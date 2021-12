Daily Schmankerl : West Ham United à la poursuite de Niklas Süle du Bayern Munich ? ; Antonio Rüdiger a tenté d’amener David Alaba à Chelsea ; Matthias Ginter quitte Gladbach ; Le PSG veut vendre Julian Draxler ; et plus!

Il semble que nous puissions ajouter West Ham United à la liste des clubs qui pourraient jouer pour le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle.

Les Hammers ont besoin d’un défenseur central et la disponibilité de Süle en tant que transfert gratuit pourrait être exactement ce que West Ham United recherche :

West Ham pourrait essayer de signer l’arrière central du Bayern Munich Niklas Süle pour un prix avantageux en janvier, selon les affirmations de l’initié du club ExWHUemployee. Ex estime que les Hammers pourraient prendre une décision ambitieuse pour signer l’international allemand en janvier. Süle est en fin de contrat à l’Allianz Arena cet été, alors peut-être qu’une offre effrontée en janvier pourrait suffire à faire le travail. L’initié de West Ham a affirmé que David Moyes pourrait essayer d’amener le défenseur central de 6 pieds 5 pouces au stade de Londres, lorsqu’il s’exprimait sur le podcast West Ham Way : « Un joueur qui pourrait être hors de notre portée et dont le contrat prend fin cet été. Newcastle pourrait être un problème. Chelsea, Liverpool et Tottenham ont également manifesté leur intérêt. Niklas Süle. Il joue pour le Bayern Munich, il a déjà dit qu’il ne signerait pas de nouveau contrat. Il est possible que nous fassions une offre effrontée en janvier, même si c’est peu probable car il aura de grandes options cet été.

Trois joueurs du Bayern Munich ont été nommés dans l’équipe de l’année de Bundesliga de SofaScore pour 2021.

Thomas Müller, Joshua Kimmich et Robert Lewandowski ont tous été sélectionnés. De plus, Erling Haaland, Mats Hummels et Raphaël Guerreiro du Borussia Dortmund faisaient également partie de l’équipe.

Ces six joueurs ont été rejoints par Filip Kostic de l’Eintracht Frankfurt, Christopher Nkunku du RB Leipzig, Florian Grillitsch de Hoffenheim, l’Union Berlin Christopher Trimmel et Arminia Bielefeld Stefan Ortega :

| Équipe de l’année La fin de 2021 approche à grands pas, ce qui signifie que nos TOTYs seront dévoilés tout au long de cette semaine – d’abord, la Bundesliga ! Le Bayern München et le Borussia Dortmund sont chacun représentés par trois joueurs ici, et Joshua Kimmich est notre joueur de l’année. pic.twitter.com/HlPROGvZsY – SofaScore (@SofaScoreINT) 27 décembre 2021

Avant de rejoindre le Real Madrid, il semble que l’international allemand Antonio Rüdiger ait tenté de convaincre l’Autrichien de rejoindre le Chelsea FC :

Antonio Rüdiger a tenté en vain de convaincre David Alaba de signer pour Chelsea avant le Real Madrid l’été dernier, selon des informations étonnantes. Le contrat d’Alaba avec le Bayern Munich a expiré à la fin de la saison dernière et il a effectué un transfert gratuit sensationnel à Los Blancos. Le défenseur autrichien de 29 ans, qui peut être déployé au milieu de terrain, a signé un accord lucratif et gagne 359 000 £ par semaine à Madrid. Alaba avait été lié à Manchester City, au Paris Saint-Germain et à Chelsea avant de signer pour le club de la Liga. Selon The Daily Telegraph, Rüdiger a tenté de convaincre l’ancienne star du Bayern de passer à Stamford Bridge.

Il semble que le Paris Saint-Germain envisage à nouveau la vente de Julian Draxler :

Bien que Julian Draxler (28 ans) n’ait prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain qu’en mai 2024, le champion du monde 2014 figure sur la liste des ventes du meilleur club français. Selon un rapport de « L’Equipe », le PSG doit gagner de l’argent grâce aux ventes et Draxler a donc ouvert la porte à un transfert qui devrait rapporter environ 20 millions d’euros. Cependant, Draxler lui-même a récemment signalé qu’il ne voulait pas quitter le club.

Malgré son manque de temps de jeu constant, Draxler a hésité à s’éloigner du PSG.

Le jeune de l’Union de Philadelphie Paxten Aaronson – frère cadet de la star du Red Bull Salzburg Brendan Aaronson – serait sur le radar du RB Leipzig et du Red Bill Salzburg :

Le RB Leipzig et le RB Salzburg suivent avec intérêt Paxten Aaronson de l’Union de Philadelphie, m’a-t-on dit. Pas de surprise étant donné le pedigree/clubs familiaux. Aaronson, 18 ans, est le frère de la star de Salzbourg Brenden Aaronson. A marqué 3 buts en 600 minutes en MLS, a fait ses débuts aux États-Unis U20 en novembre. – Tom Bogert (@tombogert) 28 décembre 2021

Il ne serait pas choquant de voir les deux Aaronsons en Bundesliga à un moment donné.

Le pilier du Borussia Mönchengladbach et international allemand Matthias Ginter va quitter Die Fohlen l’été prochain en tant qu’agent libre :

Après de longues délibérations, j’ai décidé de ne pas prolonger mon contrat, qui expire à l’été. Après 5 belles années au Borussia Mönchengladbach il m’est très difficile de franchir cette étape, mais j’ai décidé de prendre une autre voie dans ma carrière pour mon développement personnel et professionnel. Je dois beaucoup au Borussia et porterai toujours le club et les grands fans dans mon cœur. Maintenant, je vais à toute vapeur dans la seconde moitié de la saison. Ceux qui me connaissent savent que je vais tout donner pour atteindre les objectifs encore possibles cette saison ensemble. Restez tous en bonne santé et à bientôt, Matze

Ginter, bien sûr, a été lié au Bayern Munich, à l’Inter Milan, au FC Barcelone et au Real Madrid, entre autres.