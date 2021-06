Daisy Clark de Cornwall joue «une fois dans sa vie» pour les dirigeants du G7

in

L’auteure-compositrice-interprète orlandaise Daisy Clark pensait qu’elle se produirait lors d’un mariage lorsqu’elle a été invitée à jouer un « concert VIP confidentiel » à l’Eden Project dans son comté d’origine vendredi soir.

Au lieu de cela, le joueur de 23 ans a vécu l’expérience « surréaliste » de jouer pour le président des États-Unis, le Premier ministre et d’autres dirigeants mondiaux réunis pour le sommet du G7.

Clark a été choisi pour fournir le divertissement tandis que les poids lourds politiques et leurs partenaires dînaient dans le Biome at the Eden Project, une attraction touristique du parc écologique à quelques minutes en voiture du siège du sommet.

Elle a également vu la reine, de loin, avant de jouer son ensemble d’originaux et de couvertures, suivie d’une période «folle» de mélange avec le président américain Joe Biden, la première dame Jill Biden et d’autres dignitaires, dont le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie qui est un grand fan de sa musique.

Daisy Clark se produit au sommet du G7 à Cornwall

Réfléchissant au secret entourant sa réservation, le guitariste Clark a déclaré : « C’était un concert VIP. La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est qu’un de mes amis qui est musicien a joué au mariage de quelqu’un qui était célèbre, et ils ont dû faire tout le truc NDA (accord de non-divulgation) et le garder au plus bas.

« Parce que j’avais déjà joué à l’Eden Project et que j’y avais organisé des mariages et des événements comme ça, j’ai pensé que cela pourrait être dans ce sens. Apparemment non.”

L’interprète de Newquay, qui est devenue une sensation sur YouTube il y a quatre ans lorsque sa reprise innovante de Hopelessly Devoted To You de Grease a gagné des millions de vues, a déclaré qu’elle avait découvert la vraie nature de sa réservation deux jours à l’avance, ce qui l’a énervée.

“J’étais assez nerveuse dans la journée parce que tous ceux que j’ai rencontrés pour la sécurité me demandaient sans cesse si j’étais nerveuse et me disaient ‘Oh, c’est un gros concert !'”, a-t-elle déclaré.

«Il y avait tellement de sécurité et de police autour, ce qui en soi était très intimidant. Mais une fois que j’étais à l’intérieur et que je me suis installé, mes nerfs se sont un peu calmés et j’allais bien quand ils sont entrés parce que je ne pouvais pas vraiment les voir correctement d’où j’étais.

Daisy Clark se produit au sommet du G7 à Cornwall

Elle a pu voir son public de beaucoup plus près une fois qu’elle avait terminé son set de deux originaux et neuf reprises, dont Hier des Beatles, Dreams de Fleetwood Mac et Belly Ache de Billie Eilish.

« J’ai vu tous les dirigeants mondiaux qui étaient présents », a déclaré Clark. « En fait, ils m’ont invité à monter à table une fois que j’avais fini et qu’ils avaient terminé leur repas.

«La personne avec qui j’ai correctement eu une conversation était Jill Biden et le président Joe Biden. Ils étaient très, très élogieux avec ma musique. Ils semblaient vraiment, vraiment apprécier ça et étaient vraiment adorables avec moi.

“Jill disait qu’elle voulait qu’ils cessent tous de parler à un moment donné afin qu’elle puisse entendre la musique correctement. Le président m’a demandé mon nom, quel âge j’avais et il était vraiment élogieux. C’était donc incroyable.

“Boris Johnson a dit merci d’être venu et a dit à quel point ils ont apprécié la performance. Carrie était vraiment, vraiment élogieuse. Elle a adoré et m’a posé des questions sur les concerts que je fais à Cornwall ”

Clark a reçu un mot de remerciement spécial, peut-être paroissial, du premier ministre canadien.

« Justin Trudeau a dit qu’il aimait ma reprise de Complicated d’Avril Lavigne. (Elle est) Canadienne, évidemment, donc c’était vraiment bien », a déclaré Clark, qui a vu la reine à travers la fenêtre du Biome avant sa performance.

«C’était une chose unique dans une vie, mais c’était une expérience tellement folle. Pas même la partie interprète, juste être là et voir tous ces gens, et voir la sécurité. C’était juste très surréaliste, comme si je n’étais pas censé être là.

«Je pensais que j’avais peut-être été choisi parce que je suis évidemment de Cornwall, où se tient le sommet.

«Mais quand j’ai parlé à un organisateur, ils m’ont en quelque sorte dit qu’ils avaient envoyé ma musique à l’équipe du n ° 10 et qu’ils l’avaient vraiment aimé et voulaient que je joue. Donc je pense que c’est plutôt eux qui m’ont choisi pour jouer, ce qui est fou.