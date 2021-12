Dak Prescott et Mike McCarthy soutiennent les Cowboys frustrés WR Amari Cooper

Le receveur des Cowboys, Amari Cooper, n’est pas connu pour être un gars qui tire négligemment sa bouche. Ainsi, lorsqu’il a utilisé à plusieurs reprises le mot « frustré » dans une interview cette semaine pour parler de sa récente baisse de production, cela a attiré l’attention de beaucoup.

Certains gros titres n’ont pas tardé à jouer ce mot, mais les fans avertis savent mieux que de peindre Cooper avec le même pinceau que les anciens divas qui se sont plaints fort et longtemps à chaque microphone chaud qu’ils pouvaient trouver sur leur nombre de cibles.

Mais il n’y a pas de dissension dans les rangs à Dallas. Dans ce cas, les coéquipiers et les entraîneurs du vétéran soutiennent pleinement et sont d’accord avec ce que Cooper a dit.

Cooper aimerait sans aucun doute un peu plus d’action dans l’offensive des Cowboys. À l’heure actuelle, cependant, il en va de même pour presque tous les membres de cette unité, car la défense a porté l’équipe sur sa séquence de trois victoires consécutives.

Et c’est la question qui a déclenché le brouhaha lors d’un appel téléphonique jeudi avec une station de radio de Dallas. On a demandé à Cooper si cela le dérangeait que l’attaque ait du mal ou qu’il ne récupère pas le ballon, même pendant que l’équipe gagne.

« Je dois être honnête, c’est le cas », a déclaré Cooper à 105.3 The Fan. « Parce que, oui, nous gagnons, mais la défense joue un rôle énorme dans cela. Nous ne sommes pas vraiment aussi explosifs que nous devrions l’être. Nous ne convertissons pas beaucoup de leurs revirements en touchés. Beaucoup d’entre eux sont des buts sur le terrain. Et j’ai l’impression que je pourrais être une grande partie de cela, alors c’est ce qui me frustre », a déclaré Cooper. «Je pense que je peux faire plus dans la zone rouge si j’obtiens les cibles. Je pense que je peux faire plus sur les troisièmes essais si j’obtiens les objectifs. Pour aider l’offensive à être là où nous devons être, je pense vraiment que je peux aider à changer cela, c’est sûr. »

Un receveur large du Pro Bowl à quatre reprises, croyant qu’il peut aider son attaque en difficulté en lui lançant le ballon dans des situations clés. Est-ce égoïste… ou est-ce exactement ce que devrait dire le receveur de passes le mieux rémunéré et le plus en vue de l’équipe ?

Les statistiques de Cooper sont désespérément piétonnes cette saison. Il a explosé au cours de la semaine 1 avec 13 attrapés, 139 verges et une paire de scores sur 17 cibles. Depuis lors, il n’a dépassé les 100 mètres qu’une seule fois et a atteint un maximum de huit réceptions (les deux lors de la victoire contre le Minnesota, lorsque Cooper Rush remplaçait Dak Prescott).

En novembre et décembre combinés, Cooper n’a été ciblé que 23 fois. Il a récupéré 15 balles pour 188 verges et un touché. Bien sûr, il a raté deux matchs avec COVID… et a attrapé la chaleur pour son statut non vacciné qui l’a forcé à s’abstenir de matchs que l’équipe a finalement perdus contre Kansas City et Las Vegas.

Le match de dimanche à New York a représenté la plus mauvaise performance statistique de Cooper de la saison : deux réceptions, huit yards. Mais lors d’une journée venteuse dans les Meadowlands, les Cowboys semblaient favoriser l’attaque par course et prendre les points là où ils étaient disponibles, sachant qu’une fusillade ne serait probablement pas inutile. Les deux touchés de l’équipe ont eu lieu sur des terrains courts à la suite d’un retrait défensif.

La défense l’a emporté, c’est certain. Et Cooper a donné l’impression qu’il n’est pas le seul meneur de jeu offensif qui a hâte de recommencer à éclairer le tableau de bord.

« C’est en partie la raison pour laquelle Dak a fait ce pari avec D-Law sur le nombre de revirements qu’ils obtiennent par rapport au nombre de touchés que nous obtenons », a poursuivi Cooper dans son hit radio. «Nous comprenons à quel point ils ont été dominants et nous voulons égaler cette énergie, car lorsque nous jouerons tous les deux comme ça, nous allons être imparables. C’est mon plus grand objectif pour nous, car je sais à quoi cela peut mener. Et c’est pour ça que ça me frustre un peu. Oui, nous gagnons, mais nous n’avons pas joué à notre potentiel ces derniers temps en tant qu’attaque. C’est très frustrant.

Cela ne ressemble plus à un joueur individuel faisant une crise de colère parce qu’il n’a pas assez de balles. Cela ressemble à un chef de vestiaire poussant ses coéquipiers à un niveau plus élevé.

L’offensive des Cowboys mène la NFL en verges brutes par match, avec une moyenne de plus de 403 par sortie. C’est une tarte gargantuesque. Et le diviser entre de nombreuses bouches a été un accent dans l’offensive créative de Kellen Moore.

Jeudi après-midi, Cooper a reconnu le problème de faire partie d’une unité offensive si riche en talent.

« Nous avons tout un tas de meneurs de jeu en attaque, et il n’y a qu’un seul ballon », a déclaré Cooper aux journalistes après l’entraînement. «Je reste juste prêt pour le moment où mon opportunité se présentera, car elle se présentera. Vous devez être conscient du fait que votre numéro n’est pas appelé depuis longtemps, puis il sera appelé au moment le plus important. Et vous n’êtes peut-être pas prêt pour cela parce qu’il n’a pas été appelé depuis si longtemps. Mais je vais juste rester prêt alors quand cela arrivera, je pourrai être mon moi normal. »

Le moi normal de Cooper peut sembler calme et réservé à ceux qui se trouvent à l’extérieur de l’établissement, ses plaintes publiques au sujet des cibles quelque peu hors de son caractère. Mais le vétéran dit qu’il a fait connaître ses sentiments à ceux qui l’entourent et qui ont le pouvoir de changer les choses.

«Je suis toujours à l’oreille de Dak. Je parle toujours à Kellen. Donc en fin de compte, ce n’est pas vraiment ma décision. Mais je vais rester prêt.

Son quarterback sait très bien que Cooper n’a pas été aussi impliqué qu’il le souhaiterait. Et il n’a aucun problème à ce que Cooper le dise. En fait, il est d’accord avec lui.

« Je veux dire, vous voulez lui remettre le ballon », a déclaré Prescott jeudi. « Vous préféreriez de loin avoir un gars qui dit ça et un gars qui a faim de ballon que lui qui s’en détourne dans des situations critiques ou juste quand vous en avez besoin. C’est un équilibre. Nous avons beaucoup de meneurs de jeu dans cette équipe et sur cette attaque, en particulier lorsque vous parlez des receveurs : pas seulement ces trois-là, mais les gars- Ced[rick Wilson] et Malik [Turner] derrière eux – et puis vous avez deux grands dos. Ce n’est qu’une balle. Il le comprend et il fait tout ce qu’il peut pour aider l’équipe quand il n’obtient pas le ballon. Mais oui, j’adorerais lui donner plus de ballon, autant que certains des autres gars.

L’entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy, a également minimisé tout prétendu drame causé par Cooper exprimant son désir d’obtenir plus d’opportunités.

« Je n’ai aucun problème avec les gars qui veulent en faire plus. C’est certainement ce que vous recherchez », a déclaré McCarthy lors d’une conférence téléphonique vendredi.

« Tout le monde s’est engagé sur le résultat final », a expliqué l’entraîneur. « La façon dont vous y arrivez est toujours la partie amusante du défi, en particulier lorsque vous avez un certain nombre de gars qui peuvent contribuer et veulent contribuer. Je pense juste que tout cela en fait partie. Objectif global : le football complémentaire est l’objectif, et nous comprenons tous que cela prend les trois phases. Je pense que le fait que les trois phases aient montré la capacité d’être le chien de tête en fonction de la semaine et de la compétition, nous l’espérons, nous sera bénéfique pour l’avenir. »

Cela pourrait profiter au jeu de passe des Cowboys en particulier ce dimanche soir. Washington entre à Arlington en accordant le troisième plus grand nombre de verges par la passe par match dans la ligue.

Cooper peut sortir ses frustrations bien documentées devant un public national.

