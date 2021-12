Dairy Queen ravive le régal des Fêtes juste à temps pour Noël

Les fans de Dairy Queen peuvent se réjouir, car une gâterie de vacances bien-aimée revient enfin au menu de Dairy Queen juste à temps pour Noël. La chaîne de crème glacée a marqué le début du mois de décembre en retournant la friandise festive Candy Cane Chill Blizzard dans les restaurants du pays, bien que la délicieuse friandise à la menthe poivrée ne soit pas là pour rester.

Dit pour amener « la saveur de menthe poivrée au niveau supérieur », la friandise Candy Cane Chill Blizzard est faite de morceaux de canne à sucre à la menthe poivrée et de morceaux de chocolat qui sont mélangés à la crème glacée molle de renommée mondiale de Dairy Queen. DQ dit que la friandise « célèbre la forme classique de la joie des Fêtes », avec le mélange de saveurs mentholées et chocolatées qui en fait « l’introduction parfaite et crémeuse à la période la plus merveilleuse de l’année ». Le blizzard sur le thème des vacances n’est cependant pas là pour durer, car il ne s’agit que d’une offre à durée limitée qui disparaîtra après la saison des vacances. DQ n’a pas encore fourni de date précise pour cela.

Votre nouveau favori de vacances est arrivé. Découvrez la friandise Candy Cane Chill BLIZZARD ! Maintenant dans votre magasin DQ local. #HappyTastesBon pic.twitter.com/HIXQjTkzpO – Dairy Queen (@DairyQueen) 30 novembre 2021

« Les cannes de bonbon sont un délice des Fêtes – elles sont là et sont parties en un éclair, et cela fait partie de leur charme », lit-on dans la description de DQ du Candy Cane Chill Blizzard Treat. « Notre Candy Cane Chill Blizzard Treat est là juste à temps pour vous aider à célébrer la saison des vacances. Alors prenez votre manteau d’hiver, vos mitaines et votre écharpe car cette friandise Blizzard capture le froid de la meilleure façon possible, et nous sommes accueillant le froid de la menthe poivrée à bras ouverts. Ne manquez pas votre gâterie préférée à la menthe poivrée ! »

La nouvelle du retour du Blizzard Treat aux menus a été accueillie en grande pompe. Après que DQ a partagé l’annonce sur Instagram, la section des commentaires a été inondée de remarques d’amateurs de DQ prêts à passer leur commande. Une personne a écrit : « Oui !!! J’ai hâte ! J’aime tout ce qui est à la menthe poivrée », tandis qu’une autre personne a ajouté : « mon combo préféré. Quelqu’un d’autre a dit que c’était leur « préféré personnel ». Une personne a même offert des conseils sur la façon de rendre la friandise Blizzard encore plus savoureuse, partageant: « ajouter des bouchées de brownie à cela, c’est encore mieux ».

La friandise Candy Cane Chill Blizzard peut être trouvée dans les magasins DQ participants à l’échelle nationale pour une durée limitée pendant la saison des vacances uniquement. Parmi les autres friandises Blizzard au menu, citons la friandise Sea Salt Toffee Fudge Blizzard, la friandise Reese’s Pieces Cookie Blizzard et la friandise Oreo Mocha Fudge Blizzard, entre autres. Le menu comprend également le Frozen Hot Chocolate, qui a été introduit en novembre et « apporte le confort du chocolat chaud sous une délicieuse forme glacée ».