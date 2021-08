Daisy Keech appelle « Survivor » Alum son « futur bébé papa »

Le mannequin Instagram Daisy Keech sort avec l’ancien membre de la distribution de Survivor, Michael Yerger. Dans sa dernière publication sur Instagram, Keech, 22 ans, a qualifié Yerger de “futur bébé papa”. Yerger, 23 ans, est apparu sur Survivor: Ghost Island, qui a été diffusé en 2018.

Dimanche, Keech a partagé une autre photo d’elle avec Yerger, cette fois avec les deux se regardant dans les yeux. On ne sait pas quand la photo a été prise. Elle a indiqué qu’elle avait été prise à Healdsburg, en Californie, mais Yerger a partagé une nouvelle photo de Nashville dimanche. “Nous jusqu’à [something] et tout ce que je peux dire, c’est que Dieu est bon”, a-t-il légendé la photo, qui se montrait assis sur un lit de camion.

Yerger a célébré l’anniversaire de Keech le 12 août en lui rendant un hommage affectueux, ainsi que des photos qui semblent avoir été prises le même jour que celle que Keech a publiée dimanche. Dans sa légende, Yerger a crédité Keech de l’avoir redressé. “Quand je vous ai rencontré, mon objectif a changé, ma motivation a augmenté et j’ai trouvé un but dans ce pour quoi je travaillais si dur”, a écrit Yerger. “maintenant un homme, qui est enthousiasmé par les déductions fiscales, les nuits sur le canapé et une météo solide, je ne pourrais pas être plus heureux de construire une vie ensemble. Je vous dis tout le temps à quel point vous êtes adorable et je pense J’ai réalisé que ce que j’essayais de dire, c’est que tu es si facile à adorer. Je t’aime Daisy et il est temps de (continuer) de célébrer – joyeux 22e anniversaire bébé. “

Keech compte plus de 5,8 millions d’abonnés sur Instagram, mais elle est devenue célèbre en tant que membre du collectif de créateurs TikTok connu sous le nom de Hype House. Elle a aidé à établir le groupe en décembre 2018, mais elle est partie après une brouille avec Thomas Petrou, un ancien membre de l’un des groupes YouTube de Jake Paul. En mars 2020, Keech a publié une vidéo YouTube désormais indisponible intitulée “The Truth About the Hype House”, dans laquelle elle expliquait ce qui n’allait pas, rapporte Insider.

Selon Keech, il n’y avait « aucune transparence » avec Petrou. “Nous n’avions aucune idée des offres de marque à venir s’il s’agissait en fait d’un” produit pour une collaboration d’exposition “, et nous n’avions aucune idée s’ils étaient payés ou non”, se souvient-elle. “Il [Petrou] affirme que la Hype House n’a pas gagné d’argent, mais il se vante d’un bracelet Cartier de 8 000 $ qu’il vient d’acheter, un chat de 10 000 $. Il parle d’acheter une nouvelle Tesla.” Elle a affirmé que Petrou contrôlait l’image de Hype House et a affirmé qu’il “aime avoir le pouvoir”.

Keech a raconté quelques incidents qui l’ont mise mal à l’aise, y compris un incident présumé dans lequel Petrou voulait qu’elle « manipule » une autre créatrice pensant rejoindre le groupe. Keech a appelé cela un moment de « drapeau rouge ». Elle était également “très mal à l’aise” avec d’autres choses qui se passaient dans la maison dont elle aurait pu être “légalement responsable” puisque son nom figurait sur le bail. Elle a affirmé que Petrou avait conduit d’autres membres de la Hype House à la retirer progressivement du processus créatif. Elle l’a abandonné sur les plateformes de médias sociaux, mais elle a dit à la fin qu’elle avait pardonné à Petrou. Après que Keech a publié sa vidéo, Petrou et d’autres membres de Hype House ont nié les allégations.