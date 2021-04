Daimler et Volvo prévoient la production de piles à hydrogène en Europe en 2025

Le logo du constructeur de camions suédois Volvo est représenté au salon du camion IAA de Hanovre

L’unité de camion de Daimler AG (DAIGn.DE) et Volvo AB (VOLVb.ST) ont annoncé jeudi qu’ils commenceraient à fabriquer des piles à hydrogène en Europe en 2025 via une coentreprise, et ont appelé à des politiques de l’UE pour aider à commercialiser la technologie zéro émission. viable.

Les fabricants allemands et suédois rivaux de gros camions de transport de marchandises ont formé leur entreprise, cellcentric, en mars. Ils ont déclaré qu’ils fourniraient plus de détails sur la production de carburant à grande échelle en 2022, mais ont déclaré que le centre cellulaire augmentait déjà la production de prototypes.

«Des partenariats comme cellcentric sont vitaux pour notre engagement à décarboner le transport routier», a déclaré le PDG de Volvo, Martin Lundstedt, dans un communiqué.

Hormis la coentreprise de piles à combustible, les deux sociétés restent concurrentes. Les deux espèrent tester des camions à pile à combustible dans environ trois ans et commencer à produire des camions en masse dans la seconde moitié de cette décennie.

L’Union européenne a imposé des normes d’émissions plus strictes, alimentant un boom des voitures électriques zéro émission.

Mais les batteries des véhicules électriques sont très lourdes et les piles à hydrogène sont considérées comme des systèmes d’alimentation à zéro émission potentiellement plus viables pour le fret long-courrier à l’avenir. Les piles à combustible produisent de l’électricité à partir d’hydrogène, n’émettant que de l’eau.

Les deux constructeurs de camions ont appelé à la construction d’environ 300 stations de ravitaillement en hydrogène adaptées aux poids lourds en Europe d’ici 2025 et d’environ 1000 stations d’ici 2030.

Lors d’une vidéoconférence avec les deux entreprises, la commissaire européenne aux transports Adina Vălean a déclaré que la commission proposerait cet été une directive révisée sur les carburants alternatifs.

Elle a déclaré que cela “comprendra des exigences contraignantes pour le déploiement d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène … et un soutien financier sera disponible si nécessaire.”

Le constructeur automobile Stellantis (STLA.MI) a annoncé cette année qu’il commencerait les livraisons en Europe de ses premiers fourgons de taille moyenne alimentés par des piles à hydrogène d’ici la fin de 2021.

Stellantis a déclaré à l’époque que l’Allemagne comptait 90 stations d’hydrogène et la France 25 – une infime fraction des milliers de stations-service disponibles aujourd’hui pour les véhicules à combustibles fossiles.

Étant donné que les camions zéro émission sont nettement plus chers que les modèles à carburant fossile, Daimler et Volvo ont déclaré qu’un «cadre politique était nécessaire pour garantir la demande et l’accessibilité financière».

Les deux entreprises ont déclaré que les politiques devraient inclure des subventions pour «les technologies neutres en CO2 et un système de taxation basé sur le contenu en carbone et en énergie».