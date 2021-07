Daimler, Volvo et Traton prévoient une coentreprise de 600 millions de dollars pour le chargement de camions

in

Le logo du constructeur de camions suédois Volvo est représenté au salon du camion IAA à Hanovre

Trois grands constructeurs européens de camions – Daimler Trucks (DAIGn.DE), AB Volvo (VOLVb.ST) et Traton (8TRA.DE) – ont annoncé lundi qu’ils prévoyaient de former une coentreprise pour développer un réseau de recharge de batteries électriques à long terme. camions de transport et autobus.

L’expansion de l’infrastructure de recharge a été un obstacle central à l’adoption massive de véhicules alimentés par batterie.

Les trois sociétés, qui sont normalement concurrentes, investiront 500 millions d’euros (593,20 millions de dollars) dans l’entreprise qu’elles détiendront à parts égales et qui démarrera ses activités en 2022.

L’objectif est d’installer et d’exploiter au moins 1700 points de recharge d’ici cinq ans.

La société commune sera basée à Amsterdam et cherchera au fil du temps d’autres partenaires et financements publics.

