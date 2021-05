Daily Sound & Fury ⋆ .

VOUS TROUVEREZ DANS LES JOURNAUX BEAUCOUP DE POLITIQUES

PRÉSIDENT JOE BIDEN

X

WASHINGTON (AP) – Biden fait part de ses préoccupations au dirigeant israélien au sujet de la «sûreté et de la sécurité» des journalistes, insiste sur la nécessité de les protéger.

NEERA TANDEN

SEN. DICK DURBIN & DEJOY

X

Alors que le Sénat a confirmé deux des trois choix de Biden pour siéger au Conseil des gouverneurs des postes cette semaine, le sénateur Dick Durbin a déclaré: «Il est plus important que jamais que le Conseil des gouverneurs des postes serve de contrôle sur les actions de DeJoy.»

SEN. MITT ROMNEY

X

«J’étais là», a déclaré Romney au HuffPost. «Ce qui s’est passé était un effort violent pour interférer avec et empêcher l’ordre constitutionnel d’installer un nouveau président.» Https://t.co/OJuDsPbh6C

REP ERIC SWALWELL & KEVIN MYCARTHY

X

«La demande de l’officier de soutien Fanone de vous rencontrer au sujet des expériences sur le terrain des policiers, des blessures et des souffrances persistantes liées à leur défense du Capitole américain.»

REPRÉSENTANT. DAVID CICILLINE

X

Le représentant David Cicilline demande à ses collègues de signer une résolution appelant à la censure des membres qui prétendent que le 6 janvier n’était «pas une insurrection» et qui s’engagent dans d’autres efforts pour saper les «dommages qui ont été causés». https://t.co/5CfL648bBf

REPRÉSENTANT. JIMMY GOMEZ

X

REPRÉSENTANT. KATIE PORTER

X

LIZ CHENEY

MATT GAETZ

X

Daily Beast: Lorsque Matt Gaetz a assisté à une collecte de fonds du GOP 2019 à Orlando, son rendez-vous ce soir-là était quelqu’un qu’il connaissait bien: une escorte payée et un mannequin amateur Instagram qui a dirigé une fête alimentée à la cocaïne après l’événement, selon deux témoins. https://t.co/LKlBckYqiv

AP

X

Mon collègue @faresakram (qui, heureusement, va bien), a écrit que le bureau de l’AP était «le seul endroit dans la ville de Gaza où je me sens un peu en sécurité». Israël a détruit le bâtiment aujourd’hui. https://t.co/dgVniyBXCZ

X

NEW YORK (AP) – Président et PDG de l’AP: «Choqué et horrifié» par l’attaque israélienne «incroyablement dérangeante» contre un immeuble abritant le bureau de l’AP.

– Jonathan Lemire (@JonLemire) 15 mai 2021