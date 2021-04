Daimler élève ses perspectives et affirme que la pénurie de puces pourrait avoir un impact sur les ventes du deuxième trimestre

Un logo de Mercedes-Benz est visible devant un concessionnaire automobile Mercedes-Benz, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) à Bruxelles, en Belgique

Le constructeur automobile Mercedes-Benz Daimler AG (DAIGn.DE) a relevé vendredi ses perspectives de bénéfices pour 2021, mais a averti que la pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs pourrait continuer à avoir un impact sur ses ventes au deuxième trimestre.

Daimler a déclaré que bien que «la visibilité soit limitée actuellement», il suppose une certaine reprise de la disponibilité des puces au second semestre de cette année.

Mais le constructeur automobile allemand a déclaré qu’il s’attend toujours à ce que son bénéfice d’exploitation cette année soit nettement supérieur à 2020, alors que l’économie mondiale se remet des ravages de la pandémie de coronavirus.

«Après ce début prometteur, nous sommes convaincus que nous pouvons maintenir le rythme pour améliorer nos marges sur une base durable et en même temps élargir notre gamme de véhicules électriques», a déclaré le directeur financier Harald Wilhelm dans un communiqué.

La semaine dernière, Daimler a dévoilé l’EQS, une berline électrique construite sur une plate-forme dédiée au véhicule électrique, qui est considérée comme un concurrent sérieux contre le leader du marché Tesla Inc (TSLA.O) alors que les ventes de voitures électriques décollent.

La pénurie de puces a contraint un certain nombre de grands constructeurs automobiles à réduire leur production, notamment General Motors Co (GM.N), Stellantis (STLA.MI), Ford Motor Co (FN) et le rival allemand de Daimler Volkswagen AG (VOWG_p.DE).

Plus tôt cette semaine, Daimler a réduit les heures de travail de 18 500 employés et a déclaré qu’il arrêterait temporairement la production dans deux usines en Allemagne en raison de la pénurie de copeaux.

Les voitures sont devenues de plus en plus dépendantes des puces pour tout, de la gestion informatique des moteurs pour une meilleure économie de carburant aux fonctions d’assistance au conducteur telles que le freinage d’urgence.

Daimler a déclaré qu’il s’attendait désormais à une marge ajustée de ses activités de voitures et de fourgonnettes Mercedes comprise entre 10% et 12%, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 8% à 10%.

La semaine dernière, Daimler a déclaré que la flambée de la demande chinoise de voitures de luxe Mercedes-Benz et des prix plus élevés avaient conduit à un bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre.

Les ventes de Mercedes-Benz ont augmenté de 60% en Chine au premier trimestre. Incapables de voyager à l’étranger, les consommateurs chinois les plus aisés ont utilisé leur revenu disponible pour dépenser des articles de luxe.

Cette semaine, son rival BMW (BMWG.DE) a également déclaré que ses résultats du premier trimestre avaient bénéficié d’un fort rebond des ventes en Chine et de prix plus élevés.

Les acheteurs chinois ont également contribué au redressement de 2020 pour Daimler, BMW et Volkswagen, les ventes augmentant au second semestre et compensant des résultats plus faibles dans d’autres régions.