nagelsmann pousser le club à obtenir Werner – même si Lewandowski reste (ce qui, honnêtement, je m’y attendrais pleinement) .

La nouvelle de Lewandowski ne semble pas probable – à moins qu’il n’ait soudainement changé d’avis.

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Renato Sanches a récemment déclaré qu’il était désormais prêt à jouer pour un grand club.

En entendant cela, Newcastle United, soudain riche, pourrait être prêt à lui donner l’opportunité de faire ses preuves en Premier League :

Dans d’autres nouvelles, Newcastle United aurait rejoint la course pour signer Renato Sanches. Un accord en janvier est quelque chose que le club fait pression, avec un potentiel potentiel de 35 millions de livres sterling sur les cartes. Le Lillois est surveillé par plusieurs clubs. Sanches est un coéquipier de Cristiano Ronaldo avec le Portugal et a déjà joué pour le Bayern Munich. Selon Calciomercato, les Magpies aiment Sanches, le club étant apparemment prêt à offrir plus d’argent que les autres. L’AC Milan le surveille également en ce moment. Newcastle se retrouve actuellement en bas de la Premier League en tant que seul club de la division sans victoire cette saison.

Ralf Rangnick de Manchester United a l’œil pour le talent et cette vision pourrait inclure la poursuite de certains joueurs de son ancien club :

Ralf Rangnick fait apparemment observer son ancien protégé Amadou Haidara du RB Leipzig. Comme le Daily Mail anglais veut le savoir, les recruteurs du nouveau club de Rangnick, Manchester United, surveilleront le milieu de terrain lors des matchs contre Union Berlin et Manchester City. Ralf Rangnick avait amené Haidara du RB Salzbourg à Leipzig en 2019. Depuis lors, le joueur national du Mali a disputé 100 matchs pour le RB, marquant dix buts et préparant six autres buts. Si tout se passe comme prévu, selon le rapport, United est prêt à signer le joueur de 23 ans de Leipzig l’hiver prochain. Haidara a une clause libératoire de l’équivalent de 38 millions d’euros dans son contrat.

Même avec ce qui semble et semble être une équipe mince comme un rasoir pour le moment, le Bayern Munich a pu accueillir à la fois Niklas Sule et Jamal Musiala en tant que remplaçants lors de leur victoire 1-0 contre le DSC Arminia Bielefeld à l’Allianz Arena samedi. Julian Nagelsmann n’a pas eu de liste blanche de joueurs ces dernières semaines en raison de quarantaines de coronavirus et de blessures et a été contraint de prendre des décisions et des sélections parmi une équipe épuisée. À Kiev la semaine dernière en Ligue des champions, il n’a pu répertorier qu’un total de six remplaçants, dont deux étaient les gardiens remplaçants Sven Ulreich et Christian Fruchtl. Il a également dû jouer avec un dos trois au lieu d’un dos quatre, mais Augsbourg a pu exposer les points faibles du dos trois du Bayern.

Après une semaine d’entraînement, c’est aussi un proche mouvementé du hinrunde pour le Bayern. Après der Klassiker le week-end prochain au Borussia Dortmund, ils ont Barcelone en Ligue des champions quatre jours plus tard, puis des matchs de Bundesliga contre Mayence, le VfB Stuttgart et le VfL Wolfsburg en l’espace de six jours seulement pour clôturer le hinrunde. Espérons que Nagelsmann pourra accueillir à nouveau Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer et Eric Maxim Choupo-Moting avant le choc de Dortmund.

Dans cet épisode phare, Tom et Schnitzel discutent :

Comment Julian Nagelsmann a géré une équipe épuisée ces dernières semaines Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec les trois derniers contre les quatre arrière Le calendrier chargé à venir et si des rotations seront faites gagnez-le (Mise à jour : il ne l’a pas fait)

Si jamais vous avez ces moments où vous doutez de la grandeur de Manuel Neuer, cliquez simplement sur ceci :

La star du Bayern Munich, Alphonso Davies, a été nommée dans l’équipe U-21 de la semaine de WhoScored pour le Top 5 de l’Europe :

Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria semble se diriger vers cette phase délicate de sa carrière avec le club où il veut sortir et maintenant Die Fohlen doit se démener pour un accord sous-marché à conclure dans la fenêtre de transfert d’hiver :

Depuis l’été, des rumeurs circulent selon lesquelles le milieu de terrain Dennis Zakaria pourrait quitter le Borussia Mönchengladbach. Le patron du Borussia Max Eberl s’est récemment exprimé de manière militante et optimiste qu’il pourrait convaincre les Suisses d’une prolongation de contrat : « Je suis un battant et je vais donc tout tenter pour prolonger les contrats avec Matthias Ginter et Denis Zakaria. » Cependant, selon les informations de la photo, ces efforts sont restés infructueux. Selon le rapport, Zakaria, dont le contrat expire l’été prochain, a déjà informé ses proches qu’il souhaitait déménager. Le joueur de 25 ans a le choix, la liste des intéressés est longue. Récemment, le nom de Zakaria circulait encore et encore au Borussia Dortmund et dans les clubs de Manchester. Les Suisses semblent particulièrement friands de Premier League. Eberl pourrait encore être contraint de vendre Zakaria cet hiver. En tout cas, ce serait la dernière chance d’obtenir un transfert pour le Suisse.

Après une pause d’une semaine, le podcast d’échauffement du week-end est de retour et il y avait pas mal de choses à regarder après la semaine folle du Bayern Munich.

Voici ce que nous avons en attente :

Un petit mot de remerciement à tous les auditeurs, lecteurs et membres du personnel de BFW qui ont travaillé ensemble pour faire de ce site le meilleur blog / fan zone / réunion des esprits du Bayern Munich sur Internet. Un regard sur l’impact de COVID-19 sur l’équipe et pourquoi cela pourrait s’avérer désastreux pour l’équipe cette saison. Pourquoi Joshua Kimmich doit trouver comment aller de l’avant. Pourquoi le Bayern Munich devrait se faire un devoir d’écraser le FC Barcelone. Un bref aperçu des rumeurs de transfert liant Dusan Vlahovic, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri Bayern Munich.