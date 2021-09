Dak Prescott est tout aussi bon que nous nous en souvenions

Dak Prescott ressemblait à un quart-arrière sortant d’une fracture ouverte brutale qui a mis fin à sa saison 2020 début octobre. Il ressemblait à un quart-arrière qui a raté la majeure partie du camp d’entraînement avec une blessure à l’épaule si peu courante dans le football que les Cowboys ont dû consulter les Texas Rangers sur la façon de le traiter. Prescott marchait péniblement lorsqu’il a été forcé de déménager. Ses lancers ont été suspendus en l’air pendant un temps ou deux de plus que ce que nous avons l’habitude de voir. Il n’avait pas l’air bien physiquement. Cela n’avait pas d’importance. Prescott était brillant.

En fin de compte, l’éclat de Prescott n’avait pas d’importance non plus. Pas sur le tableau de bord, du moins. Tom Brady a fait ce que Tom Brady fait habituellement et a mené les Buccaneers sur une course gagnante, sauvant les champions en titre d’une défaite de la semaine 1. Peu importe. Nous avons déjà vu Tom le faire. Ce jeu concernait Dak, même en cas de défaite. À son premier match en 11 mois, le QB des Cowboys a lancé 403 verges en 58 tentatives. Son pourcentage d’achèvement (72,4) était de six points de pourcentage plus élevé que prévu, selon Next Gen Stats. Il a lancé trois touchés contre une seule interception, ce qui a peut-être été son meilleur lancer de la soirée.

Ce n’était pas seulement le premier match de Prescott dans la NFL depuis la blessure de fin de saison de l’an dernier. C’était son premier depuis la signature d’une prolongation de contrat de 160 millions de dollars, t. Le résultat final de longues négociations rendues inutilement compliquées par le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, qui semblait être influencé par ceux de la NFL qui remettaient en question la capacité de Prescott à porter l’offensive des Cowboys même s’il le faisait depuis son entrée dans la ligue en tant que choix de quatrième ronde en 2016.

Il n’y a pas eu de telles questions jeudi soir. Dallas (sagement) a abandonné son jeu de course inefficace dès le début et a confié le jeu à son quart-arrière. Ce n’est généralement pas une stratégie judicieuse contre une défense entraînée par Todd Bowles. C’est ce que veut le coordinateur défensif des Bucs. Sa solide défense contre la course, ancrée par un front défensif immobile, met les équipes derrière les chaînes. Cela conduit inévitablement à des situations de dépassement évidentes, et c’est à ce moment-là que Bowles frappe avec des schémas de blitz compliqués qui submergent la plupart des unités de protection contre les passes. Ce n’était pas un problème pour Dak et la ligne offensive des Cowboys. Bowles a appelé un blitz sur 37% des baisses de Prescott, selon les statistiques de la prochaine génération. Sur ces jeux, il a récolté en moyenne 8,5 verges par tentative et a lancé ses trois touchés.

Et ces résultats n’étaient pas seulement le produit d’appels de jeu opportuns du coordinateur offensif de Dallas, Kellen Moore. Prescott a fait beaucoup de travail avant le snap pour s’assurer que sa protection contre les passes était solide. Prenez par exemple la grosse conversion en troisième descente sur le dernier entraînement des Cowboys. Le mouvement de pré-enclenchement aide à clarifier l’image pour Dak, et il voit que le secondeur des Bucs Devin White va ajouter à la ruée. Vous pouvez le voir le signaler à son garde droit avant le snap.

C’est exactement ce qui finit par se produire, et ce travail de pré-enclenchement donne à Prescott suffisamment de temps dans la poche pour trouver CeeDee Lamb ouvert pour un gros gain, ce qui a mis en place ce qui aurait été le but gagnant du match sans la fin de match de Brady héroïque.

Prescott a fait ça toute la nuit. Ces 22 appels blitz de Bowles n’ont pas donné lieu à un seul sac. Ils ont cependant conduit à de nombreux gros jeux pour les Cowboys.

Contre des rushs plus standard, Prescott a imité Brady, choisissant un bon match avant le snap et l’exploitant avec une précision et une efficacité impitoyables après le snap. Son temps de lancer moyen était de 2,39 secondes dans la nuit, selon les statistiques de la prochaine génération. Au cours de la saison 2020, seuls deux quarts-arrières se sont débarrassés du ballon plus rapidement en moyenne. Prescott n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour disséquer une très bonne secondaire de Tampa Bay. Il était en contrôle total toute la nuit.

Ce n’était pas un nouveau développement. Prescott est l’un des quarts les plus pointus de la NFL depuis un certain temps déjà. Pour une raison quelconque, il n’a jamais eu assez de crédit pour cela. Cette nuit-là, alors que ses capacités physiques étaient limitées, cela ressortait davantage. Et peut-être qu’il correspondra au meilleur quart-arrière de la ligue – et le fera de la manière dont nous avons vu Brady le faire depuis deux décennies maintenant – forcera les gens à enfin reconnaître sa maîtrise de la position de quart-arrière.

Bien sûr, tout ce savoir-faire n’aurait eu aucun sens si Prescott n’avait pas pu faire les lancers. Mais même si une épaule bum a pris quelques miles par heure sur sa balle rapide, ce n’était guère un problème à Tampa en dehors de quelques canards du premier quart. Prescott s’est amélioré au fur et à mesure que le match avançait. Son bras semblait plus fort au quatrième quart qu’au premier. Et tout ce qui lui manquait en vitesse, il le compensait avec le toucher et la précision. Certains des lancers de touche qu’il a effectués jeudi semblaient tout droit sortis d’une bobine de surbrillance de Philip Rivers, y compris cette balle parfaitement pondérée, qui est tombée juste au-dessus du défenseur des Bucs parfaitement positionné et dans les mains d’Amari Cooper pour un touché.

Du travail de pré-snap à la façon dont il possédait la poche et à tous les lancers de haut niveau qu’il a effectués, Prescott a fait tout ce que vous attendez d’un grand quart-arrière … sauf pour gagner le match. Mais ce n’était guère de sa faute. Le botteur des Cowboys Greg Zuerlein a laissé une poignée de points au tableau, et Mike McCarthy a géré le match aussi mal que prévu. Le quart-arrière a fait sa part.

L’épaule de Prescott deviendra plus forte. Sa mobilité devrait revenir à mesure qu’il s’éloigne de cette vilaine blessure à la cheville. Finalement, il n’aura pas à se fier au jeu du vieil homme que nous avons vu contre les Bucs. Si cela se produit plus tôt que tard, cette infraction des Cowboys pourrait être encore meilleure qu’il n’y paraît sur papier. Une défense brute mais énergique n’est peut-être pas prête à faire sa part et à aider Dallas à revenir en séries éliminatoires, mais cette équipe sera à chaque match qu’elle jouera. C’est l’avantage d’avoir un quart-arrière d’élite sur la liste. Au retour de Dak, il a prouvé qu’il avait mérité cette étiquette.