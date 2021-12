Daily Schmankerl: Une mise à jour Bayern Munich et Federico Chiesa; Manchester United lorgne sur Florian Wirtz ; la star de l’USMNT Ricardo Pepi à Wolfsburg ? ; Tottenham Hotspur s’attaquera à la star de la Juventus Matthijs de Ligt ?; et plus!

Tout le monde sait à quel point Federico Chiesa est bon.

Ce n’est pas comme si la star italienne était un diamant brut. Alors… quand le Bayern Munich était vaguement lié à la star de la Juventus la semaine dernière, il était difficile de vraiment réfléchir au fait que les Bavarois aient réellement une chance de faire atterrir le joueur de 24 ans.

Maintenant, Abendzeitung est intervenu pour jeter officiellement de l’eau froide sur une rumeur que la plupart – sinon tous – les gens savaient qu’elle était extrêmement improbable :

En plus de Sergiño Dest et Raphinha, le champion d’Europe italien Federico Chiesa est actuellement échangé comme une éventuelle entrée au Bayern. Tout récemment, l’ex-PDG de Bavière Karl-Heinz Rummenigge a félicité le joueur de 24 ans, qui est actuellement prêté par Florence à la Juventus Turin, dans les tons les plus aigus. Rummenigge a même déclaré au diffuseur italien « RTV38 »: « C’est un joueur du FC Bayern. » L’entraîneur Julian Nagelsmann est également considéré comme un grand fan. Un transfert est actuellement assez improbable. Les patrons veulent éviter les transferts hivernaux coûteux à moins que vous ne gagniez de l’argent en vendant des joueurs auxquels il ne ressemble pas actuellement.

Chiesa est trop bonne pour que la Juventus la laisse s’éloigner pendant cette fenêtre de transfert car elle a du mal à entrer dans la course à la Ligue des champions pour la saison prochaine. La vieille dame aura besoin de Chiesa pour s’assurer qu’elle ne manquera pas la première compétition européenne. De plus, même si la Juventus (qui a l’obligation d’acheter Chiesa à la Fiorentina à la fin de cette saison), acceptait de vendre le joueur vedette, le coût serait astronomique – un nombre que le Bayern Munich ne peut sans aucun doute se permettre à ce stade.

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a plusieurs jeunes Allemands sur le radar – dont la star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz :

Florian Wirtz est probablement en tête de liste de souhaits de Ralf Rangnick, l’entraîneur de Manchester United. Le Sun rapporte maintenant que trois autres jeunes de la Bundesliga figurent également sur la liste des 63 ans. Wirtz a évidemment la priorité – et la signature du joueur national allemand sera tout sauf une tâche facile pour Rangnick. Le contrat du joueur de 18 ans avec le Bayer Leverkusen court jusqu’en 2026, et pratiquement tous les meilleurs clubs ont un œil sur le joueur offensif. Rangnick a probablement deux atouts dans sa manche en matière de personnel : United pourrait dépenser beaucoup d’argent pour le bijou et il peut également promettre à Wirtz un rôle majeur dans un club prestigieux. Des facteurs similaires – même si leurs ambitions ne sont pas si grandes, pourraient être importants pour Luca Netz, Eric Martel et Armel Bella Kotchap. Selon le Sun, ces trois professionnels de la Bundesliga figurent également sur la liste de Rangnick.

Le Bayern Munich est lié à une future poursuite de Wirtz, mais Manchester United pourrait intriguer le jeune comme Leverkusen. Le Bayer Leverkusen exigera sûrement des frais de transfert à neuf chiffres pour Wirtz et United pourrait être l’un des rares clubs à pouvoir verser ce genre d’argent à Die Werkself.

Selon les rumeurs, la star du FC Dallas et de l’USMNT, Ricardo Pepi, serait sur le point de passer en Bundesliga. Pepi a déjà été étroitement lié à Wolfsburg :

La star de l’USMT Ricardo Pepi est prête à quitter le Dallas FC pour un nouveau chapitre européen en janvier. Affaire pas encore conclue mais avancée. #transferts Son agent a rencontré de nombreux clubs, des Wolves au «club de rêve» de Ricardo, le Real Madrid, mais Pepi est actuellement en pourparlers pour rejoindre un club de Bundesliga. pic.twitter.com/GjZZDGBgt8 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 décembre 2021

Plus tard, nous avons appris que la rumeur de Wolfsburg avait, en effet, quelques jambes :

Le Bayern Munich était peut-être en pause, mais il y avait beaucoup de choses à dire alors que l’équipe a clôturé un Hinrunde extrêmement fort.

Pendant la pré-saison, certains sceptiques ne savaient pas si Julian Nagelsmann était la bonne personne pour le poste en Bavière, mais que vous l’aimiez ou non, vous ne pouvez pas contester les résultats nets.

Le Bayern Munich est un mastodonte.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un bref merci à la communauté BFW pour tout le soutien continu. Déplorant de ne pas avoir pu rejoindre Tom Adams pour un show à deux. Un moment étonnant en reconnaissant que j’étais en fait seul et que j’avais une maison vide (j’ai donc bu des bières et fait un podcast). Un regard sur l’entraînement, la défense, le milieu de terrain et l’attaque pendant le Hinrunde. Mises à jour sur Sergino Dest, Niklas Süle, Marc Roca et Corentin Tolisso.

Thiago essayant de frapper le Père Noël en courant sur le flanc gauche ne vieillira jamais :

Tottenham Hotspur envisagerait un transfert pour le défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt :

Si le parcours de la Juventus reste aussi décevant et incohérent qu’il a commencé, même depuis la saison dernière, le défenseur central international néerlandais Matthijs De Ligt, âgé de 22 ans, commencera probablement à faire des plans pour aller ailleurs, après quoi il y aura trois saisons dans À cette fin, le manager de Tottenham, Antonio Conte, rêve de faire venir l’ancien moteur de l’Ajax, mais pas en payant à Bianconeri l’intégralité de la clause de sortie de 150 millions d’euros fixée pour le né en 1999. Actuellement en contrat avec les géants en difficulté de la Serie A jusqu’en juin 2024, De Ligt est suivi par un groupe de stars dans toute l’Europe, dont le FC Barcelone, Chelsea et Manchester United. De Ligt a remporté à la fois le titre d’Eredivisie en 2018/19 et celui de Serie A en 2019/20.