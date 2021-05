Daily Schmankerl: Un «scénario d’adieu» pour Robert Lewandowski au Bayern Munich qui inclut Erling Haaland ?; Borussia Mönchengladbach cadrant Khvicha Kvaratskhelia ?; La prise de contrôle d’Old Trafford; et plus!

Pour beaucoup (y compris l’auteur), l’idée de Robert Lewandowski en train de boulonner le Bayern Munich semble presque risible à ce stade.

Cependant, le contrat du Hitman polonais devant bientôt être prolongé, Pini Zahavi a lancé la croisade médiatique pour insister sur le fait que le joueur de 33 ans pourrait quitter la Bavière. Tout cela, bien sûr, fait partie du processus de négociation de Zahavi, qui crée magistralement – sinon artificiellement – un marché pour son client.

La dernière histoire est centrée sur la possibilité que le Bayern Munich accepterait que Lewandowski trouve une nouvelle maison – s’ils peuvent obtenir un remplaçant adéquat … comme, par exemple, Erling Haaland du Borussia Dortmund:

Le scénario d’adieu ressemble à ceci: Lewandowski quitte la Bavière à l’été 2022 pour des frais de transfert élevés, son contrat court jusqu’en 2023. Pour cela, le Polonais reçoit plus que les quelque 20 millions de salaire annuel qu’il a gagné au Bayern dans le nouveau club. dans la catégorie du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain. Le conseiller Zahavi, qu’Uli Hoeneß a qualifié de «piranha gourmand» et qui représente également David Alaba, qui quitte le Bayern pour le Real, recevrait une belle commission. Et puis le Bayern a les moyens financiers de signer le successeur de Lewy.

Soit dit en passant, ce serait également la condition pour l’équipe de Munich: Lewandowski ne serait vendu que si un remplaçant supérieur était disponible. Certainement pas cet été, mais peut-être en 2022. Cela a beaucoup à voir avec les plans d’Erling Haaland (20). «Nous pouvons imaginer beaucoup de choses», a déclaré le conseiller de Haaland, Mino Raiola, au journal espagnol «AS». La position actuelle de Dortmund est de vouloir garder Haaland au moins pour la saison à venir. “Mais j’ai une position différente, je pense que s’il y a une bonne opportunité et que tout le monde est content, nous la mettrons sur la table”, a-t-il ajouté.