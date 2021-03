Daily Wire lorgne les affaires de toilettage pour hommes après que Harry ait sorti ses publicités ⋆ .

Harry a annulé The Daily Wire en compétition. Le fédéraliste a appris que TDW, un média fondé par Ben Shapiro et Jeremey Boering en 2015, prévoyait de lancer une entreprise de soins pour hommes. Cette décision marque une escalade modeste mais significative de l’éclatement de notre économie en secteurs réveillés et anti-éveillés.

La semaine dernière, Harry’s, une entreprise d’hygiène respectueuse du millénaire, a retiré ses publicités de «The Michael Knowles Show» après avoir été alertée du «contenu transphobe et homophobe» de Knowles par un compte Twitter comptant moins de 10 abonnés.

«Merci d’avoir soulevé cette question», a tweeté Harry le 19 mars. «Nous condamnons les vues de cette vidéo, qui sont inexcusables et en contradiction avec notre soutien de longue date à la communauté LGBTQ +. Nous avons mis fin à notre relation avec cette émission et recherchons nos commandites pour éviter tout désalignement des valeurs à l’avenir. «

La vidéo en question présente une interview parfaitement raisonnable avec Joseph Nicolosi Jr., qui dirige un groupe qui fournit «un soutien aux hommes ayant des attirances sexuelles non désirées envers le même sexe».

Maintenant, The Federalist peut rapporter en exclusivité que The Daily Wire envisage le lancement d’une ligne de soins pour hommes destinée directement aux consommateurs. Dans une déclaration jeudi au Federalist, le PDG de Daily Wire, Jeremy Boreing, a déclaré: «La gauche réveillée semble déterminée à faire de chaque décision économique une décision politique. Avec des entreprises comme Harry qui signalent essentiellement que les conservateurs ne méritent pas leurs produits en raison du «désalignement des valeurs», une double économie commence à émerger.

«Nous évaluons le démarrage de plusieurs entreprises de vente directe aux consommateurs pour répondre à cette nouvelle demande, y compris dans le secteur du toilettage pour hommes», a poursuivi M. Boering. «Il est temps de remettre en question l’hégémonie culturelle des employés réveillés de 23 ans qui, semble-t-il, dirigent la stratégie pour un si grand nombre de ces entreprises. Il est temps pour les conservateurs d’arrêter de financer les entreprises qui nous détestent et de se consacrer à la création d’alternatives. »

C’est plus qu’un schtick éclaboussant. Le point de Boering sur la «double économie» émergente est sérieux. Comme nous l’avons déjà signalé, The Daily Wire est déjà un acteur clé dans la création d’une nouvelle infrastructure médiatique et de divertissement qui remet en question la domination des institutions héritées qui permettent à la culture d’annulation de la gauche radicale d’établir ses normes.

Alors que ces normes consomment Hollywood et créent un marché mal desservi de consommateurs non de gauche, The Daily Wire est entré dans le secteur du cinéma. Le point de vente a acquis les droits de distribution de «Run Hide Fight», puis a attrapé Gina Carano pour un nouveau film après que Disney l’ait abandonnée de «The Mandalorian» sur une publication sur les réseaux sociaux.

Alors que la «double économie» émerge dans les médias et le divertissement, l’incursion, certes hilarante de TDW dans le toilettage des hommes, sera un premier test des limites de cette dualité. En dehors de l’économie politique, existe-t-il une demande de produits vendus par des entreprises anti-éveil?

Si la ligne de soin du point de vente réussit, ce sera un signal fort aux investisseurs que, en effet, il y a une forte demande pour des produits qui aident les consommateurs à démêler leurs finances de la culture d’entreprise de plus en plus radicale.

À partir de maintenant, les entreprises suivent les incitations pour apaiser la police réveillée dans les médias d’information et les gauchistes sur les médias sociaux, craignant les maux de tête des relations publiques. Des efforts sérieux pour concurrencer dans cet espace des entreprises politiquement neutres ou conservatrices pourraient changer cette dynamique.

Cette histoire a été mise à jour pour indiquer que The Daily Wire est dans la phase préliminaire.