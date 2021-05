Daimler India crée une école de qualité pour l’amélioration des compétences des employés

La Daimler India School of Quality se compose de trois niveaux. Le niveau de base couvre les outils et méthodes de qualité de base, le niveau secondaire enseigne des outils de qualité avancés avec une approche six sigma et le niveau universitaire se concentre sur les programmes de troisième cycle et de recherche.

Daimler India Commercial Vehicles (DICV) a annoncé jeudi la création de la Daimler India School of Quality pour doter ses employés d’un solide esprit de qualité.

Le programme améliore les compétences de base des employés à tous les niveaux pour renforcer la qualité en tant que mode de vie chez DICV. Avec un programme sur mesure et certifié offert gratuitement à tous les employés, DICV s’efforce de renforcer les compétences de ses employés pour une organisation prête pour l’avenir, a déclaré la société dans un communiqué.

«Nous embauchons les meilleures personnes aujourd’hui et investissons dans leur formation pour garantir un vivier de talents hautement qualifiés pour demain. La Daimler India School of Quality est encore un autre moyen de donner à nos employés les bons outils et l’état d’esprit nécessaires pour créer les meilleurs produits et processus », a déclaré Satyakam Arya, directeur général et PDG de DICV.

«Cette qualité améliorée se reflète dans notre portefeuille BharatBenz et les véhicules que nous exportons vers plus de 60 marchés dans le monde», a déclaré Arya.

La Daimler India School of Quality se compose de trois niveaux. Le niveau de base couvre les outils et méthodes de qualité de base, le niveau secondaire enseigne des outils de qualité avancés avec une approche six sigma et le niveau universitaire se concentre sur les programmes de troisième cycle et de recherche.

Les employés se voient attribuer divers cours à différentes étapes du programme en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, indique le communiqué.

Le premier groupe d’étudiants comprenant environ 3000 employés entreprendra le niveau de base au cours des 12 prochains mois, les niveaux secondaire et universitaire se poursuivant au-delà d’avril 2022. La DICV étudie également des options pour offrir le programme en externe sous forme de formation rémunérée à long terme.

