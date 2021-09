Dak Prescott a l’air bien, c’est énorme pour Dallas

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin. Charles Curtis remplace Andy Nesbitt aujourd’hui.

Le score de la boîte montrera que les Cowboys de Dallas ont failli vaincre Tom Brady et le champion en titre Tampa Bay Buccaneers, avec juste un entraînement classique de Brady, un non-appel douteux sur une capture de Chris Godwin et un placement sur le terrain séparant ces deux équipes.

Mais même la défaite de Dallas devrait être positive pour la franchise.

D’une part, ils ont suivi, puis certains avec une équipe qui a ramené TOUS ses partants d’une équipe gagnante du Super Bowl. La défense a intercepté Brady à deux reprises et a forcé quelques échappés.

Pourtant, le plus gros point à retenir était Dak Prescott revenant d’une horrible blessure à la cheville et ressemblant au Dak d’autrefois. Et c’est une grande nouvelle pour une équipe qui lui a consacré beaucoup d’argent pendant l’intersaison, sachant très bien que les chiffres et les performances de Prescott avant la blessure montraient qu’il était un partant d’élite.

Était-il aussi mobile que vous l’espériez ? Non, mais peut-être y arrivera-t-il en se remettant en forme. Son épaule était-elle à 100 % ? Probablement pas, mais cela ne semblait pas avoir d’importance car il a fait lancer après lancer à l’un des groupes de receveurs de passes les plus talentueux de la NFL.

Malgré les questions sur Mike McCarthy – vraiment ? Une tentative de placement de 60 verges avec 20 secondes à jouer à la mi-temps ? – et Ezekiel Elliott (c’est un match, le Bucs D est si bon, mais seulement 11 porte un 3.0 ypc n’est pas génial), Dallas peut repartir avec sa tête collective haute.

Parce qu’ils ont à nouveau l’un des meilleurs quarts de la NFL, et cela ira loin maintenant et à l’avenir.

